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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest CM: देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन, उनके पास कितनी दौलत?

Richest CM: देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन, उनके पास कितनी दौलत?

Richest CM: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार करोड़ों रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति का मुख्य हिस्सा रियल एस्टेट और व्यवसायों में लगा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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Richest CM: देशभर के नेताओं की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही आम जनता और मीडिया के बीच उत्सुकता का बड़ा विषय रही है. चुनावी हलफनामों में नेताओं द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा दिए जाने के बाद यह साफ हो जाता है कि कौन सा नेता कितना धनवान है. आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के बारे में, जिनकी कुल दौलत ने देश के बाकी सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस सूची में शीर्ष पर कौन हैं और उनके पास कुल कितनी संपत्ति है.

डी.के. शिवकुमार देश के सबसे धनी सीएम

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वित्तीय संपन्नता और संपत्ति के मामले में कर्नाटक के राजनीतिक पटल पर बड़ा नाम रखने वाले नेताओं ने नया मुकाम हासिल किया है. चुनावी दस्तावेजों के अनुसार, डी.के. शिवकुमार ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को संपत्ति के मामले में पछाड़ दिया है. उनके द्वारा दाखिल किए गए आधिकारिक हलफनामे के मुताबिक, उनके परिवार के पास कुल मिलाकर करीब 1413 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति है. राजनीति के साथ-साथ उनका यह मजबूत आर्थिक दायरा कई बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसने उन्हें सबसे आगे ला खड़ा किया है.

चल और अचल संपत्ति का पूरा गणित

चुनावी ब्योरे के आंकड़ों पर गौर करें तो डी.के. शिवकुमार की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा विभिन्न रूपों में बंटा हुआ है. उनके पास लगभग 273 करोड़ रुपये की चल संपत्ति मौजूद है, जिसमें बैंक बचत, निवेश और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं. वहीं, दूसरी ओर उनकी अचल संपत्ति का मूल्य लगभग 1140 करोड़ रुपये आंका गया है. इन दोनों ही आंकड़ों को जोड़कर उनकी कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपये बैठती है. इसके अलावा, उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों के कारण उन पर लगभग 265 करोड़ रुपये की देनदारियां या कर्ज भी दर्ज हैं.

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Richest CM: देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन, उनके पास कितनी दौलत?

रियल एस्टेट और व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार

डी.के. शिवकुमार की कुल संपत्ति का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले जमीन और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशित है. उनका यह कारोबारी दायरा केवल एक शहर तक सीमित न होकर बुनियादी ढांचे, खनन, निर्माण और शिक्षा संस्थानों जैसे कई बड़े क्षेत्रों तक फैला हुआ है. पिछले कुछ दशकों में कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में जमीनों के दाम आसमान छूने के कारण उनकी संपत्तियों के मूल्य में भारी उछाल आया है. यही वजह है कि उनका व्यावसायिक साम्राज्य आज के समय में बेहद मजबूत स्थिति में है.

बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक फैली प्रीमियम संपत्तियां

देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के पास देश के कई बड़े महानगरों में बेहद कीमती रिहायशी और व्यावसायिक जमीनें व इमारतें हैं. उनकी इन प्रमुख संपत्तियों में कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूरु, कनकपुरा के साथ-साथ देश की राजधानी नई दिल्ली की प्रीमियम लोकेशंस शामिल हैं. बेंगलुरु के प्रसिद्ध गोपालपुरा इलाके में स्थित एक बड़े कमर्शियल मॉल की जमीन भी उन्हीं की संपत्तियों में गिनी जाती है, जो उनके व्यापारिक पोर्टफोलियो को और अधिक मजबूत बनाती है.

लग्जरी घड़ियों का शौक और सुरक्षित निवेश

विशालकाय रियल एस्टेट और जमीनों के अलावा डी.के. शिवकुमार को महंगी और लग्जरी घड़ियों का भी बहुत शौक है. उनके पास रोलेक्स और हब्लोट जैसे दुनिया के नामी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स की बेशकीमती घड़ियां और अन्य एक्सेसरीज मौजूद हैं. इसके अलावा, वह अपनी कमाई का एक हिस्सा विभिन्न बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य सुरक्षित वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं, जिससे उनकी कुल संपत्ति का प्रबंधन और विस्तार लगातार होता रहता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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