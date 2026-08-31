किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान पहुंचे।

किर्गिस्तान की मुद्रा सोम, रोजमर्रा का खर्च काफी कम।

इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहते, पहाड़ और झीलें प्रसिद्ध।

इस्स्यान कुल झील खारे पानी की, सर्दियों में भी नहीं जमती।

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए रविवार को किर्गिस्तान पहुंचे. पीएम मोदी रविवार रात किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे. जब लोगों का ध्यान इस मध्य एशियाई देश की तरफ जाता है तो कई लोग इसकी मुद्रा, वहां भारतीय रुपये की कीमत और रोजमर्रा की चीजों की कीमत के बारे में भी सोच सकते हैं. आइए जानते हैं कि किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है और वहां भारत के ₹1000 कितने हो जाएंगे.

किर्गिस्तान में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है?

किर्गिस्तान की आधिकारिक मुद्रा किर्गिजस्तानी सोम है. इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड KGS है. एक्सचेंज रेट के आधार पर ₹1000 की कीमत लगभग 915 से 917 किर्गिजस्तानी सोम के बराबर है. हालांकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मुद्रा विनिमय दरें नियमित रूप से बदलती रहती हैं. इस वजह से सही रकम हर दिन अलग-अलग हो सकती है.

भारतीय यात्रियों के लिए एक्सचेंज रेट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें यह अंदाजा हो जाता है कि उस देश में उनके पैसे की क्या कीमत है. बैंक, एक्सचेंज काउंटर या फिर दूसरी सेवाओं पर मिलने वाली असल रकम फीस और एक्सचेंज रेट मार्जिन की वजह से अलग-अलग हो सकती है.





भारतीय यात्रियों के लिए किर्गिस्तान कितना महंगा है?

कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय जगह की तुलना में किर्गिस्तान में रोजमर्रा का खर्चा काफी कम हो सकता है. एक अच्छे रेस्टोरेंट में ड्रिंक के साथ खाने का खर्च लगभग 470 रुपये आता है. 1 लीटर दूध की कीमत लगभग ₹90 है, इसी के साथ एक दर्जन अंडे की कीमत लगभग ₹155 हो सकती है.

ब्रेड के एक पैकेट की कीमत लगभग ₹33 होने का अनुमान है. असल कीमत शहर, जगह, क्वालिटी और दुकान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. बिश्केक और पर्यटन स्थल की कीमत छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों से अलग हो सकती है.





किर्गिस्तान को मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है?

किर्गिस्तान अपने शानदार पहाड़, झील और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. अपने शानदार नजारों की वजह से इस देश को अक्सर मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है.

देश का 90% से ज्यादा इलाका समुद्र तल से 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है. देश के भूगोल में तियान शान पर्वत श्रृंखला मुख्य है. इसी के साथ लगभग 7,439 मीटर ऊंचा विक्ट्री पीक इसका सबसे ऊंचा स्थान है.

किर्गिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है. इसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन से लगती है. अपनी लोकेशन की वजह से यह ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया में अलग-अलग संस्कृति और सभ्यता के बीच एक जरूरी मिलन स्थल रहा है.

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इस्स्यान कुल झील क्यों खास है ?

किर्गिस्तान का सबसे मशहूर प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है इस्स्यान कुल झील. यह देश की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है. यह झील खारे पानी की है और खासतौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि इस इलाके में कड़ाके की ठंड के बावजूद यह आमतौर पर जमती नहीं है. पहाड़ों से घिरी यह झील दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है.

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