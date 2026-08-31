Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के दौरे पर हैं. आइए जानते हैं कि वहां भारत के ₹1000 की क्या कीमत होगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान पहुंचे।
  • किर्गिस्तान की मुद्रा सोम, रोजमर्रा का खर्च काफी कम।
  • इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहते, पहाड़ और झीलें प्रसिद्ध।
  • इस्स्यान कुल झील खारे पानी की, सर्दियों में भी नहीं जमती।

PM Modi Kyrgyzstan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए रविवार को किर्गिस्तान पहुंचे. पीएम मोदी रविवार रात किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे. जब लोगों का ध्यान इस मध्य एशियाई देश की तरफ जाता है तो कई लोग इसकी मुद्रा, वहां भारतीय रुपये की कीमत और रोजमर्रा की चीजों की कीमत के बारे में भी सोच सकते हैं. आइए जानते हैं कि किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है और वहां भारत के ₹1000 कितने हो जाएंगे.

किर्गिस्तान में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है? 

किर्गिस्तान की आधिकारिक मुद्रा किर्गिजस्तानी सोम है. इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड KGS है. एक्सचेंज रेट के आधार पर ₹1000 की कीमत लगभग 915 से 917 किर्गिजस्तानी सोम के बराबर है. हालांकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मुद्रा विनिमय दरें नियमित रूप से बदलती रहती हैं. इस वजह से सही रकम हर दिन अलग-अलग हो सकती है. 

भारतीय यात्रियों के लिए एक्सचेंज रेट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें यह अंदाजा हो जाता है कि उस देश में उनके पैसे की क्या कीमत है. बैंक, एक्सचेंज काउंटर या फिर दूसरी सेवाओं पर मिलने वाली असल रकम फीस और एक्सचेंज रेट मार्जिन की वजह से अलग-अलग हो सकती है.


किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

भारतीय यात्रियों के लिए किर्गिस्तान कितना महंगा है? 

कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय जगह की तुलना में किर्गिस्तान में रोजमर्रा का खर्चा काफी कम हो सकता है. एक अच्छे रेस्टोरेंट में ड्रिंक के साथ खाने का खर्च लगभग 470 रुपये आता है. 1 लीटर दूध की कीमत लगभग ₹90 है, इसी के साथ एक दर्जन अंडे की कीमत लगभग ₹155 हो सकती है. 

ब्रेड के एक पैकेट की कीमत लगभग ₹33 होने का अनुमान है. असल कीमत शहर, जगह, क्वालिटी और दुकान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. बिश्केक और पर्यटन स्थल की कीमत छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों से अलग हो सकती है. 


किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

किर्गिस्तान को मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? 

किर्गिस्तान अपने शानदार पहाड़, झील और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. अपने शानदार नजारों की वजह से इस देश को अक्सर मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है. 

देश का 90% से ज्यादा इलाका समुद्र तल से 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है. देश के भूगोल में तियान शान पर्वत श्रृंखला मुख्य है. इसी के साथ लगभग 7,439 मीटर ऊंचा विक्ट्री पीक इसका सबसे ऊंचा स्थान है.

किर्गिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है. इसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन से लगती है. अपनी लोकेशन की वजह से यह ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया में अलग-अलग संस्कृति और सभ्यता के बीच एक जरूरी मिलन स्थल रहा है. 

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में जज हथौड़े क्यों मारते हैं, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

इस्स्यान कुल झील क्यों खास है ?

किर्गिस्तान का सबसे मशहूर प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है इस्स्यान कुल झील. यह देश की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है. यह झील खारे पानी की है और खासतौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि इस इलाके में कड़ाके की ठंड के बावजूद यह आमतौर पर जमती नहीं है. पहाड़ों से घिरी यह झील दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है.

यह भी पढ़ेंः सूरज की रोशनी चली जाए तो कितनी देर में धरती पर अंधेरा छाएगा? जानें यहां

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
PM Modi Kyrgyzstan Visit Kyrgyzstan Currency Kyrgyzstani Som
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कमजोर हो रहा दो महासागरों का लिंक, अलग हुए तो क्या होगा अंजाम?
कमजोर हो रहा दो महासागरों का लिंक, अलग हुए तो क्या होगा अंजाम?
जनरल नॉलेज
सूरज की रोशनी चली जाए तो कितनी देर में धरती पर अंधेरा छाएगा? जानें यहां
सूरज की रोशनी चली जाए तो कितनी देर में धरती पर अंधेरा छाएगा? जानें यहां
जनरल नॉलेज
इस परिवार के पास मुंबई में है 3400 एकड़ जमीन, अंबानी तो आसपास भी नहीं
इस परिवार के पास मुंबई में है 3400 एकड़ जमीन, अंबानी तो आसपास भी नहीं
जनरल नॉलेज
कोर्ट में जज हथौड़े क्यों मारते हैं, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
कोर्ट में जज हथौड़े क्यों मारते हैं, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स का एनकाउंटर, पत्नी ने CM योगी से अब मांगी यह मदद
अंकित बालियान के शूटर्स का एनकाउंटर, पत्नी ने CM योगी से अब मांगी यह मदद
बॉलीवुड
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? एक्ट्रेस बोलीं- 'बहुत अच्छी फीस मिली थी',
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? ये है वजह
विश्व
‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
‘अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
टेक्नोलॉजी
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget