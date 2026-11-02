Laws For Protection Of Journalist: पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ हैं, जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर भ्रष्टाचार, अन्याय और काले कारनामों को हमारे सामने लाते हैं. सच्चाई दिखाने की इस कीमत पर कई बार उन्हें धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ता है, और मामलों में अपराधियों को सजा न मिलने से यह खतरा और बढ़ जाता है. दुनिया भर में इस नाइंसाफी और दंडमुक्ति को खत्म करने के लिए हर साल 2 नवंबर को खास दिवस मनाया जाता है. आइए आज जानते हैं कि भारत में निष्पक्ष और सुरक्षित पत्रकारिता के लिए कौन-से कानूनी प्रावधान और अधिकार तय किए गए हैं.

संवैधानिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी

भारत के संविधान में मीडिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि देश के नागरिकों की तरह ही पत्रकारों को भी संविधान के जरिए सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं. संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के हर नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुमूल्य मौलिक अधिकार देता है, जिससे ही मीडिया को अपनी बात रखने की आजादी मिलती है. हालांकि, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और मानहानि जैसे गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत इस आजादी पर कुछ जरूरी और उचित कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.

भारतीय न्याय संहिता की धाराएं

जब भी किसी पत्रकार को फील्ड में कवरेज के दौरान डराया-धमकाया जाता है या उन पर हमला किया जाता है, तब कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता की कई सख्त धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है. यदि कोई जबरन वसूली के लिए या खबर दबाने की नीयत से धमकाता है, तो BNS की धारा 308(2) के तहत सख्त कार्रवाई होती है. इसके अलावा, रास्ता रोकने और दुर्व्यवहार जैसे मामलों में धारा 126 और 351 का सहारा लिया जाता है, जबकि डिजिटल उत्पीड़न या जबरन कैमरा-फोन छीनने जैसी घटनाओं पर आईटी एक्ट की धाराएं लागू होती हैं.

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प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और सांविधिक नियम

पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कामकाज के नियम तय करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1978 में प्रेस परिषद अधिनियम के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) का गठन किया था. यह एक केंद्रीय सांविधिक प्राधिकरण है जो मीडिया के लिए आचार संहिता तैयार करता है. जब भी पत्रकारों पर कोई हमला होता है या उन्हें उनके काम के कारण प्रताड़ित किया जाता है, तो यह संस्था उन शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेती है और दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है.

राज्य सरकारों के विशेष कानून

चूंकि भारत के संविधान में पुलिस और लोक व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के पास कोई एक राष्ट्रव्यापी विशेष कानून नहीं है. इस कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय कानून और विशेष विधेयक तैयार किए हैं. इसके अलावा, देश के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए जाते हैं ताकि पत्रकारों को पूरी सुरक्षा दी जा सके.





अंतरराष्ट्रीय दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए प्रस्ताव के बाद हर साल 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था. इस तारीख को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है कि इसी दिन फ्रांस के दो प्रसिद्ध रेडियो पत्रकारों का माली देश में अपहरण के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले डेढ़ दशक के दौरान हजारों पत्रकार जनता तक सही खबर और जानकारी पहुंचाने के अपने पवित्र कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं.

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