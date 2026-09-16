जहां थी PM मोदी की चाय की दुकान, वहां कैसे करें विजिट?

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. हर साल इस दिन उनके जीवन और संघर्ष से जुड़ी कई कहानियां चर्चा में आती हैं. इन्हीं में से एक कहानी गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की उस छोटी सी चाय की दुकान की है, जहां नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद की थी. आज यह जगह नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन की यादों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि वडनगर का यह चाय स्टॉल नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के सबसे चर्चित अनुभवों में गिना जाता है.

चाय की दुकान की कहानी

नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. उनका बचपन इसी शहर में बीता. उनके पिता दामोदरदास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे. नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद करते थे. बाद में उनके जीवन से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख कई सार्वजनिक मौकों और मीडिया रिपोर्टों में हुआ. अब यही छोटा सा चाय स्टॉल आगे चलकर नरेंद्र मोदी के जीवन की पहचान से जुड़ी एक चर्चित जगह बन गया. आपको बता दें कि पीएम मोदी की बचपन वाली चाय की दुकान अब एक संरक्षित पर्यटन स्थल (Tourist Spot) के रूप में विकसित कर दी गई है.

चाय बेचने से जुड़ी कहानी को मोदी ने भी किया याद

नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई बार अपने बचपन और चाय बेचने के अनुभव का जिक्र किया है. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अलग-अलग मौकों पर अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उनकी राजनीतिक यात्रा में “चायवाला” शब्द भी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पहचान के रूप में सामने आया. इस तरह वडनगर का चाय स्टॉल केवल उनके बचपन की कहानी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उनकी सार्वजनिक पहचान से भी जुड़ गया.

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स्टेशन पर कैसे पहुंच सकते हैं?

अगर आप नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी इस जगह को देखना चाहते हैं तो आपको वडनगर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा. वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है. रेलवे के रास्ते वडनगर पहुंचने के बाद स्टेशन परिसर पर इस दुकान को देखा जा सकता है.

17 सितंबर को क्यों खास है यह जगह?

17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है. उनका जन्म वडनगर में हुआ था, इसलिए जन्मदिन के अवसर पर उनके बचपन से जुड़े स्थानों की चर्चा बढ़ जाती है. वडनगर का रेलवे स्टेशन भी इसी वजह से खास महत्व रखता है. यहां की चाय की दुकान से जुड़ी कहानी उस दौर की है, जब नरेंद्र मोदी राजनीति में नहीं थे और एक सामान्य परिवार में उनका बचपन गुजर रहा था.

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