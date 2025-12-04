हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकब खाएंगे... कब पिएंगे और कब सोएंगे... 30 घंटे के भारत दौरे में कब-क्या करेंगे पुतिन?

कब खाएंगे... कब पिएंगे और कब सोएंगे... 30 घंटे के भारत दौरे में कब-क्या करेंगे पुतिन?

Putin Meal Routine During India Visit: पुतिन का भारत दौरा केवल बैठकें और समझौते नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस और भोजन का पूरी तरह नियंत्रित शेड्यूल भी है. आइए जानें कि वे कब क्या खाएंगे-पिएंगे.

04 Dec 2025 02:18 PM (IST)
भारत में पुतिन के हर कदम और हर झलक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरे में उनके खाने, पीने और आराम के पल भी पूरी तरह से नियंत्रित और योजनाबद्ध हैं? 30 घंटे के इस दौरे में रूसी राष्ट्रपति के लिए सिर्फ बैठकें और समझौते ही नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस और रूटीन का ख्याल रखना भी उतना ही अहम है. वे कब क्या खाएंगे, कब सोएंगे और कब उठाएंगे ये सब उनके स्टेट शेड्यूल से परे है. आइए जानें कि वे 30 घंटे के शेड्यूल में कब क्या क्या खाएंगे-पिएंगे.

पुतिन का प्राइवेट डिनर

पुतिन की आदतें, खासकर खाने-पीने और आराम के पैटर्न, उनकी फिटनेस और ऊर्जा बनाए रखने का मूल मंत्र हैं. 4 दिसंबर की शाम को पुतिन करीब 6 बजे भारत पहुंचेंगे. आगमन के तुरंत बाद आधिकारिक बैठकें और पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर की योजनाएं हैं. पुतिन खाने में हल्का-फुल्का खाना पसंद करते हैं. ऐसे में रात का खाना भी हल्का और संतुलित होगा. पुतिन मीट के बजाय फिश, सलाद और ताजगी से भरपूर सब्जियों को प्राथमिकता देंगे.

पुतिन का नाश्ते और लंच की टाइमिंग

पुतिन के खाने का हर निवाला उनके स्वास्थ्य के अनुकूल तैयार किया गया है और इसके लिए विशेष क्रेमलिन शेफ की टीम जिम्मेदार होगी, जो पहले जहर टेस्टिंग करके सुनिश्चित करती है कि भोजन पूरी तरह सुरक्षित हो. इसके बाद 5 दिसंबर की सुबह पुतिन 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. यहां  औपचारिक स्वागत समारोह के बाद छोटा सा नाश्ता भी उनके कमरे में ही सर्व किया जाएगा. फिक्स समय के अनुसार उनका लंच हैदराबाद हाउस में होगा, जिसमें कुछ प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं. यहां भी पुतिन हल्का और पोषणयुक्त भोजन ही पसंद करेंगे, जिससे ऊर्जा बनी रहे और फिटनेस पर कोई असर न पड़े. 

छोटे-छोटे ब्रेक में कब क्या खाएंगे-पिएंगे

दोपहर और शाम के कार्यक्रमों के बीच पुतिन को छोटे ब्रेक दिए जाएंगे. इन ब्रेक में वे बीटरूट जूस या हल्के स्नैक्स के साथ अपने शरीर को रिचार्ज करेंगे. 30 घंटे के इस दौरे में उनका सोने का समय भी बेहद सीमित है, इसलिए नींद के छोटे स्लीप शेड्यूल को भी उनकी सुरक्षा टीम पहले से मैनेज करती है. हर कदम, हर भोजन और हर पल उनके स्वास्थ्य और सतर्कता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. राज्य भोज के दौरान भी शायद पुतिन एल्कोहल से परहेज करेंगे. 

यह भी पढ़ें: Vladimir Putin Diet: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या-क्या खाते हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन उठाता है उनके राशन का खर्च

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 02:18 PM (IST)
