इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता

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Biju Patnaik: भारत में एक नेता ऐसे भी थे कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका पार्थिव शरीर सिर्फ भारत के तरंगे में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और रूस के राष्ट्रीय झंडे में भी लपेटा गया था. यह दुर्लभ सम्मान एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जो घरेलू राजनीति से कहीं आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, युद्धकालीन अभियान और कूटनीतिक सद्भावना को छूता था. हम बात कर रहे हैं बीजू पटनायक की.

कौन थे बीजू पटनायक?

बीजू पटनायक भारतीय विमान चालक, स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे. उनके जीवन के सबसे बड़े क्षणों में से एक 1947 में आया था. दरअसल इंडोनेशिया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था. जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बीजू पटनायक ने कार्रवाई करते हुए युद्ध क्षेत्र में एक जोखिम भरा मिशन पूरा किया था.

क्या था इंडोनेशिया मिशन?

डच सेनाओं ने इंडोनेशिया को घेर रखा था. इस संघर्ष में सुल्तान शहरिर और मोहम्मद हट्टा जैसे बड़े नेता खतरे में थे. बीजू पटनायक ने एक पुराने डकोटा विमान को उड़ाया और हमले के खतरे के बीच एक अस्थायी हवाई पट्टी पर विमान उतारते हुए सफलतापूर्वक उन नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इस बहादुरी भरे काम के लिए उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और मानक नागरिकता प्रदान की गई. देश ने उन्हें भूमिपुत्र की उपाधि भी दी.

इंडोनेशिया की लीडरशिप के साथ एक अनोखा बंधन

इंडोनेशिया के साथ उनका रिश्ता उस मिशन से कहीं आगे तक फैला हुआ था. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो उन पर काफी भरोसा करते थे. उन्होंने बीजू पटनायक से अपनी बेटी का नाम रखने का अनुरोध किया. बीजू पटनायक ने जो नाम रखा था वह था मेगावती सुकर्णोपुत्री. मेगावती बाद में इंडोनेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं.

सोवियत संघ को समर्थन देने में उनकी भूमिका

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बीजू पटनायक ने सोवियत युद्ध प्रयास में भी योगदान दिया. उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रही सोवियत सेनाओं को हथियार और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए. इन अभियानों में किए गए काम के लिए उन्हें सोवियत संघ से सम्मान प्राप्त हुआ. दशकों बाद रूस ने उन्हें युद्ध में मिली जीत की याद में एक स्मारक पदक से सम्मानित किया.

भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी

घर लौटने के बाद पटनायक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया. इससे वे ब्रिटिश अधिकारियों की पकड़ से बच सके. इस काम के लिए उन्हें 2 साल की जेल हुई थी.

1947 में कश्मीर संकट के दौरान उन्होंने अपने पहले विमानों में से एक को उड़ाया. यह भारतीय सैनिकों को श्रीनगर ले जा रहा था. यह एक ऐसा अभियान था जो उस क्षेत्र को सुरक्षित करने में काफी जरूरी साबित हुआ.

आधुनिक ओडिशा के निर्माता

ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजू पटनायक ने बुनियादी ढांचा तैयार करने और राज्य के भविष्य को संवारने पर खास ध्यान दिया. उन्होंने पारादीप बंदरगाह और राउरकेला स्टील प्लांट जैसी परियोजनाओं को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई. इससे राज्य में औद्योगिक विकास की नींव रखी गई. उन्होंने यूनेस्को के सहयोग से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत करके विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया.

उनके पार्थिव शरीर को तीन झंडो में क्यों लपेटा गया था?

तीन राष्ट्रीय झंडों का यह दुर्लभ सम्मान उनके जीवन के तीन अलग-अलग अध्यायों का प्रतीक था. भारत उनके नेतृत्व और सेवा के लिए, इंडोनेशिया उनके साहसी बचाव अभियान और गहरे संबंधों के लिए और रूस युद्ध के समय उनके योगदान के लिए.

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