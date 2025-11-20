बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनकर आई है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपने घर-परिवार और निजी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. लेकिन हाल के दिनों में एक बड़ी समस्या सामने आई. कई महिलाओं की e-KYC पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण उनकी किस्तें रुकने का खतरा पैदा हो गया. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस महिला की e-KYC पूरी नहीं होगी, उसे योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा. इस बीच, राज्य में बरसात, प्राकृतिक आपदाएं, नेटवर्क की दिक्कतें और तकनीकी समस्याओं के चलते बहुत-सी महिलाएं समय पर e-KYC पूरा नहीं कर सकीं. इसकी पहले आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 तय थी, लेकिन लाखों महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है. इस फैसले से महिलाओं को राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है. क्या आपका नाम उन महिलाओं की लिस्ट में तो नहीं, जिनकी e-KYC बाकी है.

सरकार ने e-KYC क्यों जरूरी किया है?

सरकार चाहती है कि योजना का पैसा सही और पात्र महिला तक पहुंचे. पिछले महीनों में कई शिकायतें मिली थीं. जैसे एक ही नाम से दो-दो आवेदन किए गए, बैंक खातों में गलत जानकारी भरी गई, कुछ जगहों पर फर्जी एंट्री पाई गई. इसीलिए आधार के माध्यम से पहचान पुख्ता करना जरूरी कर दिया गया है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC किए अब किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आएंगे.

क्या आपकी e-KYC पूरी हुई है या नहीं? ऐसे पता करें

मोबाइल से ही कुछ सेकंड में चेक किया जा सकता है कि आपकी e-KYC हुई है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल खोलें. अब e-KYC पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें और कैप्चा भरें. इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें. अब सिस्टम बताएगा कि e-KYC already completed यानी सब ठीक है, Aadhaar number is not in the eligible list यानी आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं या Complete your e-KYC आपकी प्रक्रिया बाकी है. योजना के नियम साफ कहते हैं जिन महिलाओं की e-KYC अधूरी रहेगी, उनकी अगली किस्त नहीं आएगी. सिस्टम अपने-आप उन लाभार्थियों को Pending या Inactive में डाल देगा. इसलिए 31 दिसंबर से पहले e-KYC कराना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: बैंक के डेड खातों से कैसे निकाल सकते हैं अपना पैसा? जान लें अपने काम की बात