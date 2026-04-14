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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPersian Kings: यहां देख लें फारस के महान राजाओं की लिस्ट, जानें तब कितना ताकतवर था ईरान?

Persian Kings: यहां देख लें फारस के महान राजाओं की लिस्ट, जानें तब कितना ताकतवर था ईरान?

Persian Kings: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई. इसी बीच आइए जानते हैं प्राचीन ईरान कितना ज्यादा ताकतवर था और उस पर किन महान राजाओं ने राज किया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Apr 2026 11:21 AM (IST)
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  • ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता टूटी, मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव।
  • साइरस महान ने शुरू किया एकेमेनिड साम्राज्य, संस्कृति का सम्मान किया।
  • डेरियस प्रथम के समय साम्राज्य चरम पर, भारत से ग्रीस तक फैला।
  • प्राचीन फारस की विशाल आबादी, 5.5 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र पर राज।
  • शापुर प्रथम, नादिर शाह ने पुनः स्थापित की फारस की शक्ति।

Persian Kings: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के साथ ही इस क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत में लोगों के दिलचस्पी एक बार फिर से बढ़ गई है. आधुनिक भू राजनीति से काफी पहले यह जमीन फारस के नाम से जानी जाती थी. साथ ही यह मानव इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का घर था. 

एकेमेनिड साम्राज्य और उसके महान राजा 

फारसी शक्ति का उदय एकेमेनिड साम्राज्य के तहत शुरू हुआ. इसे अक्सर फारस का स्वर्ण युग कहा जाता है. इसकी नींव साइरस महान ने रखी थी. उन्होंने 559 से 530 ईसा पूर्व तक शासन किया. अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाने वाले साइरस ने जीते हुए क्षेत्र की संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान किया. उनकी विरासत साइरस सिलेंडर में अमर है. 

यह साम्राज्य 522 से 486 ईसा पूर्व के दौरान डेरियस प्रथम के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंचा. उनके शासनकाल के दौरान फारसी क्षेत्र भारत की सीमाओं से लेकर ग्रीस और पूर्वोत्तर अफ्रीका तक फैल गया. उन्होंने रॉयल रोड बनवाकर और डैरिक मुद्रा शुरू करके प्रशासन को मजबूत किया. 

उनके उत्तराधिकारी जर्क्सीस प्रथम को ग्रीस पर उनके आक्रमण और थर्मोपाइले जैसी ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए याद किया जाता है. उन्होंने स्थापत्य कला में भी बड़ा योगदान दिया.

कुछ बाद के शासक 

एकेमेनिडों के बाद फारस की शक्ति कम नहीं हुई. ससानिद साम्राज्य के शापुर प्रथम ने रोमन सम्राटों को हराकर फारस की ताकत को दोबारा स्थापित किया. यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका दावा काफी कम शासक कर सकते थे. सदियों बाद नादिर शाह 1736 से 1747 के बीच एक जबरदस्त विजेता के रूप में उभरे. उन्हें अक्सर ईरान का नेपोलियन कहा जाता है. उनके सैन्य अभियानों ने फारस के प्रभाव को भारत, ओमान और  सेंट्रल एशिया तक फैलाया.

कितना शक्तिशाली था फारस?

प्राचीन फारस ना सिर्फ शक्तिशाली का बल्कि वह अपने विस्तार और संगठन के मामले में भी बेजोड़ था. लगभग 480 ईसा पूर्व में माना जाता है कि इस साम्राज्य में दुनिया की लगभग 44% से 45% आबादी रहती थी. यह अब तक किसी एक साम्राज्य द्वारा कंट्रोल की गई आबादी का सबसे बड़ा अनुपात माना जाता है. फारस लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था. इसमें आज के तुर्की, मिस्र, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे क्षेत्र शामिल थे.

फारस की प्रशासनिक व्यवस्था भी उतनी ही ज्यादा मजबूत थी. साम्राज्यों को अलग-अलग प्रांतों में बांटा गया था. इनका शासन सैट्रैप नाम के अधिकारियों द्वारा किया जाता था. यह व्यवस्था काफी ज्यादा नियंत्रित थी जिसकी वजह से बड़े क्षेत्रों में शासन काफी मजबूती से हो पाया.

यह भी पढ़ें: कलिंग युद्ध में कितने लोगों की हुई थी मौत, जिसकी बर्बादी देख साधु बन गया था महान अशोक

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 11:21 AM (IST)
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