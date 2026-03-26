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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFuel Safety: क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम? सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं

Fuel Safety: क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम? सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं

Fuel Safety: सोशल मीडिया पर पानी की टंकी और पार्टियों में पेट्रोल भरा रहे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है. आइए जानते हैं भारत में पेट्रोल भरवाने को लेकर क्या नियम हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Mar 2026 07:25 PM (IST)
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Fuel Safety: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. इस वजह से पेट्रोल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है. लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लोग पानी की टंकी, ड्रम और प्लास्टिक के डिब्बों में पेट्रोल भर रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं कि भारत में इसे लेकर क्या नियम हैं.

क्या कहता है कानून?

भारत में पेट्रोल की बिक्री, भंडारण और परिवहन का काम पेट्रोलियम अधिनियम 1934 पर पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत होता है. कानून साफ तौर से कहता है कि पेट्रोल पंपों को खुले बर्तन, प्लास्टिक की बोतल या फिर पानी की टंकी जैसे असुरक्षित डिब्बों में ईंधन देने की इजाजत नहीं है. पेट्रोल सिर्फ सीधे गाड़ी की ईंधन टंकी में या ईंधन के भंडारण के लिए खास तौर पर मंजूर किए गए धातु के डिब्बों में ही भरा जा सकता है. 

घर पर कितना पेट्रोल रख सकते हैं? 

आम लोगों के लिए बिना लाइसेंस के पेट्रोल जमा करने की एक सख्त सीमा है. आमतौर पर निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित डिब्बों में 30 लीटर तक पेट्रोल रखा जा सकता है. कुछ मामलों में यह सीमा 100 लीटर तक बढ़ाई जा सकती है. लेकिन यह सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी सुरक्षित और अलग-थलग जगह पर रखा जाए. इससे ज्यादा पेट्रोल जमा करने के लिए सही लाइसेंस और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है. 

पानी की टंकी में पेट्रोल भरना क्यों खतरनाक?

पानी की टंकी या फिर किसी भी आम डिब्बे में पेट्रोल भरना काफी ज्यादा खतरनाक है. पेट्रोल काफी तेजी से आग पकड़ता है और ऐसे डिब्बों में दबाव को काबू करने या फिर बिजली के झटके से बचाने वाले सुरक्षा इंतजाम नहीं होते. एक छोटी सी भी चिंगारी या फिर बिजली का झटका आग या धमाके की वजह बन सकता है. 

नियम तोड़ने पर सजा 

अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई हो सकती है. जो पेट्रोल पंप असुरक्षित डिब्बों में ईंधन देते हुए पाए जाते हैं उनका लाइसेंस रद्द या फिर निलंबित किया जा सकता है. जो गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल जमा करने या फिर उसके परिवहन करने में शामिल होते हैं उन पर भारी जुर्माना लग सकता है और उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोक सकती है राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी स्कीम नहीं चलती?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 07:25 PM (IST)
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