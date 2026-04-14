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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPraful Hinge Salary: IPL के पहले मैच में प्रफुल्ल हिंगे को कितनी मिली मैच फीस, यह वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?

Praful Hinge Salary: IPL के पहले मैच में प्रफुल्ल हिंगे को कितनी मिली मैच फीस, यह वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?

Praful Hinge Salary: आईपीएल 2026 में प्रफुल हिंगे ने जबरदस्त डेब्यू किया. आइए जानते हैं कि एक मैच के लिए उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Apr 2026 02:04 PM (IST)
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  • प्रफुल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू में रचा इतिहास, पहले ओवर में लिए 3 विकेट।
  • आईपीएल 2026 में हर खिलाड़ी को मिलती है ₹7.50 लाख मैच फीस।
  • प्रफुल की बेस प्राइस ₹30 लाख, वैभव सूर्यवंशी का कॉन्ट्रैक्ट ₹1.10 करोड़।
  • मैच फीस समान, पर कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से कमाई में अंतर आता है।

Praful Hinge Salary: आईपीएल 2026 के सीजन के नए सितारे प्रफुल हिंगे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक शानदार डेब्यू किया.  विदर्भ के इस तेज गेंदबाज ने पारी के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पारी के पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ियों को डक पर आउट किया. इस शानदार प्रदर्शन के बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस दमदार खिलाड़ी को एक मैच के लिए कितनी फीस मिलती है और क्या यह वैभव सूर्यवंशी से कम है या ज्यादा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

हर खिलाड़ी के लिए समान मैच फीस 

आईपीएल 2026 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत हर खिलाड़ी को ₹7.50 लाख की तय मैच फीस मिलती है. इसका मतलब है कि प्रफुल ने अपने डेब्यू मैच के लिए ₹7.50 लाख कमाए. यह रकम वैभव सूर्यवंशी को दी जाने वाली रकम के बराबर है.

कहां है अंतर? 

हालांकि मैच फीस बराबर है लेकिन असली अंतर खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में आता है. प्रफुल को उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख में खरीदा गया था. इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी को ₹1.10 करोड़ का काफी ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला. यह अंतर उनके प्रति मैच कुल कमाई पर काफी असर डालता है. 

प्रति मैच कमाई की तुलना 

अगर हम प्रति मैच कुल कमाई का हिसाब लगाएं  तो प्रफुल को प्रति मैच लगभग ₹10.50 लाख मिलते हैं और वैभव सूर्यवंशी को प्रति मैच ₹15.35 लाख दिए जाते हैं. यह कमाई कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को मैचों मैं बांटने पर और मैच फीस को साथ में जोड़ने पर निकलती है. 

सीजन में कमाई की संभावना 

अगर प्रफुल नियमित रूप से खेलते रहते हैं तो सिर्फ मैच फीस से ही उनकी कमाई काफी बढ़ सकती है. उदाहरण के लिए अगर वह 9 और मैच खेलते हैं तो उन्हें अपने बेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सिर्फ मैच फीस से ही कुल मिलाकर लगभग ₹75 लाख मिल सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कुल मिलाकर कम कमाई करने के बावजूद प्रफुल का अपने  डेब्यू मैच में प्रभाव काफी ज्यादा था. उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला ओवर यह दिखाता है कि मैदान पर किया गया प्रदर्शन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से मेल नहीं खाता.

यह भी पढ़ें: यहां देख लें फारस के महान राजाओं की लिस्ट, जानें तब कितना ताकतवर था ईरान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Praful Hinge Salary
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