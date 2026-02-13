हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तिहाड़ जेल में बंद हैं राजपाल यादव, क्या उनसे भी जेल में कराया जाता है काम?

तिहाड़ जेल में बंद हैं राजपाल यादव, क्या उनसे भी जेल में कराया जाता है काम?

तिहाड़ की सलाखों के पीछे भी राजपाल यादव का अंदाज नहीं बदला है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर हैं. आइए जानें कि क्या उनसे भी जेल में काम कराया जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

हंसाने वाला चेहरा इन दिनों सलाखों के पीछे है. बड़े पर्दे पर अपने कॉमिक अंदाज से लोगों को गुदगुदाने वाले अभिनेता राजपाल यादव इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. पुराने चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही है, लेकिन राहत अभी दूर है. सवाल उठ रहा है कि जेल के भीतर उनकी जिंदगी कैसी है? क्या उन्हें भी आम कैदियों की तरह काम करना पड़ता है, या उन्हें कोई खास सुविधा मिल रही है?

चेक बाउंस केस में जेल

मशहूर अभिनेता राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. गुरुवार 12 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है. अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की गई है, जिसमें यह साफ होगा कि उन्हें बेल मिलेगी या नहीं.

कानूनी प्रक्रिया जारी है और तब तक अभिनेता को न्यायिक हिरासत में रहना होगा. अदालत का फैसला आने तक उन्हें जेल के नियमों का पालन करना पड़ रहा है.

जेल के भीतर दिनचर्या कैसी?

जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती 24 घंटे राजपाल यादव शांत और कम बोलने वाले रहे, लेकिन अब उनका स्वभाव फिर से पहले जैसा दिखने लगा है. बताया जा रहा है कि वे साथी कैदियों को अपने मशहूर डायलॉग और फिल्मों के मजेदार किस्से सुनाकर माहौल हल्का कर देते हैं. कई कैदी उनसे उनकी फिल्मों के कॉमिक सीन सुनाने की फरमाइश करते हैं. 

हालांकि, जेल में उन्हें किसी भी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी गई है. वे आम कैदी की तरह ही बैरक में रह रहे हैं. सुबह तय समय पर बैरक से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है. फ्रेश होने के बाद चाय और नाश्ता दिया जाता है. दिन भर जेल मैनुअल के अनुसार समय बिताना होता है और शाम करीब 7 बजे रात का भोजन दिया जाता है.

क्या उनसे भी कराया जाता है काम?

तिहाड़ जेल में नियम यह है कि कैदियों को उनकी सजा की प्रकृति और जेल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार काम सौंपा जा सकता है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजपाल यादव को कोई विशेष या अलग काम नहीं दिया गया है. उन्हें सामान्य दिनचर्या का पालन करना पड़ रहा है. 

जेल मैनुअल के तहत कैदियों को साफ-सफाई, हाजिरी और निर्धारित समय पर गतिविधियों में शामिल होना होता है. राजपाल यादव भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं. अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्हें किसी विशेष श्रेणी का श्रम दिया गया हो.

नहीं ली कोई खास सुविधा

सूत्रों का कहना है कि अभिनेता ने बाहर से किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं की है. वे रात करीब 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं. कई कैदी उन्हें देखने और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं. उनकी मौजूदगी से जेल का माहौल कुछ हल्का जरूर हुआ है.

खाने में उन्हें वही भोजन मिल रहा है जो जेल प्रशासन के तय मेन्यू में शामिल है जैसे- दाल, सब्जी, रोटी और चावल. बताया जाता है कि वे साथी कैदियों से बातचीत में अपने जीवन के उतार-चढ़ाव का जिक्र भी करते हैं. उन्होंने कुछ कैदियों से यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में असली साथियों की पहचान होती है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 13 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Embed widget