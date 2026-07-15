अमेरिकी राजनीति के गलियारे में इन दिनों एक बड़े सियासी बदलाव की चर्चा जोरों पर है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और सीनेट में उनके बड़े रणनीतिकारस 71 वर्षीय सीनेटर लिंडसे ग्राहम का अचानक निधन हो गया. ग्राहम के जाने से वाशिंगटन के सत्ता संतुलन में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है, क्योंकि वे ट्रंप सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाने में अहम भूमिका निभाते थे. इस दुखद घटना के बाद एक बार फिर सवाल चर्चा के केंद्र में आ गया है कि यदि अमेरिका में किसी सीनेटर की सीट अचानक खाली हो जाए, तो उसे कैसे भरा जाता है? क्या वहां भी भारत की तरह उपचुनाव होते हैं, या फिर इसके लिए कोई अलग नियम है? चलिए इस व्यवस्था को समझें.

अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन का अनूठा ढांचा

अमेरिका के इस पूरे चुनावी गणित को समझाने के लिए सबसे पहले वहां की सीनेट की बनावट को जानना जरूरी है. यूनाइटेड स्टेट्स में कुल 50 राज्य हैं और लोकतांत्रिक सामानता बनाए रखने के लिए हर राज्य से दो-दो सीनेटर चुने जाते हैं, जिनसे सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है. प्रत्येक सीनेटर का कार्यकाल छह वर्षों का होता है और भारत की राज्यसभा की तरह यह सदन की कभी एक भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्यों के लिए हर दो साल में वोट डाले जाते हैं. हालांकि, भारत और अमेरिका की व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहां सीनेटर का चुनाव सीधे जनता के वोटों में होता है, न कि विधायकों के जरिए. यह सीधी लोकतांत्रिक व्यवस्था साल 1913 में हुए 17वें संविधान संशोधन के बाद लागू है.

सीट खाली होने पर राज्यों के नियम

जब भी अमेरिका में किसी सीनेटर की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने के कारण कोई सीट खाली होती है, तो उसे भरने की प्रक्रिया पूरे देश में एक समान नहीं होती. यह पूरा सिस्टम तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है- अमेरिका संविधान, 17वां संशोधन और उस विशेष राज्य का अपना स्थानीय चुनाव कानून. इस वजह से किसी राज्य में वहां के राज्यपाल को तुरंत एक नया सीनेटर नामांकित करने की छूट मिल जाती है, तो किसी दूसरे राज्य में बिना देरी किए सीधे जनता के बीच जाकर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है.

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क्या है अमेरिकी संविधान का 17वां संशोधन

अमेरिकी संविधान का 17वां संशोधन साफ करता है कि जब भी सीनेट में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम होगा, तो वहां का कार्यकारी प्रमुख यानी राज्यपाल चुनाव की प्रक्रिया को तुरंत हरी झंडी दिखाएगा. इसके साथ ही, यह कानून राज्यों की विधानसभाओं को यह विशेषाधिकार भी देता है कि वे अपने राज्यपाल को अस्थाई रूप से किसी व्यक्ति को सीनेटर नियुक्त करने का अधिकार दे सकें. इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को यह ताकत संविधान से सीधे नहीं, बल्कि राज्य के कानूनों के जरिए मिलती है. इस तरह नियुक्त किया गया व्यक्ति तुरंत वाशिंगटन जाकर अपना पद संभाल सकता है, लेकिन वह पूरे छह साल के नहीं, बल्कि सिर्फ पिछले सीनेटर के बचे हुए समय को पूरा करने के लिए ही वहां रहता है.

पार्टी के चयन को लेकर राज्यों में टकराव

अस्थाई सीनेटर की नियुक्ति के दौरान सबसे ज्यादा सियासी घमासान इस बात पर होता है कि क्या नया व्यक्ति उसी पार्टी का होना चाहिए जिसका मृत या पूर्व सीनेटर था? अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में इसके नियम काफी जुदा हैं. कुछ राज्यों में सख्त नियम है कि राज्यपाल को उसी राजनीतिक दल के सदस्य को चुनना होगा, जिसकी वह सीट थी. कुछ जगहों पर संबंधित पार्टी को तीन संभावित चेहरों की एक लिस्ट सौंपती है, जिसमें से एक नाम फाइनल करना होता है. वहीं कई राज्यों में राज्यपाल पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है और वे अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं, जिससे कई बार सीनेट में बहुमत का पूरा गणित ही पलट जाता है.

क्या अमेरिका में भी होता है उपचुनाव?

अमेरिका के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कार्यवाहक सीनेटर नियुक्च करने की इस पूरी व्यवस्था के सख्त खिलाफ हैं और वहां राज्यपाल को किसी को भी सीधे नामित करने का कोई कानूनी हक नहीं है. इन राज्यों में जैसे ही कोई सीट खाली होती है, वहां का प्रशासन तुरंत एक विशेष उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है. इसमें जनता सीधे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है और जो भी उम्मीदवार जीतता है, वह बाकी बचे कार्यकाल के लिए सीनेट पहुंचता है.

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