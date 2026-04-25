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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnti Defection Law: राघव चड्ढा के साथ AAP से BJP में शामिल हुए 7 सांसदों की क्यों नहीं जाएगी राज्यसभा सदस्यता, ये है कानून?

Anti Defection Law: राघव चड्ढा के साथ AAP से BJP में शामिल हुए 7 सांसदों की क्यों नहीं जाएगी राज्यसभा सदस्यता, ये है कानून?

Anti Defection Law: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए. आइए जानते हैं कि क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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  • आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी।
  • दलबदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता जा सकती है।
  • दो तिहाई सदस्यों के साथ छोड़ने पर विलय माना जाता है।
  • सात की संख्या दो तिहाई से अधिक, सदस्यता सुरक्षित।

Anti Defection Law: आम आदमी पार्टी के लिए 24 अप्रैल एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ. दरअसल एक साथ सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी. इनमें राघव चड्ढा भी शामिल थे.  इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन सांसदों की राज्यसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या कहता है दलबदल विरोधी कानून?

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी सांसद को तब आयोग ठहराया जा सकता है जब वह अपनी पार्टी की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ दे या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए. खास बात यह है कि अपनी मर्जी से सदस्यता छोड़ने का मतलब सिर्फ इस्तीफा देना ही नहीं है, इसमें किसी विरोधी पार्टी में शामिल होना या फिर सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करना जैसे काम भी शामिल हैं.

क्या कहता है दो तिहाई का नियम? 

हालांकि इस कानून में एक अहम छूट भी है. अगर किसी पार्टी के चुने हुए सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य एक साथ पार्टी बदलने का फैसला करते हैं तो इसे व्यक्तिगत दलबदल नहीं माना जाता है. इसके बजाय इसे संसदीय दल का विलय माना जाता है. यह उन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाता है.

संख्याएं कैसे काम करती हैं?

आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे. इनमें से सात सांसदों ने पार्टी बदल ली. क्योंकि सात की संख्या 10 के दो तिहाई से ज्यादा है इस वजह से यह कदम विलय वाले प्रावधान के तहत आता है. यही वजह है कि उनकी सदस्यता सुरक्षित बनी हुई है.

विलय और दलबदल के बीच कानूनी अंतर 

अगर सिर्फ कुछ ही सांसदों ने पाला बदला होता तो इसे दलबदल माना जाता. इससे उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता था. लेकिन जब कोई बड़ा समूह, दो तिहाई या फिर उससे ज्यादा एक साथ पार्टी बदलता है तो कानून इसे पार्टी के अंदर एक बदलाव यानी एक विलय के तौर पर देखता है.

अगर संख्या कम होती तो क्या होता? 

अगर 7 से कम सांसदों ने दलबदल किया होता तो वे दो तिहाई वाली शर्त को पूरा नहीं कर पाते. ऐसी स्थिति में हर सांसद को दलबदल विरोधी कानून के तहत व्यक्तिगत रूप से अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता था.

यह भी पढ़ें:  कौन था आम आदमी पार्टी का पहला राज्यसभा सांसद, जानें अब पार्टी में कितने सांसद बचे?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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Rajya Sabha MP Raghav Chadha Anti Defection Law
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