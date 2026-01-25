Republic Day 2026: भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं. 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मानता है और पाकिस्तान में 23 मार्च को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस को पाकिस्तान दिवस के नाम से भी जाना जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा था.

23 मार्च का ऐतिहासिक महत्व

23 मार्च दो मुख्य वजह से पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्मृति में काफी गहराई से बसा हुआ है. 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के मिंटो पार्क में लाहौर प्रस्ताव को पारित किया था. इस प्रस्ताव में औपचारिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग रखी गई थी. साथ ही इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण के लिए वैचारिक नींव रखी गई.

16 साल बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान अपनाया. इस कदम के साथ देश आधिकारिक तौर पर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया.

पाकिस्तान दिवस को गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है

पाकिस्तान दिवस को अक्सर ही गणतंत्र दिवस कहा जाता है क्योंकि यह 1956 में पाकिस्तान के पहले संविधान के लागू होने की याद दिलाता है. इस संविधान ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को एक गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया था और शासन की संसदीय प्रणाली की शुरुआत की थी. अब क्योंकि लाहौर प्रस्ताव और संविधान को अपनाना दोनों एक ही तारीख को हुए थे इस वजह से 23 मार्च अलग-अलग समझ के बजे एक पूर्ण राष्ट्र दिवस बन गया.

पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा

पाकिस्तान ने कई संविधानों के साथ प्रयोग किया है लेकिन 1973 का संविधान देश का वर्तमान और सबसे स्थायी कानूनी ढांचा बना हुआ है. यह संविधान प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था. 1973 के संविधान के मुख्य वास्तुकार और मुख्य प्रारूपकार अब्दुल हफीज पीरजादा थे. उन्होंने संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था.

संविधान समिति की भूमिका

1973 के संविधान का मसौदा तैयार करने में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधियों वाली 25 सदस्यीय संविधान समिति ने अपनी भूमिका निभाई थी. इसी के साथ 1973 के संविधान से पहले पाकिस्तान ने दो पिछले संवैधानिक ढांचों के साथ प्रयोग किया था. 1956 का संविधान पाकिस्तान का पहला संविधान था और उसे चौधरी मोहम्मद अली के नेतृत्व में तैयार किया गया था. इसी के साथ 1962 का संविधान जनरल अयूब खान के शासन के दौरान लागू किया गया था.

