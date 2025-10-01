Point Nemo: हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो किसी भी जमीन के हिस्से से काफी दूर है. इस जगह को 'ओशनिक पॉइंट ऑफ इनएक्सिबलिटी' के नाम से भी जाना जाता है. इस जगह का नाम है पॉइंट निमो. यह समुद्र का वह हिस्सा है जो किसी भी स्थलीय क्षेत्र से काफी दूर है. यह जगह इक्वेटर, इंटरनेशनल डेथ लाइन और 90वीं पश्चिमी मेरिडियन के इंटरसेक्शन पर स्थित है. आपको बता दें कि इस जगह पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जताता.

दूर-दूर तक भूमि का कोई नहीं निशान

पॉइंट निमो हजारों किलोमीटर खुले महासागर से घिरा हुआ है. इसके सबसे पास की मानव बस्ती ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड है. ये दोनों ही 2600 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं. इतना ही नहीं बल्कि इन जगहों तक नव से पहुंचने में ही कहीं हफ्ते लग सकते हैं. इस जगह की सटीक लोकेशन 1992 में क्रोएशियाई सर्वेक्षण इंजीनियर हर्वोये लुकाटेला ने सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट डाटा और डिजिटल मैप का इस्तेमाल करके निकाली थी.

पॉइंट निमो नाम क्यों?

निमो का मतलब लैटिन में 'नो मैन' (कोई इंसान नहीं) होता है. इसी के साथ इसका नाम जूल्स वर्ने की मशहूर किताब 20000 लीग्स अंडर द सी के किरदार कैप्टन निमो के ऊपर, श्रद्धांजलि देने के तौर पर रखा गया है.

क्यों है यहां जीवन की कमी?

दरअसल यहां पर जीवों के रहने के लिए कोई लायक जगह ही नहीं है. महासागर की गहराई में पानी का दबाव काफी ज्यादा होता है और तापमान लगभग शून्य के आसपास ही होता है. इसी के साथ यहां पर सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती. ऐसी स्थिति में ज्यादातर समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकते.

अंतरिक्ष के है पास

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जगह धरती के नहीं बल्कि अंतरिक्ष के ज्यादा पास है. दरअसल पॉइंट निमो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सिर्फ 415 किलोमीटर दूर है. यहां से सबसे नजदीक जमीन 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है. इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि यह जगह धरती से ज्यादा अंतरिक्ष से ज्यादा करीब है. पॉइंट निमो पृथ्वी पर एक अलग अलग हिस्सा है. जहां पूरी दुनिया में अधिकांश रिश्ते शहरों, यात्रा और संचार से जुड़े हुए हैं, यह हिस्सा लगभग पूरी तरह से इंसानों से अछूता है. यहां पर सबसे सरल जीवन रूप भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं. सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और छोटे क्रस्टेशियन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त