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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?

GDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?

नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है. इसी बीच यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश आखिर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा आदि मामलों में कहां खड़े हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Oct 2026 03:55 PM (IST)
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हाल ही में बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट (SSF) के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक वीडियो संदेश सामने आया, जिसमें नेहा बोरा ने यह बयान दिया कि बांग्लादेश ने उन्हें क्रांति का सही रास्ता दिखाया है. उन्होंने यह भी कहा कि वहां के युवा धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि भारत में छात्र मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं. इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच की व्यवस्था, विकास और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर तुलना तेज हो गई है. आइए जीडीपी से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पांच अहम पैमानों पर विस्तार से समझते हैं कि दोनों देश आज कहां खड़े हैं.

प्रति व्यक्ति जीडीपी और आर्थिक आकार

भारत:

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. देश की कुल जीडीपी लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर के विशाल स्तर पर पहुंच चुकी है, जो वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती है. हालांकि, भारी-भरकम आबादी के कारण भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,812 डॉलर के आसपास दर्ज की गई है.

बांग्लादेश:

दूसरी ओर, बांग्लादेश की कुल जीडीपी का आकार भारत के मुकाबले काफी छोटा यानी करीब 510 अरब डॉलर है. इसके बावजूद, प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में आईएमएफ के हालिया अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश लगभग 2,911 डॉलर के साथ भारत से थोड़ा आगे नजर आता है, हालांकि यह बढ़त अस्थायी मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

स्वास्थ्य सेवाएं और औसत जीवन प्रत्याशा

भारत:

भारत में पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. देश में आधुनिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71 वर्ष हो गई है, हालांकि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा लगभग 60.6 वर्ष के करीब है.


GDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?

बांग्लादेश:

स्वास्थ्य और औसत उम्र के मामले में बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में शानदार सुधार दर्ज किया है. वहां बच्चों के टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश में औसत जीवन प्रत्याशा 72.7 वर्ष दर्ज की गई है, जो इस पैमाने पर भारत से थोड़ी अधिक है.

शिक्षा और साक्षरता का स्तर

भारत:

भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, देश की कुल साक्षरता दर लगभग 80.9 प्रतिशत है. केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में साक्षरता का स्तर 90 प्रतिशत से भी काफी ऊपर पहुंच चुका है.

बांग्लादेश:

बांग्लादेश ने पिछले तीन दशकों में विशेष रूप से बालिका शिक्षा और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के मामले में उल्लेखनीय छलांग लगाई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां की साक्षरता दर लगभग 77 से 78 प्रतिशत के बीच है और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता दर में भी तेजी से सुधार हुआ है.

रोजगार, आय और गरीबी के आंकड़े

भारत:

भारत में रोजगार के मोर्चे पर स्थिति को सुधारने के लिए कौशल विकास योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, जहां वर्तमान में बेरोजगारी दर लगभग 4.2 प्रतिशत है. भारत में औसत सकल मासिक वेतन करीब 331 डॉलर है और क्रय शक्ति समता के आधार पर यहां के नागरिकों की स्थानीय क्रय शक्ति काफी मजबूत है.

बांग्लादेश:

बांग्लादेश में बेरोजगारी दर लगभग 3.8 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो आंकड़ों के लिहाज से कम है, लेकिन वहां औसत मासिक वेतन करीब 149 डॉलर है जो भारत से कम है. इसके अलावा, राष्ट्रीय गरीबी रेखा के दायरे में बांग्लादेश की लगभग 18.7 प्रतिशत आबादी जीवन बसर करती है.


GDP से स्वास्थ्य तक, इन 5 पैमानों पर कहां खड़े हैं भारत और बांग्लादेश?

जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाएं

भारत:

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल मिशन जैसी बड़ी पहलों के कारण ग्रामीण व शहरी जीवन स्तर में तेजी से सुधार हुआ है. देश में बिजली की कुल स्थापित क्षमता 360 गीगावाट से अधिक है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

बांग्लादेश:

बांग्लादेश ने ग्रिड और सौर ऊर्जा के माध्यम से लगभग शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है. हालांकि, वहां पानी में आर्सेनिक की मात्रा और शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व जलभराव जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी नागरिकों के जीवन स्तर के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 03:55 PM (IST)
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