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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Most Expensive Meat: दुनिया में सबसे महंगा मांस किस जानवर का? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

World Most Expensive Meat: दुनिया में सबसे महंगा मांस किस जानवर का? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

World Most Expensive Meat: वाग्यू बीफ दुनिया के सबसे महंगे मांस में गिना जाता है. जापान की खास नस्ल की गाय से मिलने वाला यह मांस अपने स्वाद, गुणवत्ता और ऊंची कीमत के लिए प्रसिद्ध है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 06:42 PM (IST)
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World Most Expensive Meat: दुनियाभर में मांसाहारी लोगों की संख्या शाकाहारी लोगों के मुकाबले काफी गुना ज्यादा है. बहुत से सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि दुनिया भर में करीब 80% लोग नॉनवेज खाते हैं. वहीं अगर भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत में करीब 81% लोग मांस खाते हैं. दुनिया में तरह-तरह के मांस मिलते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा मांस किस जानवर का होता है, जिसे केवल दुनिया के अमीर लोग ही खरीद पाते हैं? ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसके बारे में, जिसकी कीमत सुनकर ज्यादातर लोगों के होश उड़ जाएंगे. 

यह है दुनिया का सबसे महंगा मांस

दुनिया भर में लोग अलग-अलग तरह का मांस खाते हैं, लेकिन बता दें कि दुनिया में सबसे महंगा मांस कोई चिकन या मीट नहीं है, बल्कि बीफ है. साथ ही यह बीफ कोई सामान्य बीफ नहीं है, बल्कि यह जिस गाय का बीफ है वह खास है. उस गाय का नाम है वाग्यू गाय. जो जापान की एक खास नस्ल की गाय होती है, जिसका मांस दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में गिना जाता है. वाग्यू बीफ अपनी नरमी, स्वाद और मांस में मौजूद खास फैट की परतों के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि इसे खाने के लिए लोग हजारों रुपये नहीं बल्कि लाखों रुपये तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं. 

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आखिर इतना महंगा क्यों होता है वाग्यू बीफ?

माना जाता है कि वाग्यू गायों की देखभाल आम गायों की तुलना में काफी अलग तरीके से की जाती है. इन्हें बेहतर खाना दिया जाता है और इनके पालन-पोषण पर विशेष ध्यान भी रखा जाता है. इन गायों का विकास धीरे-धीरे होता है, जिससे इनके शरीर में फैट और मांस का संतुलन बेहतर बनता है. वाग्यू बीफ में सफेद फैट की महीन परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें मार्बलिंग कहा जाता है. यही मार्बलिंग मांस को बेहद मुलायम और स्वादिष्ट बनाती है. यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े होटल और महंगे रेस्तरां अपने मेन्यू में वाग्यू बीफ को खास जगह देते हैं. इसके अलावा दूसरे देशों में इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो इसको और खास बनाता है. 

कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

वाग्यू बीफ की कीमत आम मांस की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 200 डॉलर से लेकर 500 डॉलर प्रति पाउंड या उससे भी ज्यादा है. वहीं अगर भारतीय रुपये में देखें तो यह कीमत करीब 17 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये प्रति किलो से भी अधिक पहुंच सकती है.  यही वजह है कि इसे आम लोगों के बजाय लग्जरी फूड के रूप में देखा जाता है.  इसके अलावा वाग्यू बीफ का सेवन करने से कई फायदे भी होते हैं.  मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार वाग्यू बीफ में आयरन, जिंक, विटामिन-बी जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.  जिसका सेवन करने से शरीर मजबूत होता है और चुस्ती बढ़ती है.  यह भी एक मुख्य कारण है जो इस मांस को खास बनाता है. 

दुनिया भर में बढ़ रही है इसकी मांग

वाग्यू बीफ सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है.  आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में भी वाग्यू नस्ल की गायों का पालन किया जा रहा है.  हालांकि असली जापानी वाग्यू और कोबे बीफ की मांग सबसे ज्यादा रहती है. खाने के शौकीन लोग इसे एक खास अनुभव मानते हैं क्योंकि इसका स्वाद सामान्य बीफ से काफी अलग होता है. यही कारण है कि दुनिया के सबसे महंगे मांस की सूची में वाग्यू बीफ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. 

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Published at : 05 Jun 2026 06:42 PM (IST)
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World Most Expensive Meat Most Expensive Beef Costly Food Products Expensive Food Item
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