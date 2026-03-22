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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNarendra Modi Tenure: सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Narendra Modi Tenure: सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Narendra Modi Tenure: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 02:22 PM (IST)
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Narendra Modi Tenure: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनकर एक बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के लंबे समय से चले आ रहे रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा क्षण है. 

नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर 

नरेंद्र मोदी अब सत्ता में कुल 8931 दिनों के कार्यकाल के साथ पहले स्थान पर हैं. उनकी यात्रा 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी. एक ऐसा पद जिसे उन्होंने 2014 तक संभाला. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ कदम बढ़ाया और 2014 में प्रधानमंत्री बने. यह एक ऐसी भूमिका है जिसे वे अभी भी निभा रहे हैं. दो दशकों से ज्यादा का यह संयुक्त कार्यकाल शासन के अलग-अलग स्तरों पर उनके लगातार राजनीतिक प्रभुत्व और चुनावी सफलता को दिखाता है. 

पवन कुमार चामलिंग दूसरे स्थान पर 

सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग अब पद पर 8930 दिनों के साथ दूसरे स्थान पर है. चामलिंग ने सिक्किम की लगातार 24 साल और 165 दिनों तक सेवा की. इससे वे ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए. 

नवीन पटनायक ने तीसरा स्थान हासिल किया 

तीसरा स्थान ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास है. उन्होंने 2000 से 2024 तक राज्य पर शासन किया. उन्होंने लगभग 24 साल और 99 दिनों का कार्यकाल पूरा किया. पटनायक के लंबे शासन की पहचान राजनीतिक स्थिरता और लगातार चुनावी जीत रही है. इसने उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले नेताओं में से एक बनाए रखा.

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 

इस रैंकिंग को जो बात खास रूप से दिलचस्प बनाती है वह यह है कि इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में बिताए गए समय को जोड़ा गया है. जिन नेताओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वे इस खास गणना के तहत शीर्ष तीन में शामिल नहीं हैं. भले ही उनका कार्यकाल लंबा रहा हो.

इस सूची में दूसरे प्रमुख नेता 

वरिष्ठ नेता ज्योति बसु ने 23 सालों से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है. वे इस लिस्ट से बाहर हैं. लेकिन उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास में किसी एक पद पर सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले कार्यकालों में से एक है.

यह भी पढ़ें: इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 02:22 PM (IST)
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