Spurious Liquor Deaths India: मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इम्फाल के विभिन्न अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज चल रहा है और शुरुआती जांच में शराब में खतरनाक केमिकल मेथनॉल की मिलावट की आशंका जताई गई है.

यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से समय-समय पर जहरीली शराब से होने वाली मौतों की खबरें सामने आती रहती हैं. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि सामान्य शराब आखिर जानलेवा जहर कैसे बन जाती है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल इससे कितनी जानें जाती हैं.

इथेनॉल और मेथनॉल का अंतर बना देता है शराब को जहर

सामान्य और वैध तरीके से बनाई जाने वाली शराब में इथाइल अल्कोहल मुख्य तत्व होता है, जिसे तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है. लेकिन अवैध रूप से घर या गुप्त ठिकानों पर बनाई जाने वाली कच्ची शराब को ज्यादा नशीला और सस्ता बनाने के चक्कर में तस्कर उसमें मेथनॉल अल्कोहल मिला देते हैं.

मेथनॉल एक बेहद खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल पेंट, वार्निश, एंटीफ्रीज और विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड बनाने में किया जाता है. देखने और सूंघने में यह बिल्कुल इथेनॉल जैसा ही लगता है, इसलिए पीने वाले को इसके जहरीले होने का अंदाजा नहीं हो पाता.

भट्टी में तापमान बिगड़ने से भी बन सकता है जहर

मिलावट के अलावा कई बार अवैध रूप से शराब बनाने की गलत प्रक्रिया भी इसे जहरीला बना देती है. देसी भट्टी पर बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण और तापमान नियंत्रण के जब गुड़, महुआ या सड़े फलों को सड़ाकर शराब उतारी जाती है, तो उसमें प्राकृतिक रूप से भी मेथनॉल बन सकता है.

बड़ी फैक्ट्रियों में आसवन प्रक्रिया के दौरान तापमान को सटीक रखकर मेथनॉल को अलग कर दिया जाता है, लेकिन अवैध ठिकानों पर इसकी कोई जांच नहीं होती. कई बार नशा बढ़ाने के लिए इसमें यूरिया, ऑक्सीटोसिन या कीटनाशक जैसे रसायन भी डाल दिए जाते हैं.

शरीर में जाकर कैसे जान लेता है मेथनॉल?

जब कोई व्यक्ति मेथनॉल मिली शराब पीता है, तो लिवर में मौजूद एंजाइम इसे तोड़कर पहले फॉर्मेल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड नाम के बेहद घातक रसायन में बदल देते हैं. यह फॉर्मिक एसिड शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन लेने से रोक देता है और खून में एसिड की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है.

इसके असर से सबसे पहले आंखों की नसें नष्ट होती हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा हो सकता है. इसके बाद किडनी और लिवर काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग में सूजन आ जाती है और समय पर इलाज न मिलने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है.

यह भी पढ़ें: Panchayat Members Salary: पंचायत सदस्यों को कितनी मिलती है सैलरी, कैसा होता है इनका कार्यकाल?

देश में हर साल जहरीली शराब से कितनी मौतें होती हैं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल सैकड़ों लोग नकली या जहरीली शराब का शिकार बनते हैं. एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में पूरे देश में जहरीली शराब पीने की 385 घटनाओं में कुल 421 लोगों की मौत हुई थी, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा 522 मौतों का था.

इससे पहले साल 2022 में 617 और साल 2021 में 782 लोगों ने जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवाई थी. राज्यों की बात करें तो पिछले वर्षों के आंकड़ों में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में ऐसे मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Retired Warships: रिटायर्ड युद्धपोतों का क्या करती है भारतीय सेना, इनसे लिए जाते हैं ये 5 काम?