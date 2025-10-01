हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPoint Nemo: पृथ्वी के इस हिस्से में दूर-दूर तक नहीं है जमीन, इंसानी दुनिया से ज्यादा अंतरिक्ष है करीब

Point Nemo: पृथ्वी के इस हिस्से में दूर-दूर तक नहीं है जमीन, इंसानी दुनिया से ज्यादा अंतरिक्ष है करीब

Point Nemo: पॉइंट नीमो धरती की एक ऐसी जगह है जहां दूर-दूर तक कोई जमीन नहीं है. आइए जानते हैं कहां है यह जगह और क्या है यहां की खास बात?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Point Nemo: हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो किसी भी जमीन के हिस्से से काफी दूर है. इस जगह को 'ओशनिक पॉइंट ऑफ इनएक्सिबलिटी' के नाम से भी जाना जाता है. इस जगह का नाम है पॉइंट निमो. यह समुद्र का वह हिस्सा है जो किसी भी स्थलीय क्षेत्र से काफी दूर है. यह जगह इक्वेटर, इंटरनेशनल डेथ लाइन और 90वीं पश्चिमी मेरिडियन के इंटरसेक्शन पर स्थित है. आपको बता दें कि इस जगह पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जताता.

दूर-दूर तक भूमि का कोई नहीं निशान 

पॉइंट निमो हजारों किलोमीटर खुले महासागर से घिरा हुआ है. इसके सबसे पास की मानव बस्ती ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड है. ये दोनों ही 2600 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं. इतना ही नहीं बल्कि इन जगहों तक नव से पहुंचने में ही कहीं हफ्ते लग सकते हैं. इस जगह की सटीक लोकेशन 1992 में क्रोएशियाई सर्वेक्षण इंजीनियर हर्वोये लुकाटेला ने सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट डाटा और डिजिटल मैप का इस्तेमाल करके निकाली थी. 

पॉइंट निमो नाम क्यों?

निमो का मतलब लैटिन में 'नो मैन' (कोई इंसान नहीं) होता है. इसी के साथ इसका नाम जूल्स वर्ने की मशहूर किताब 20000 लीग्स अंडर द सी के किरदार कैप्टन निमो के ऊपर, श्रद्धांजलि देने के तौर पर रखा गया है.

क्यों है यहां जीवन की कमी?

दरअसल यहां पर जीवों के रहने के लिए कोई लायक जगह ही नहीं है. महासागर की गहराई में पानी का दबाव काफी ज्यादा होता है और तापमान लगभग शून्य के आसपास ही होता है. इसी के साथ यहां पर सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती. ऐसी स्थिति में ज्यादातर समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकते.

अंतरिक्ष के है पास 

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जगह धरती के नहीं बल्कि अंतरिक्ष के ज्यादा पास है. दरअसल पॉइंट निमो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सिर्फ 415 किलोमीटर दूर है. यहां से सबसे नजदीक जमीन 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है. इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि यह जगह धरती से ज्यादा अंतरिक्ष से ज्यादा करीब है. पॉइंट निमो पृथ्वी पर एक अलग अलग हिस्सा है. जहां पूरी दुनिया में अधिकांश रिश्ते शहरों, यात्रा और संचार से जुड़े हुए हैं, यह हिस्सा लगभग पूरी तरह से इंसानों से अछूता है. यहां पर सबसे सरल जीवन रूप भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं. सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और छोटे क्रस्टेशियन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास रह सकते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 06:55 AM (IST)
