हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहवाई जहाज या हेलिकॉप्टर... किसमें सफर ज्यादा खतरनाक, कौन जल्दी होता है क्रैश?

हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर... किसमें सफर ज्यादा खतरनाक, कौन जल्दी होता है क्रैश?

Helicopter VS Airplane Safety: झारखंड के रांची में एक एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसके अलावा अंडमान इलाके में पवन हंस हेलीकॉप्टर में भी तकनीकी खराबी आ गई. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Feb 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

Helicopter VS Airplane Safety: हाल ही में झारखंड के रांची में एक एयर एंबुलेंस की दुखद दुर्घटना हो गई. इस हादसे में सात पैसेंजर की मौत हो गई. इसी के साथ मंगलवार सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पवन हंस के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी. इसके बाद लोगों के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर हवाई जहाज से सफर करना ज्यादा सुरक्षित है या हेलीकॉप्टर से. दरअसल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों ही आंकड़ों के हिसाब से सड़क यात्रा से ज्यादा सुरक्षित है लेकिन एविएशन में जोखिम का लेवल काफी अलग होता है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

अगर आंकड़ों की बात करें तो हेलीकॉप्टर का क्रैश रेट हवाई जहाज से ज्यादा होता है. आम सिविलियन विमान के लिए एक्सीडेंट रेट लगभग 7.28 प्रति 1 लाख उड़ान घंटे है. दूसरी ओर हेलीकॉप्टर प्रति 1 लाख उड़ान घंटे में लगभग 9.84 एक्सीडेंट होते हैं. यह लगभग 35%  ज्यादा है. हालांकि एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी कमर्शियल एयरलाइंस पूरी तरह से एक अलग सुरक्षा कैटेगरी में आती हैं. बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट में मौत की दर हर 2.7 मिलियन फ्लाइट में सिर्फ एक है. तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप किसी बड़े कमर्शियल जेट में सवार हो रहे हैं तो आप सबसे सुरक्षित ट्रैवल माहौल में से एक में जा रहे हैं.

हेलीकॉप्टर का क्रैश रेट ज्यादा क्यों होता है? 

हेलीकॉप्टर का ज्यादा एक्सीडेंट रेट काफी हद तक उनके डिजाइन और ऑपरेशनल इस्तेमाल से जुड़ा है. हेलीकॉप्टर में कॉम्पलेक्स मैकेनिक सिस्टम होते हैं. इसमें मेन रोटर, टेल रोटर और गियरबॉक्स शामिल है. इन सभी को बिना किसी दिक्कत के काम करना चाहिए. किसी भी जरूरी कंपोनेंट में खराबी जल्द ही इमरजेंसी में बदल सकती है. 

इसी के साथ वे आमतौर पर कम ऊंचाई पर भी काम करते हैं. ये अक्सर पहाड़ों, इमारतों, पेड़ों और बिजली के लाइनों के पास उड़ते हैं. इससे टक्कर या मौसम से जुड़ी दिक्कतों की संभावना बढ़ जाती है. एक फिक्स्ड विंग एयरप्लेन चलाने की तुलना में हेलीकॉप्टर उड़ाना टेक्निकली ज्यादा मुश्किल है. हेलीकॉप्टर पायलट के इनपुट और मौसम में बदलाव के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. 

ऑटोरोटेशन का फायदा 

क्रैश के ज्यादा आंकड़ों के बावजूद अगर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है तो वह पत्थर की तरह नहीं गिरते. वे ऑटोरोटेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एयर फ्लो इंजन पावर के बिना भी रोटर ब्लेड को घूमाता रहता है. इससे पायलट कुछ खास हालात में कंट्रोल इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं. 

हाल ही में हुई कुछ घटनाएं 

हाल ही में रांची में हुए एयर एंबुलेंस हादसे में इस बात पर रोशनी पड़ी है कि मुश्किल हालात में चलने वाले छोटे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में बड़े कमर्शियल जेट की तुलना में ज्यादा जोखिम हो सकता है. 

इसी के साथ मंगलवार सुबह पवन हंस हेलीकॉप्टर में अंडमान इलाके में माया बंदर के पास तकनीकी खराबी आ गई थी. पायलट ने समुद्र में कंट्रोल्ड इमरजेंसी लैंडिंग की और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया. 

कुछ बड़े एविएशन हादसे

 इसी के साथ हाल के सालों में हुए सबसे भयानक एविएशन हादसों में से एक एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था. यह अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था. इस घटना में 241 लोगों की जान चली गई थी. हालांकि कमर्शियल एविएशन आंकड़ों के हिसाब से काफी सुरक्षित है, लेकिन काफी कम होने वाली गड़बड़ियों से काफी ज्यादा मौतें हो सकती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि विमान में ज्यादा यात्री होते हैं.

इतना ही नहीं बल्कि शशशश उत्तराखंड में भी तीर्थ यात्री को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर के क्रश में कई लोगों की मौत हो गई थी. पहाड़ी इलाका, खराब मौसम और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ऐसे मिशन में ऑपरेशनल रिस्क काफी बढ़ जाते हैं.

तो कौन ज्यादा खतरनाक?

अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट रेट हवाई जहाज से ज्यादा होता है.  बड़े कमर्शियल जेट हवाई यात्रा का सबसे सुरक्षित तरीका बने हुए हैं. छोटे चार्टर एयरक्राफ्ट और मिशन बेस्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में इलाके, मौसम और ऑपरेशनल जरूरत की वजह से तुलना में ज्यादा रिस्क होता है.

ये भी पढ़ें: केरल से केरलम, जानिए क्यों वामपंथी शुरू से चाहते थे ये नाम, क्या है इसके पीछे का इतिहास

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Helicopter VS Airplane Safety Ranchi Crash 2026 Pawan Hans Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर... किसमें सफर ज्यादा खतरनाक, कौन जल्दी होता है क्रैश?
हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर... किसमें सफर ज्यादा खतरनाक, कौन जल्दी होता है क्रैश?
जनरल नॉलेज
भारत में मौजूद है दुनिया की सबसे अनोखी यह इमारत, इसके लिए नहीं बनाई गई थी नींव
भारत में मौजूद है दुनिया की सबसे अनोखी यह इमारत, इसके लिए नहीं बनाई गई थी नींव
जनरल नॉलेज
इजरायल में कैसी है मुस्लिमों की हालत, इस देश में कितनी है हिंदुओं की आबादी?
इजरायल में कैसी है मुस्लिमों की हालत, इस देश में कितनी है हिंदुओं की आबादी?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget