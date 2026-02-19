हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?

सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?

सड़क पर चमकती छोटी लाइटें सिर्फ सजावट नहीं, सुरक्षा की मजबूत दीवार हैं. आइए जानते हैं कि इनकी कीमत कितनी होती है और ये एक लाइट कितनी कीमत की आती है.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

रात में जब आप हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो सड़क पर छोटी-छोटी लाल या पीली चमकती लाइटें नजर आती हैं. कई लोग इन्हें सजावट वाली लाइटें समझते हैं, लेकिन असल में यही छोटी लाइटें बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने का काम करती हैं. कोहरे, अंधेरे और बारिश में जब सड़क धुंधली हो जाती है, तब यही स्टड रिफ्लेक्टर ड्राइवर की आंख बन जाते हैं. आइए जानें कि ये कैसे काम करती हैं और इनकी कीमत कितनी है. 

क्या होते हैं स्टड रिफ्लेक्टर?

सड़क की सफेद या पीली पट्टियों के बीच जो छोटे उभरे हुए प्लास्टिक या धातु के टुकड़े लगे होते हैं, उन्हें स्टड रिफ्लेक्टर कहा जाता है. आम भाषा में लोग इन्हें कैट्स आई भी कहते हैं. इनका मकसद सड़क की सीमा, लेन और मोड़ को साफ दिखाना है, खासकर रात या कम विजिबिलिटी के वक्त ये काम आती हैं. ये रिफ्लेक्टर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही ये चमक उठें. इससे ड्राइवर को पता चलता है कि सड़क सीधी है, मोड़ है या डिवाइडर पास में है. 

रात और कोहरे में क्यों जरूरी?

दिन के समय सड़क की लाइनें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन रात में स्थिति बदल जाती है. अंधेरे में सिर्फ हेडलाइट पर भरोसा रहता है. जब रोशनी इन रिफ्लेक्टर पर पड़ती है, तो ये तेज चमक देते हैं और लेन की दिशा साफ कर देते हैं. घने कोहरे में भी इनकी अहम भूमिका होती है. कोहरे के कारण सड़क की मार्किंग धुंधली पड़ जाती है, लेकिन रिफ्लेक्टर रोशनी को वापस लौटाकर ड्राइवर को सही रास्ता दिखाते हैं. इससे लेन बदलने या सड़क से बाहर निकलने का खतरा कम होता है. हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इनका इस्तेमाल इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि वहां गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं.

कितने प्रकार के होते हैं रिफ्लेक्टर?

सड़क पर आम तौर पर दो तरह के रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं- पैसिव और एक्टिव.

पैसिव रिफ्लेक्टर

ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिफ्लेक्टर हैं. इनमें किसी तरह की बिजली या बैटरी नहीं होती है. इनके अंदर रिफ्लेक्टिव शीट या रेडियम जैसा पदार्थ लगा होता है. जैसे ही हेडलाइट की रोशनी इन पर पड़ती है, ये चमकने लगते हैं. ये सस्ते होते हैं और मेंटेनेंस भी कम मांगते हैं. 

एक्टिव रिफ्लेक्टर

इनमें छोटी एलईडी लाइट लगी होती है. अंधेरा होते ही ये अपने आप जल जाते हैं और दिन निकलने पर बंद हो जाते हैं. कुछ मॉडल सोलर पैनल से चार्ज होते हैं. ये ज्यादा तेज रोशनी देते हैं और दूर से साफ दिखाई देते हैं. इसलिए खतरनाक मोड़, पहाड़ी रास्तों और हाई-स्पीड जोन में इनका उपयोग ज्यादा किया जाता है. 

रंगों का क्या मतलब होता है?

रिफ्लेक्टर अलग-अलग रंगों में लगाए जाते हैं और हर रंग का मतलब अलग होता है. लाल रंग आमतौर पर सड़क के किनारे या डिवाइडर के पास लगाया जाता है, ताकि ड्राइवर को सीमा का पता चल सके. पीला या एम्बर कलर लेन बदलने या डिवाइडर की चेतावनी के लिए होता है. सफेद रंग लेन के बीच की लाइन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 

इन रंगों का मानक अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार तय होता है, ताकि दुनिया के अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के दौरान भ्रम न हो. 

कीमत और मजबूती

बाजार में स्टड रिफ्लेक्टर की कीमत उनकी गुणवत्ता और तकनीक पर निर्भर करती है. सामान्य पैसिव रिफ्लेक्टर 300 रुपये से शुरू हो सकते हैं, जबकि बेहतर गुणवत्ता या एलईडी वाले एक्टिव रिफ्लेक्टर 1100 रुपये या उससे ज्यादा के हो सकते हैं. उनकी कीमत में इस्तेमाल की गई सामग्री, टिकाऊपन और रोशनी की ताकत का असर होता है.

यह भी पढ़ें: कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Road Stud Reflectors LED Road Studs Passive Reflectors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
जनरल नॉलेज
Ramadan 2026: भारत में गुरुवार को पहला रोजा, देशभर में देखा गया Ramadan का चांद; यहां देखें सहरी-इफ्तार का टाइम टेबल
भारत में गुरुवार को पहला रोजा, देशभर में देखा गया Ramadan का चांद; यहां देखें सहरी-इफ्तार का टाइम टेबल
जनरल नॉलेज
"रमजान का पवित्र माह शुरू" जानिए किस तरह इबादत करते हैं मुस्लिम, क्या होती है सहरी, इफ्तार और तरावीह?
जनरल नॉलेज
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
स्पोर्ट्स
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget