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जहां थी PM मोदी की चाय की दुकान, वहां कैसे करें विजिट?

क्या आप PM मोदी की चाय की दुकान को विजिट करना चाहते हैं? जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वे जन्मदिन के मौके पर गुजरात के वडनगर में स्थित उनकी चाय की दुकान से जुड़ी कुछ खास बातें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 09:39 PM (IST)
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17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. हर साल इस दिन उनके जीवन और संघर्ष से जुड़ी कई कहानियां चर्चा में आती हैं. इन्हीं में से एक कहानी गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की उस छोटी सी चाय की दुकान की है, जहां नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद की थी. आज यह जगह नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन की यादों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि वडनगर का यह चाय स्टॉल नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के सबसे चर्चित अनुभवों में गिना जाता है.

चाय की दुकान की कहानी

नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. उनका बचपन इसी शहर में बीता. उनके पिता दामोदरदास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे. नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद करते थे. बाद में उनके जीवन से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख कई सार्वजनिक मौकों और मीडिया रिपोर्टों में हुआ. अब यही छोटा सा चाय स्टॉल आगे चलकर नरेंद्र मोदी के जीवन की पहचान से जुड़ी एक चर्चित जगह बन गया. आपको बता दें कि पीएम मोदी की बचपन वाली चाय की दुकान अब एक संरक्षित पर्यटन स्थल (Tourist Spot) के रूप में विकसित कर दी गई है.

चाय बेचने से जुड़ी कहानी को मोदी ने भी किया याद

नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई बार अपने बचपन और चाय बेचने के अनुभव का जिक्र किया है. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अलग-अलग मौकों पर अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उनकी राजनीतिक यात्रा में “चायवाला” शब्द भी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पहचान के रूप में सामने आया. इस तरह वडनगर का चाय स्टॉल केवल उनके बचपन की कहानी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उनकी सार्वजनिक पहचान से भी जुड़ गया.

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स्टेशन पर कैसे पहुंच सकते हैं?

अगर आप नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी इस जगह को देखना चाहते हैं तो आपको वडनगर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा. वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है. रेलवे के रास्ते वडनगर पहुंचने के बाद स्टेशन परिसर पर इस दुकान को देखा जा सकता है.

17 सितंबर को क्यों खास है यह जगह?

17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है. उनका जन्म वडनगर में हुआ था, इसलिए जन्मदिन के अवसर पर उनके बचपन से जुड़े स्थानों की चर्चा बढ़ जाती है. वडनगर का रेलवे स्टेशन भी इसी वजह से खास महत्व रखता है. यहां की चाय की दुकान से जुड़ी कहानी उस दौर की है, जब नरेंद्र मोदी राजनीति में नहीं थे और एक सामान्य परिवार में उनका बचपन गुजर रहा था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 09:39 PM (IST)
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