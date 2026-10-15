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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी के माता-पिता द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि अंकिता भंडारी का दुष्यंत गौतम के साथ क्या कनेक्शन था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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  • अंकिता के परिजन गौतम की राज्यपाल नियुक्ति पर विरोध कर रहे।
  • विरोध अंकिता हत्याकांड के रहस्यमय 'वीआईपी' से जुड़ा है।
  • गौतम आरोपों को निराधार बताकर कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं।
  • सीबीआई जांच तक राज्यपाल पद रद्द करने की मांग।

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रहे हैं. वे सिक्किम के राज्यपाल के रूप में दुष्यंत गौतम की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं. उनके इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर उनकी बेटी की हत्या के मामले और उस अज्ञात वीआईपी से जुड़े आरोपों की तरफ ध्यान खींचा है जिसका अंकिता की मौत से पहले की घटनाओं से संबंध बताया जा रहा है.

परिवार की है मांग यह है कि जब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के जांच पूरी नहीं हो जाती और उस कथित वीआईपी के बारे में सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक गौतम की नियुक्ति रद्द की जाए. 

अंकिता भंडारी कौन थीं?

अंकिता उत्तराखंड के रहने वाली 19 वर्षीय लड़की थी. सितंबर 2022 में ऋषिकेश के वंतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करते समय उनकी हत्या कर दी गई थी. रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो दूसरे कर्मचारी इस मामले में मुख्य आरोपी थे. मई 2025 में अदालत ने इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

दुष्यंत गौतम कौन हैं?

दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. वह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व राज्य प्रभारी रह चुके हैं. 12 अक्टूबर 2026 को उन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया. उनका नाम तब विवादों में आया जब एक ऐसे वीआईपी के बारे में दावे सामने आए जो कथित तौर पर रिसॉर्ट में आया था और इसके लिए अंकिता पर "विशेष सेवाएं" देने का दबाव डाला गया था. 

कथित वीआईपी का मामला 

अंकिता की हत्या से पहले उनके फोन से कथित तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट मिली थीं. ऐसा कहा जाता है कि इन चैट से संकेत मिलता है कि अंकिता पर रिसॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को विशेष सेवाएं देने का दबाव डाला गया था. अंकिता के परिवार और विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है कि वह व्यक्ति दुष्यंत गौतम थे. 

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो या फिर वीडियो क्लिप भी सामने आई थी जिसमें पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का जिक्र था. इसके बाद सार्वजनिक रूप से इस वीआईपी की पहचान को दुष्यंत गौतम से जोड़ा जाने लगा. यह आरोप अभी भी विवादित हैं. 


कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

गौतम का खंडन और कानूनी जवाब 

गौतम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा है कि उनका नाम पुलिस चार्जशीट, अदालती कार्यवाही या किसी न्यायिक जांच में कहीं भी नहीं है. उन्होंने दलनवाला पुलिस स्टेशन में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि इन लोगों ने उनकी छवि खराब करने की साजिश रची थी. 

इसके बाद गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा तैयार किया. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें निशाना बनाने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया. ये कानूनी कदम उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में उठाए गए हैं, जबकि इन आरोपों को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है. 

नियुक्ति पर विरोध क्यों? 

अक्टूबर 2026 में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में गौतम की नियुक्ति के बाद अंकिता के माता-पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी ने इंडिया गेट पर धरना शुरू कर दिया. अंकिता के परिवार और कांग्रेस पार्टी करो है कि सीबीआई जांच के बाद गौतम को राज्यपाल बनने से उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिल सकती है. उनका तर्क है कि पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. संवैधानिक सुरक्षा का यह दावा प्रदर्शनकारियों की चिंता का एक हिस्सा है. इसका मतलब यह नहीं है कि गौतम ने सच में कोई अपराध किया है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, क्या इसके खिलाफ जा सकते हैं अदालत?

परिवार की मांग 

अंकिता के माता-पिता की मांग है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती और कथित वीआईपी के बारे में सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक गौतम की नियुक्ति रद्द की जाए. उन्होंने सरकार को अपनी मांग पूरी करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

यह भी पढ़ें: एक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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