हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPm Modi Address To Nation: देश के नाम संबोधन से पहले पीएम को किसे देनी होती है जानकारी, क्या हैं इसके नियम?

Pm Modi Address To Nation: देश के नाम संबोधन से पहले पीएम को किसे देनी होती है जानकारी, क्या हैं इसके नियम?

Pm Modi Address To Nation: पीएम मोदी नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले हैं. चलिए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर पीएम को देश के नाम संबोधन से पहले किसे बताना होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Sep 2025 11:45 AM (IST)

Pm Modi Address To Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं. जानकारी की मानें तो देश के नाम पीएम का संबोधन शाम 5 बजे होगा. फिलहाल तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम नई जीएसटी दर को लेकर बात कर सकते हैं. दरअसल भारत में प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, तो यह केवल उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक निर्णय से नहीं होता. इसके पीछे एक औपचारिक प्रक्रिया और संवैधानिक परंपरा जुड़ी होती है.

इसी क्रम में चलिए जानते हैं कि अचानक देश के नाम संबोधन से पहले पीएम को किसे इस बात की जानकारी देनी होती है. 

सबसे पहले किसे देनी होती है जानकारी

देश के प्रधानमंत्री जब भी अचानक से लोगों को संबोधित करते हैं, तो कई बार हैरान करने वाले फैसले भी दिए हैं. जब भी अचनाक पीएम को देश को संबोधित करना होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है. राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और राष्ट्र के नाम संदेश या संबोधन जैसी गतिविधियां उनकी जानकारी और सहमति से ही होती हैं. प्रधानमंत्री सीधे तौर पर राष्ट्रपति को यह बताते हैं कि वे किस मुद्दे पर और कब राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं.

राष्ट्रपति के बाद किसे बताना पड़ता है?

इसके बाद अचानक संबोधन की जानकारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और विशेषकर कैबिनेट सचिवालय को भी दी जाती है. क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बातें कही जाती हैं, वे केवल प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती हैं.

व्यवहारिक स्तर पर तकनीकी व्यवस्थाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती और आकाशवाणी संभालते हैं. इन्हें समय रहते बता दिया जाता है, ताकि संबोधन का सीधा प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके. सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं.

आपातकालीन परिस्थितियों में किसे बताया जाता है

अंतरराष्ट्रीय महत्व या आपातकालीन परिस्थितियों (जैसे युद्ध, महामारी या बड़ी राष्ट्रीय आपदा) में संबोधन से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और संबंधित मंत्रालयों (जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय) से इनपुट लिया जाता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री की कही गई हर बात तथ्यात्मक रूप से सही हो और पूरे शासन तंत्र का आधिकारिक रुख दर्शाए.

यह भी पढ़ें: Student Union Pakistan: क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी होते हैं छात्र संघ चुनाव, यहां कितने छात्र नेता राजनीति में आए

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
PM Modi Address To Nation PM Modi Prime Minister Address To Nation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget