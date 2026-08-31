किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था सोना आधारित, कुमटोर खदान सबसे बड़ी।

खदान से सरकार को भारी राजस्व और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त।

सोना प्रमुख निर्यात, देश के कुल निर्यात का एक-चौथाई।

सोने के उत्पादन में वृद्धि, नए भंडार भी लाभ बढ़ाएंगे।

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं. वे रविवार रात देश की राजधानी बिश्केक पहुंचे. जिस तरफ किर्गिस्तान अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाना जाता है वहीं मध्य एशियाई देश के पास एक और बड़ा प्राकृतिक संसाधन भी है. यह संसाधन सोना है. सोने का खनन इसकी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी स्तंभ बन चुका है. इसमें देश की सबसे बड़ी खदान से करोड़ों डॉलर का राजस्व और फायदा होता है.

कुमटोर गोल्ड माइन देश की सबसे बड़ी संपत्ति

कुमटोर गोल्ड माइन किर्गिस्तान का सबसे बड़ा सोना उत्पादक केंद्र है और इसे सरकारी कंपनी किर्गिजअल्टिन कंट्रोल करती है. पहाड़ी इलाके में स्थित इस खदान ने देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त में एक बड़ी भूमिका निभाई है.

इसके योगदान के पैमाने को इसके 2025 के प्रदर्शन से समझा जा सकता है. इस खदान ने लगभग 1.434 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न किया जो ₹12000 करोड़ से ज्यादा के बराबर है. इससे भी जरूरी बात यह है कि सरकार ने खदान से लगभग 706 मिलियन डॉलर या फिर लगभग ₹5900 करोड़ का शुद्ध फायदा कमाया.





सरकार टैक्स से कितना कमाती है?

सोने का खनन टैक्स और दूसरे भुगतान के जरिए से किर्गिज सरकार को पर्याप्त राजस्व देता है. 2025 में सरकार को टैक्स और संबंधित भुगतान के जरिए से सोने के उत्पादन से लगभग 246.5 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे.

यह खनन क्षेत्र को उस देश के लिए खास तौर से जरूरी बनाता है जिसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है. सोने से प्राप्त राजस्व सरकार को ऐसे फंड देता है जो सार्वजनिक खर्च और आर्थिक विकास में सहायता कर सकते हैं.

किर्गिस्तान का प्रमुख निर्यात

सोना न सिर्फ सरकारी राजस्व का एक जरूरी स्रोत है बल्कि किर्गिस्तान की सबसे मूल्यवान निर्यात वस्तुओं में से भी एक है. 2025 में देश ने लगभग 6.2 टन सोने का निर्यात किया. इसका मूल्य लगभग 682.8 मिलियन डॉलर था.

यह देश के कुल निर्यात का लगभग 24% था. इसका मतलब है कि किर्गिस्तान की निर्यात इनकम का लगभग एक चौथाई हिस्सा सोने से आया. इतना बड़ा हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि देश का विदेशी व्यापार कीमती धातु पर कितना ज्यादा निर्भर है.





सोने के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि

बीते कुछ सालों में किर्गिस्तान के सोने के उत्पादन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले इसका औसत सालाना उत्पादन लगभग 15 टन था. लेकिन 2021-25 के बीच यह बढ़कर लगभग 26 टन सालाना हो गया.

इस 5 साल के समय के दौरान देश ने कुल मिलाकर लगभग 141 टन सोने का उत्पादन किया. उत्पादन में इस बढ़ोतरी ने माइनिंग सेक्टर के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ाया है और सोने के एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमाने के देश की क्षमता को भी बढ़ाया है.

नए भंडार से और भी ज्यादा कमाई

किर्गिस्तान की सोने की कहानी दशकों तक जारी रह सकती है क्योंकि हाल ही में हुई खोजों में काफी ज्यादा अतिरिक्त संसाधन मिले हैं. 2024-2025 के दौरान की गई रिसर्च में कुमटोर के केंद्रीय पिट में लगभग 147 टन और टेलिंग्स स्टोरेज फैसेलिटीज में लगभग 121.4 टन नए सोने के भंडार की पहचान की गई है.

अगर इन संसाधनों को किफायती तरीके से निकाला जा सके तो आने वाले सालों में यह देश के लिए कमाई का एक और बड़ा जरिया बन सकते हैं. एक छोटी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे भंडार सरकारी खजाने और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई पर बड़ा असर डाल सकते हैं.

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टोगोलोक गोल्ड प्रोजेक्ट क्या है?

किर्गिस्तान कुमटोर के अलावा भी अपने माइनिंग उद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. टोगोलोक डिपॉजिट पर काम शुरू हो गया है और इस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां शामिल हैं. यह प्रोजेक्ट किर्गिस्तान की सोने के उत्पादन की क्षमता को और बढ़ा सकता है और माइनिंग से होने वाली कमाई के स्रोत में विविधता भी ला सकता है.

किर्गिस्तान के लिए सोना इतना जरूरी क्यों है?

किर्गिस्तान के लिए सोना एक कीमती प्राकृतिक संसाधन से कहीं ज्यादा है. यह एक्सपोर्ट, सरकारी कमाई और विदेशी मुद्रा की कमाई का एक बड़ा जरिया है. अकेले कुमटोर खदान का प्रदर्शन ही इस बात को दिखाता है कि यह धातु देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है.

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