उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है. इन दिनों सुबह और शाम के साथ अच्छी खासी ठंड पड़ रही हैं. जिसकी वजह से लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. जिससे सुबह के समय लोगों को परेशानी हो सकती हैं. अगले तीन दिनों में प्रदेश और ठंड बढ़ेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 18 नवंबर को दोनों पश्चिमी और पूर्वांचल संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान प्रदेश के दस जिलों में अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. ठंड बढ़ने के साथ ही अब धुंध और कोहरा होने लगा है. लेकिन, दिन के समय आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी.

यूपी में धुंध और घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में आज बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और संत कबीर नगर में घना कोहरा छाए रहने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में सुबह के समय लोगों के यातायात में परेशानी हो सकती है. कोहरे की वजह से लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

अगले दो दिन में और बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है. 19 नवंबर को भी प्रदेश के दोनों संभागों में सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना बनी हुई हैं. 23 नवंबर तक प्रदेश में धुंध और कोहरे का असर रहेगा. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान जताया है. लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा.

बीते 24 घंटों में बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से -2.6 डिग्री सेल्सियस कम है. कानपुर, अयोध्या, इटावा और नजीबाबाद भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. वहीं झांसी में सबसे अधिक 32.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.