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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैश में हो सारा लेन-देन तो कितना बदल जाएगा भारतीय बाजार? समझें समीकरण

कैश में हो सारा लेन-देन तो कितना बदल जाएगा भारतीय बाजार? समझें समीकरण

अगर भारतीय बाजार पूरी तरह नकद लेन-देन पर वापस लौटता है तो टैक्स चोरी, अपराध और करेंसी प्रबंधन का खर्च बढ़ेगा, जिससे देश की आर्थिक विकास दर और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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भारत में रोजाना करोड़ों लोग छोटी-बड़ी खरीदारी के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं. ऐसे में अगर देश का पूरा बाजार अचानक यूपीआई और ऑनलाइन तरीकों को छोड़कर पूरी तरह नकद लेन-देन पर वापस लौट आए तो भारत की अर्थव्यवस्था कई दशक पीछे जा सकती है. इससे न केवल कारोबार की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित होगी, बल्कि सरकारी खजाने, बैंकिंग तंत्र और आम नागरिक की दिनचर्या में भी भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी. एक तरफ जहां पारदर्शिता खत्म होगी, वहीं दूसरी तरफ काले धन और टैक्स चोरी का दायरा बेहद तेजी से बढ़ेगा.

काले धन का बोलबाला और टैक्स चोरी में भारी इजाफा

अगर बाजार पूरी तरह नकद आधारित हो जाता है, तो वित्तीय सौदों का कोई पक्का डिजिटल रिकॉर्ड या ट्रेल बाकी नहीं रहेगा. इससे इनकम टैक्स और जीएसटी जैसी कर प्रणालियों की सख्त निगरानी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी. जब बिक्री और कमाई का हिसाब कागजों पर छिपाना आसान हो जाएगा, तो सरकारी खजाने में जमा होने वाले राजस्व में भारी गिरावट देखने को मिलेगी. इसके साथ ही बाजार में अघोषित कैश का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसका सीधा असर संपत्ति के सौदों और सोने-चांदी के कारोबार में बिना रसीद के होने वाले अनियंत्रित सौदों के रूप में सामने आएगा.

व्यापार की रफ्तार में सुस्ती और ई-कॉमर्स पर संकट

डिजिटल माध्यम से पैसे का ट्रांसफर पलक झपकते ही हो जाता है, जिससे बाजार में पूंजी का प्रवाह लगातार तेज बना रहता है. इसके विपरीत, नकद लेन-देन की व्यवस्था में बड़े और छोटे भुगतानों के लिए लोगों को बार-बार बैंकों और एटीएम के चक्कर काटने पड़ेंगे. इस प्रक्रिया से व्यापार की प्राकृतिक रफ्तार काफी धीमी पड़ जाएगी. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, भोजन और किराना डिलीवर करने वाली कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल पर संकट मंडराने लगेगा, क्योंकि हर ऑर्डर पर नकद भुगतान (COD) संभालना बेहद खर्चीला, जोखिम भरा और समय बर्बाद करने वाला साबित होगा.

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कैश में हो सारा लेन-देन तो कितना बदल जाएगा भारतीय बाजार? समझें समीकरण

सरकार और बैंकों पर नकद प्रबंधन का भारी आर्थिक बोझ

देश को पूरी तरह कैश पर चलाने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में नए करेंसी नोट छापने पड़ेंगे. लाखों करोड़ रुपये के इन नोटों की छपाई, उनकी कड़ी सुरक्षा और उन्हें देश भर के एटीएम तक सुरक्षित पहुंचाने की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पर सरकारी खजाने से अरबों रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही, बैंकों की शाखाओं में नकद जमा करने और निकालने वाले ग्राहकों की लंबी-लंबी कतारें लगेंगी. बैंकों को नकद की सुरक्षा और गिनती के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ेगी, जिससे पूरा बैंकिंग ढांचा अत्यधिक प्रशासनिक दबाव और खर्च के नीचे दब जाएगा.

सुरक्षा का बढ़ता खतरा

जब बाजार में बड़ी मात्रा में नकदी तैरने लगेगी, तो जेबकतरी, चोरी, डकैती और जबरन वसूली जैसे अपराधों में अचानक उछाल देखने को मिलेगा. इसके अलावा, आपराधिक गिरोहों के लिए बाजार में जाली और नकली नोट खपाना बेहद आसान हो जाएगा. आम जनता के लिए हर छोटी दुकान पर खुर्दरे पैसों यानी चेंज की किल्लत एक बार फिर रोजमर्रा की बड़ी समस्या बन जाएगी. 5, 10 या 20 रुपये के छुट्टा पैसों को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच आए दिन बकझक की नौबत देखने को मिलेगी.


कैश में हो सारा लेन-देन तो कितना बदल जाएगा भारतीय बाजार? समझें समीकरण

छोटे दुकानदारों को सीमित राहत और ग्रामीण बाजार की स्थिति

100% नकद व्यवस्था का एक सीमित सकारात्मक पहलू छोटे दुकानदारों को मिल सकता है. उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट या डिजिटल पेमेंट गेटवे के किसी भी संभावित सेवा शुल्क से राहत मिल जाएगी. इसके अलावा, देश के जिन दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमजोर है या नेटवर्क की समस्या रहती है, वहां बिना किसी तकनीकी रुकावट के रोजमर्रा का व्यापार चलता रहेगा. हालांकि, लंबे समय में यह सीमित राहत पूरी अर्थव्यवस्था को होने वाले भारी नुकसान की भरपाई करने में नाकाफी साबित होगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Cash Vs Digital Economy India
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