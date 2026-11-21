Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन सीमा विवाद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है. हाल के महीनों में सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी, ड्रोन हमले और हवाई हमलों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बताकर धौंस जमाता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जारी इस सैन्य टकराव में उसके परमाणु हथियार पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं.

खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक भी यह साफ कर चुके हैं कि इस्लामाबाद किसी भी परिस्थिति में अफगानिस्तान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा. इसके पीछे सैन्य रणनीति, भूगोल और अंतरराष्ट्रीय नियमों से जुड़ी कई ठोस वजहें हैं.

गैर-परमाणु देश के खिलाफ इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी

अंतरराष्ट्रीय परमाणु सिद्धांतों और व्यवहारिक रूप से खुद पाकिस्तान भी अफगानिस्तान पर परमाणु हमले का पक्षधर नहीं है. हालांकि अफगानिस्तान के पास न तो कोई परमाणु हथियार है और न ही कोई परमाणु संयंत्र.

यदि पाकिस्तान एक गैर-परमाणु पड़ोसी देश पर परमाणु हमला करता है, तो वह पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ जाएगा. संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक महाशक्तियों की ओर से उस पर इतने कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगेंगे कि पाकिस्तान की पहले से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी.

भौगोलिक नजदीकी और खुद पाकिस्तान पर रेडिएशन का खतरा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब 2,640 किलोमीटर लंबी डूरंड सीमा साझा करते हैं, जो बिल्कुल सटी हुई है. अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों या काबुल-कंधार जैसे शहरों पर परमाणु हमला करता है, तो उसका घातक रेडिएशन और जहरीली हवाएं खुद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों को अपनी चपेट में ले लेंगी. हवा के रुख के साथ यह रेडियोधर्मी कण इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंचकर पाकिस्तान की अपनी ही करोड़ों की आबादी के लिए जानलेवा साबित होंगे.

गुरिल्ला युद्ध में बेकार साबित होते हैं परमाणु हथियार

अफगानिस्तान की तालिबान सेना और सीमा पार से हमला करने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन पारंपरिक सेना की तरह एक जगह इकट्ठा होकर युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध करते हैं.

परमाणु बम का इस्तेमाल किसी बड़े सैन्य ठिकाने या दुश्मन की विशाल पारंपरिक सेना को रोकने के लिए किया जाता है. छोटे-छोटे गुटों में बंटे लड़ाकों के खिलाफ परमाणु हथियार चलाना सैन्य दृष्टिकोण से पूरी तरह बेअसर साबित होता है.

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विस्थापन, आर्थिक संकट और करीबी देशों का दबाव

पाकिस्तान की परमाणु रणनीति मुख्य रूप से भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत को संतुलित करने के लिए बनाई गई है, न कि अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी के लिए. इसके अलावा, अफगानिस्तान में किसी भी बड़े विनाश का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थी सीमा पार कर पाकिस्तान में ही शरण लेंगे.

वहीं चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे पाकिस्तान के सहयोगी देश भी इस क्षेत्र में परमाणु तनाव के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की स्थिरता और व्यापारिक परियोजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी.

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