हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे बनेंगे बांग्लादेश के पीएम, जानें क्या करते हैं उनके बाकी बच्चे?

खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे बनेंगे बांग्लादेश के पीएम, जानें क्या करते हैं उनके बाकी बच्चे?

बीएनपी की जीत के साथ बांग्लादेश में सत्ता की कमान नई पीढ़ी के हाथ जाती दिख रही है. अब सबकी नजरें तारिक रहमान और उनके नेतृत्व की अगली चाल पर हैं. आइए जानें कि खालिदा जिया के बाकी बेटे क्या करते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

करीब दो दशक बाद बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है. आम चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया है और अब नजरें एक ऐसे चेहरे पर टिकी हैं, जो लंबे समय तक देश से बाहर रहा. खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान की जीत ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता की कमान अब नई पीढ़ी के हाथ में जा सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि परिवार के बाकी सदस्य क्या करते हैं और उनकी भूमिका क्या रही है?

चुनाव नतीजों ने बदला सत्ता संतुलन

बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. 299 सीटों वाली संसद में पार्टी ने 209 सीटें जीतकर 150 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया. 286 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और रुझानों से साफ है कि बीएनपी मजबूत स्थिति में है.

दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 70 सीटें मिली हैं. जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका-15 सीट से जीत दर्ज की. यह नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2008 से 2024 तक देश में शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग का शासन रहा था. करीब 20 साल बाद सत्ता में बदलाव हुआ है.

तारिक रहमान की वापसी और नई भूमिका

इस जीत के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. तारिक ने दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल की. वे पिछले साल दिसंबर में करीब 17 साल बाद देश लौटे थे. लंबे समय तक वे लंदन में रहे और वहीं से पार्टी की गतिविधियों को संभालते रहे. तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अपने पिता, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार, आर्थिक मजबूती और संस्थाओं को सशक्त बनाने का वादा किया.

यह भी एक बड़ा राजनीतिक तथ्य है कि बांग्लादेश में करीब 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है. 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे. उसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा.

परिवार के बाकी सदस्य क्या करते हैं?

खालिदा जिया के दो बेटे थे. बड़े बेटे तारिक रहमान सक्रिय राजनीति में हैं और अब देश के संभावित प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं. उनके छोटे बेटे आराफात रहमान कोको राजनीति में सक्रिय नहीं थे. वे खेल प्रबंधन और संगठन से जुड़े रहे. वे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे. 

2015 में मलेशिया में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था. तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान पेशे से चिकित्सक हैं. उनकी एक बेटी जाइमा रहमान हैं, जो सार्वजनिक राजनीति से दूर रहती हैं. परिवार का राजनीतिक चेहरा फिलहाल तारिक ही हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा जंगल? जान लें टॉप-5 देशों के नाम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 13 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Election Bangladesh Election Results Khaleda Zia Children
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
राजस्थान
राजस्थान: भीलवाड़ा में शराब सझकर पी लिया बर्तन धोने का लिक्विड, तीन महिलाओं समेत 4 की मौत
राजस्थान: भीलवाड़ा में शराब सझकर पी लिया बर्तन धोने का लिक्विड, तीन महिलाओं समेत 4 की मौत
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
राजस्थान
राजस्थान: भीलवाड़ा में शराब सझकर पी लिया बर्तन धोने का लिक्विड, तीन महिलाओं समेत 4 की मौत
राजस्थान: भीलवाड़ा में शराब सझकर पी लिया बर्तन धोने का लिक्विड, तीन महिलाओं समेत 4 की मौत
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
साउथ सिनेमा
राम चरण और उपासना ने अपने जुड़वां बच्चों के नाम का किया खुलासा, बेहद ही प्यारा है मतलब भी
राम चरण और उपासना ने अपने जुड़वां बच्चों के नाम का किया खुलासा,जानें मतलब भी
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget