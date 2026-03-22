हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBiju Patnaik: इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता

Biju Patnaik: इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता

Biju Patnaik: भारत में एक ऐसे नेता थे जिनकी मौत पर उनका पार्थिव शरीर तीन देशों के झंडों से लपेटा गया था. आइए जानते हैं कौन से थे वे नेता.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Biju Patnaik: भारत में एक नेता ऐसे भी थे कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका पार्थिव शरीर सिर्फ भारत के तरंगे में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और रूस के राष्ट्रीय झंडे में भी लपेटा गया था. यह दुर्लभ सम्मान एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जो घरेलू राजनीति से कहीं आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, युद्धकालीन अभियान और कूटनीतिक सद्भावना को छूता था. हम बात कर रहे हैं बीजू पटनायक की. 

कौन थे बीजू पटनायक? 

बीजू पटनायक भारतीय विमान चालक, स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे. उनके जीवन के सबसे बड़े क्षणों में से एक 1947 में आया था. दरअसल इंडोनेशिया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था. जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बीजू पटनायक ने कार्रवाई करते हुए युद्ध क्षेत्र में एक जोखिम भरा मिशन पूरा किया था. 

क्या था इंडोनेशिया मिशन? 

डच सेनाओं ने इंडोनेशिया को घेर रखा था. इस संघर्ष में सुल्तान शहरिर और मोहम्मद हट्टा जैसे बड़े नेता खतरे में थे. बीजू पटनायक ने एक पुराने डकोटा विमान को उड़ाया और हमले के खतरे के बीच एक अस्थायी हवाई पट्टी पर विमान उतारते हुए सफलतापूर्वक उन नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इस बहादुरी भरे काम के लिए उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और मानक नागरिकता प्रदान की गई. देश ने उन्हें भूमिपुत्र की उपाधि भी दी. 

इंडोनेशिया की लीडरशिप के साथ एक अनोखा बंधन 

इंडोनेशिया के साथ उनका रिश्ता उस मिशन से कहीं आगे तक फैला हुआ था. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो उन पर काफी भरोसा करते थे. उन्होंने बीजू पटनायक से अपनी बेटी का नाम रखने का अनुरोध किया. बीजू पटनायक ने जो नाम रखा था वह था मेगावती सुकर्णोपुत्री. मेगावती बाद में इंडोनेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं.

सोवियत संघ को समर्थन देने में उनकी भूमिका 

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बीजू पटनायक ने सोवियत युद्ध प्रयास में भी योगदान दिया. उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रही सोवियत सेनाओं को हथियार और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए. इन अभियानों में किए गए काम के लिए उन्हें सोवियत संघ से सम्मान प्राप्त हुआ. दशकों बाद रूस ने उन्हें युद्ध में मिली जीत की याद में एक स्मारक पदक से सम्मानित किया. 

भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी 

घर लौटने के बाद पटनायक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया. इससे वे ब्रिटिश अधिकारियों की पकड़ से बच सके. इस काम के लिए उन्हें 2 साल की जेल हुई थी. 

1947 में कश्मीर संकट के दौरान उन्होंने अपने पहले विमानों में से एक को उड़ाया. यह भारतीय सैनिकों को श्रीनगर ले जा रहा था. यह एक ऐसा अभियान था जो उस क्षेत्र को सुरक्षित करने में काफी जरूरी साबित हुआ.

आधुनिक ओडिशा के निर्माता

ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजू पटनायक ने बुनियादी ढांचा तैयार करने और राज्य के भविष्य को संवारने पर खास ध्यान दिया. उन्होंने पारादीप बंदरगाह और राउरकेला स्टील प्लांट जैसी परियोजनाओं को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई. इससे राज्य में औद्योगिक विकास की नींव रखी गई. उन्होंने यूनेस्को के सहयोग से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत करके विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया. 

उनके पार्थिव शरीर को तीन झंडो में क्यों लपेटा गया था? 

तीन राष्ट्रीय झंडों का यह दुर्लभ सम्मान उनके जीवन के तीन अलग-अलग अध्यायों का प्रतीक था. भारत उनके नेतृत्व और सेवा के लिए, इंडोनेशिया उनके साहसी बचाव अभियान और गहरे संबंधों के लिए और रूस युद्ध के समय उनके योगदान के लिए.

यह भी पढ़ें: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Biju Patnaik Story Odisha Chief Minister History Indonesia Rescue Mission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Biju Patnaik: इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता
इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता
जनरल नॉलेज
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
जनरल नॉलेज
बदल रहे जंग के समीकरण, जानें कितने देश ईरान के साथ और अमेरिका-इजरायल के सपोर्ट में कौन?
बदल रहे जंग के समीकरण, जानें कितने देश ईरान के साथ और अमेरिका-इजरायल के सपोर्ट में कौन?
जनरल नॉलेज
Gold Price Drop: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी, क्यों डर रहा इस्लामाबाद
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
इंडिया
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
हेल्थ
Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget