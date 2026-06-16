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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSlovakia Highest Civilian Honour: किन धातुओं से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, इसमें लगाया जाता है कितना गोल्ड?

Slovakia Highest Civilian Honour: किन धातुओं से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, इसमें लगाया जाता है कितना गोल्ड?

Slovakia Highest Civilian Honour: यूरोप यात्रा पर गए पीएम मोदी को स्लोवाकिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है. ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर यह मेडल किन धातुओं से मिलकर बनता है.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 16 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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Slovakia Highest Civilian Honour: पीएम मोदी इन दिनों जी7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोप दौरे पर हैं. इसी क्रम में वे बीते दिन स्लोवाकिया पहुंचे थे. वे स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले पीएम बन चुके हैं. इस दौरान पीएम ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा की. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने राजधानी ब्रातिस्लावा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस’ से नवाजा गया है. पीएम मोदी को अलग-अलग देशों से मिला यह 33वां सम्मान है. आइए इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि स्लोवाकिया के इस सम्मान को किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है.

सोना-चांदी से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान

स्लोवाकिया का यह सम्मान देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, साथ ही इसे बनाने के लिए कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. यह सम्मान सोने और चांदी दोनों को मिलाकर बनता है. पदक की चमक और मजबूती के लिए इसे सोने के साथ-साथ चांदी से भी बारीकी से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि इन धातुओं से बना यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि स्लोवाकिया की कला और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है. 

मेडल में कितना लगता है सोना? 

अब मेडल में लगने वाले सोने की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें हाई क्वालिटी के 14 कैरेट या 18 कैरेट सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसके स्टार और बैज दोनों को पूरी तरीके से ठोस सोने में ही ढाला जाता है. मेडल के ठीक बीचो-बीच में सफेद रंग के डबल क्रॉस को घेरने वाला पत्तियां भी शुद्ध सोने से तैयार होती हैं. पुरस्कार की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं, जिसके अनुसार इसे तैयार करने में एक से तीन ट्राय औंस तक शुद्ध सोना लगाया जाता है.

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डबल क्रॉस की खूबसूरत कारीगरी

इस पूरे मेडल का डिजाइन स्लोवाकिया के इतिहास को दर्शाता है. पदक के ठीक बीचों-बीच में गहरे लाल रंग का बैकग्राउंड दिया जाता है, जो कि लाल इनेमल से तैयार होता है. इसके ऊपर सफेद रंग का डबल क्रॉस होता है, जिसके चारों तरफ सोने की सुनहरी पत्तियां बनी होती हैं जो इसे राजसी बनाती हैं.

सिल्क का रिबन और तलवारें

अब बात करते हैं इससे पहनने की तो मेडल को पहनने के लिए इसमें बेहद खूबसरत रिबन का इस्तेमाल किया जाता है. यह रिबन सिल्क का नीले रंग का होता है, जिसके बीच में एक चमकीली लाल पट्टी बनी हुई होती है. इस पुरस्कार की एक और खास बात होती है कि जब इसे किसी को सैन्य श्रेणी के तहत दिया जाता है तो पदक में दो क्रॉस तलवारें भी जोड़ दी जाती हैं, जो कि वीरता को दर्शाती हैं. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
PM Modi Slovakia Highest Civilian Honour Pm Modi Slovakia India Slovakia Relations
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