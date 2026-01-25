हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRepublic Day 2026: 26 जनवरी पर कब से बुलाए जा रहे चीफ गेस्ट, कौन था पहला मेहमान?

Republic Day 2026: 26 जनवरी पर कब से बुलाए जा रहे चीफ गेस्ट, कौन था पहला मेहमान?

Republic Day 2026: भारत में इस बार का गणतंत्र दिवस काफी भव्य होने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर कब से मुख्य अतिथि बुलाए जा रहे हैं और पहला मुख्य अतिथि कौन था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

Republic Day 2026: भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना गणतंत्र खुद. यह प्रथा 26 जनवरी 1950 को शुरू हुई थी, उसी दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था और देश आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बना. पहले समारोह से ही भारत ने इस अवसर को ना सिर्फ एक घरेलू उत्सव के रूप में बल्कि अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के रूप में भी मानने का फैसला किया था. 

गणतंत्र दिवस के पहले मुख्य अतिथि कौन थे 

1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णों थे. उस समय भारत और इंडोनेशिया दोनों ही औपनिवेशिक शासन से उभर रहे नए स्वतंत्र राष्ट्र थे और यह निमंत्रण एशियाई और गुटनिरपेक्ष देशों के संबंध को मजबूत करने की भारत की इच्छा को दर्शा रहा था.

पहली गणतंत्र दिवस परेड कहां आयोजित की गई थी 

दिलचस्प बात यह है कि पहली गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित नहीं की गई थी. 1950 में यह समारोह इरविन स्टेडियम में हुआ था. इस स्टेडियम को आज नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है. गणतंत्र दिवस परेड 1955 में राजपथ पर स्थानांतरित हो गई. इसी राजपथ को आज कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है.

गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाता है 

मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया काफी सावधानीपूर्वक नियोजित की जाती है और यह तैयारी 6 महीने पहले शुरू होती है. विदेश मंत्रालय भारत की रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनयिक प्राथमिकताओं के आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करता है. आखिरी फैसला प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लिया जाता है. इसके बाद औपचारिक रूप से एक राजकीय निमंत्रण भेजा जाता है. 

गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों के बारे में दिलचस्प तथ्य 

पिछले कुछ दशकों में भारत के गणतंत्र दिवस के निमंत्रण में कई पैटर्न देखने को मिले हैं. फ्रांस के पास सबसे ज्यादा निमंत्रण का रिकॉर्ड है. फ्रांस को 6 बार आमंत्रित किया गया है. 2018 में भारत ने सभी 10 ASEAN देशों के नेताओं को एक साथ आमंत्रित करके इतिहास रचा था. हालांकि कुछ ऐसे साल भी रहे जब सुरक्षा चिंता, युद्ध और कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक संकटों की वजह से किसी भी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था.

2026 में कौन होंगे अतिथि 

2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी तक अपनी राजकीय यात्रा के दौरान समारोह में शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें:  पाकिस्तान कब मनाता है अपना गणतंत्र दिवस, किसने लिखा था वहां का संविधान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Republic Day Chief Guest Republic Day 2026 January 26 History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026 Parade: गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल, जानें पूरी डिटेल
गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

NEET Student Death: Patna NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा!
Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026 Parade: गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल, जानें पूरी डिटेल
गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
शिक्षा
गूगल में कैसे नौकरी लगती है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?
गूगल में कैसे नौकरी लगती है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget