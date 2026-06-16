किन धातुओं से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, इसमें लगाया जाता है कितना गोल्ड?

Slovakia Highest Civilian Honour: पीएम मोदी इन दिनों जी7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोप दौरे पर हैं. इसी क्रम में वे बीते दिन स्लोवाकिया पहुंचे थे. वे स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले पीएम बन चुके हैं. इस दौरान पीएम ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा की. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने राजधानी ब्रातिस्लावा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस’ से नवाजा गया है. पीएम मोदी को अलग-अलग देशों से मिला यह 33वां सम्मान है. आइए इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि स्लोवाकिया के इस सम्मान को किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है.

सोना-चांदी से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान

स्लोवाकिया का यह सम्मान देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, साथ ही इसे बनाने के लिए कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. यह सम्मान सोने और चांदी दोनों को मिलाकर बनता है. पदक की चमक और मजबूती के लिए इसे सोने के साथ-साथ चांदी से भी बारीकी से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि इन धातुओं से बना यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि स्लोवाकिया की कला और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है.

मेडल में कितना लगता है सोना?

अब मेडल में लगने वाले सोने की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें हाई क्वालिटी के 14 कैरेट या 18 कैरेट सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसके स्टार और बैज दोनों को पूरी तरीके से ठोस सोने में ही ढाला जाता है. मेडल के ठीक बीचो-बीच में सफेद रंग के डबल क्रॉस को घेरने वाला पत्तियां भी शुद्ध सोने से तैयार होती हैं. पुरस्कार की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं, जिसके अनुसार इसे तैयार करने में एक से तीन ट्राय औंस तक शुद्ध सोना लगाया जाता है.

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डबल क्रॉस की खूबसूरत कारीगरी

इस पूरे मेडल का डिजाइन स्लोवाकिया के इतिहास को दर्शाता है. पदक के ठीक बीचों-बीच में गहरे लाल रंग का बैकग्राउंड दिया जाता है, जो कि लाल इनेमल से तैयार होता है. इसके ऊपर सफेद रंग का डबल क्रॉस होता है, जिसके चारों तरफ सोने की सुनहरी पत्तियां बनी होती हैं जो इसे राजसी बनाती हैं.

सिल्क का रिबन और तलवारें

अब बात करते हैं इससे पहनने की तो मेडल को पहनने के लिए इसमें बेहद खूबसरत रिबन का इस्तेमाल किया जाता है. यह रिबन सिल्क का नीले रंग का होता है, जिसके बीच में एक चमकीली लाल पट्टी बनी हुई होती है. इस पुरस्कार की एक और खास बात होती है कि जब इसे किसी को सैन्य श्रेणी के तहत दिया जाता है तो पदक में दो क्रॉस तलवारें भी जोड़ दी जाती हैं, जो कि वीरता को दर्शाती हैं.

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