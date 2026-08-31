Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के दौरे पर हैं. इसी बीच आइए जानते हैं किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था सोना आधारित, कुमटोर खदान सबसे बड़ी।
  • खदान से सरकार को भारी राजस्व और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त।
  • सोना प्रमुख निर्यात, देश के कुल निर्यात का एक-चौथाई।
  • सोने के उत्पादन में वृद्धि, नए भंडार भी लाभ बढ़ाएंगे।

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं. वे रविवार रात देश की राजधानी बिश्केक पहुंचे. जिस तरफ किर्गिस्तान अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाना जाता है वहीं मध्य एशियाई देश के पास एक और बड़ा प्राकृतिक संसाधन भी है. यह संसाधन सोना है. सोने का खनन इसकी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी स्तंभ बन चुका है. इसमें देश की सबसे बड़ी खदान से करोड़ों डॉलर का राजस्व और फायदा होता है.

कुमटोर गोल्ड माइन देश की सबसे बड़ी संपत्ति 

कुमटोर गोल्ड माइन किर्गिस्तान का सबसे बड़ा सोना उत्पादक केंद्र है और इसे सरकारी कंपनी किर्गिजअल्टिन कंट्रोल करती है. पहाड़ी इलाके में स्थित इस खदान ने देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त में एक बड़ी भूमिका निभाई है. 

इसके योगदान के पैमाने को इसके 2025 के प्रदर्शन से समझा जा सकता है. इस खदान ने लगभग 1.434 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न किया जो ₹12000 करोड़ से ज्यादा के बराबर है. इससे भी जरूरी बात यह है कि सरकार ने खदान से लगभग 706 मिलियन डॉलर या फिर लगभग ₹5900 करोड़ का शुद्ध फायदा कमाया.


किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

सरकार टैक्स से कितना कमाती है? 

सोने का खनन टैक्स और दूसरे भुगतान के जरिए से किर्गिज सरकार को पर्याप्त राजस्व देता है. 2025 में सरकार को टैक्स और संबंधित भुगतान के जरिए से सोने के उत्पादन से लगभग 246.5 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे. 

यह खनन क्षेत्र को उस देश के लिए खास तौर से जरूरी बनाता है जिसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है. सोने से प्राप्त राजस्व सरकार को ऐसे फंड देता है जो सार्वजनिक खर्च और आर्थिक विकास में सहायता कर सकते हैं. 

किर्गिस्तान का प्रमुख निर्यात 

सोना न सिर्फ सरकारी राजस्व का एक जरूरी स्रोत है बल्कि किर्गिस्तान की सबसे मूल्यवान निर्यात वस्तुओं में से भी एक है. 2025 में देश ने लगभग 6.2 टन सोने का निर्यात किया. इसका मूल्य लगभग 682.8 मिलियन डॉलर था.

यह देश के कुल निर्यात का लगभग 24% था. इसका मतलब है कि किर्गिस्तान की निर्यात इनकम का लगभग एक चौथाई हिस्सा सोने से आया. इतना बड़ा हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि देश का विदेशी व्यापार कीमती धातु पर कितना ज्यादा निर्भर है. 


किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

सोने के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि 

बीते कुछ सालों में किर्गिस्तान के सोने के उत्पादन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले इसका औसत सालाना उत्पादन लगभग 15 टन था. लेकिन 2021-25 के बीच यह बढ़कर लगभग 26 टन सालाना हो गया. 

इस 5 साल के समय के दौरान देश ने कुल मिलाकर लगभग 141 टन सोने का उत्पादन किया. उत्पादन में इस बढ़ोतरी ने माइनिंग सेक्टर के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ाया है और सोने के एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमाने के देश की क्षमता को भी बढ़ाया है. 

नए भंडार से और भी ज्यादा कमाई 

किर्गिस्तान की सोने की कहानी दशकों तक जारी रह सकती है क्योंकि हाल ही में हुई खोजों में काफी ज्यादा अतिरिक्त संसाधन मिले हैं. 2024-2025 के दौरान की गई रिसर्च में कुमटोर के केंद्रीय पिट में लगभग 147 टन और टेलिंग्स स्टोरेज फैसेलिटीज में लगभग 121.4 टन नए सोने के भंडार की पहचान की गई है.

अगर इन संसाधनों को किफायती तरीके से निकाला जा सके तो आने वाले सालों में यह देश के लिए कमाई का एक और बड़ा जरिया बन सकते हैं. एक छोटी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे भंडार सरकारी खजाने और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई पर बड़ा असर डाल सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

टोगोलोक गोल्ड प्रोजेक्ट क्या है? 

किर्गिस्तान कुमटोर के अलावा भी अपने माइनिंग उद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. टोगोलोक डिपॉजिट पर काम शुरू हो गया है और इस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां शामिल हैं. यह प्रोजेक्ट किर्गिस्तान की सोने के उत्पादन की क्षमता को और बढ़ा सकता है और माइनिंग से होने वाली कमाई के स्रोत में विविधता भी ला सकता है.

किर्गिस्तान के लिए सोना इतना जरूरी क्यों है? 

किर्गिस्तान के लिए सोना एक कीमती प्राकृतिक संसाधन से कहीं ज्यादा है. यह एक्सपोर्ट, सरकारी कमाई और विदेशी मुद्रा की कमाई का एक बड़ा जरिया है. अकेले कुमटोर खदान का प्रदर्शन ही इस बात को दिखाता है कि यह धातु देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है.

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में जज हथौड़े क्यों मारते हैं, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
PM Modi Kyrgyzstan Visit Kyrgyzstan Gold Reserves Kyrgyzstan Gold Mine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
जनरल नॉलेज
चीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?
चीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?
किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?
जनरल नॉलेज
कमजोर हो रहा दो महासागरों का लिंक, अलग हुए तो क्या होगा अंजाम?
कमजोर हो रहा दो महासागरों का लिंक, अलग हुए तो क्या होगा अंजाम?
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के घर पहुंचे जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात
अंकित बालियान के घर पहुंचे जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? एक्ट्रेस बोलीं- 'बहुत अच्छी फीस मिली थी',
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? ये है वजह
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
Home Tips
Roti Storage Tips: टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget