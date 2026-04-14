Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रफुल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू में रचा इतिहास, पहले ओवर में लिए 3 विकेट।

आईपीएल 2026 में हर खिलाड़ी को मिलती है ₹7.50 लाख मैच फीस।

प्रफुल की बेस प्राइस ₹30 लाख, वैभव सूर्यवंशी का कॉन्ट्रैक्ट ₹1.10 करोड़।

मैच फीस समान, पर कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से कमाई में अंतर आता है।

Praful Hinge Salary: आईपीएल 2026 के सीजन के नए सितारे प्रफुल हिंगे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक शानदार डेब्यू किया. विदर्भ के इस तेज गेंदबाज ने पारी के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पारी के पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ियों को डक पर आउट किया. इस शानदार प्रदर्शन के बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस दमदार खिलाड़ी को एक मैच के लिए कितनी फीस मिलती है और क्या यह वैभव सूर्यवंशी से कम है या ज्यादा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

हर खिलाड़ी के लिए समान मैच फीस

आईपीएल 2026 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत हर खिलाड़ी को ₹7.50 लाख की तय मैच फीस मिलती है. इसका मतलब है कि प्रफुल ने अपने डेब्यू मैच के लिए ₹7.50 लाख कमाए. यह रकम वैभव सूर्यवंशी को दी जाने वाली रकम के बराबर है.

कहां है अंतर?

हालांकि मैच फीस बराबर है लेकिन असली अंतर खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में आता है. प्रफुल को उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख में खरीदा गया था. इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी को ₹1.10 करोड़ का काफी ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला. यह अंतर उनके प्रति मैच कुल कमाई पर काफी असर डालता है.

प्रति मैच कमाई की तुलना

अगर हम प्रति मैच कुल कमाई का हिसाब लगाएं तो प्रफुल को प्रति मैच लगभग ₹10.50 लाख मिलते हैं और वैभव सूर्यवंशी को प्रति मैच ₹15.35 लाख दिए जाते हैं. यह कमाई कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को मैचों मैं बांटने पर और मैच फीस को साथ में जोड़ने पर निकलती है.

सीजन में कमाई की संभावना

अगर प्रफुल नियमित रूप से खेलते रहते हैं तो सिर्फ मैच फीस से ही उनकी कमाई काफी बढ़ सकती है. उदाहरण के लिए अगर वह 9 और मैच खेलते हैं तो उन्हें अपने बेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सिर्फ मैच फीस से ही कुल मिलाकर लगभग ₹75 लाख मिल सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कुल मिलाकर कम कमाई करने के बावजूद प्रफुल का अपने डेब्यू मैच में प्रभाव काफी ज्यादा था. उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला ओवर यह दिखाता है कि मैदान पर किया गया प्रदर्शन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से मेल नहीं खाता.

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