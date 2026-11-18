Volcano Bird Maleo: मां की ममता का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर परिंदों के घोंसले में नजर आता है, जहां एक चिड़िया हफ्तों तक भूखी-प्यासी रहकर अपने पंखों की गर्माहट से अंडों को सेती है. लेकिन, कुदरत के इस नियम को चुनौती देता हुआ दुनिया में एक ऐसा भी अनोखा परिंदा मौजूद है, जिसे घोंसला बनाने या अंडों पर बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. यह जांबाज पक्षी अपने बच्चों के जन्म के लिए किसी मुलायम तिनकों का बिछौना नहीं, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखियों की तपिश भरी मिट्टी और भट्टी जैसी गर्म रेत को चुनता है. आखिर कौन है यह रहस्यमयी पक्षी, क्यों यह अपने अंडों को गर्म पहाड़ों की गोद में सौंप देता है, आइए इस बारे में जानें.

कौन सा पक्षी ज्वालामुखी के पास अंडे देता है?

प्रकृति की इस अद्भुत इंजीनियरिंग के पीछे जिस पक्षी का हाथ है, उसे वैज्ञानिक भाषा में मेगापॉड (Megapode) के नाम से जाना जाता है. यूनानी भाषा के शब्दों से बने इस नाम का सीधा अर्थ बड़े पैरों वाला होता है, और यह नाम इस परिंदे की शारीरिक बनावट पर बिल्कुल सटीक बैठता है. दिखने में किसी मुर्गी या तीतर जैसे नजर आने वाले इन पक्षियों के पैर और पंजे असाधारण रूप से बड़े और बेहद शक्तिशाली होते हैं.

इन्हीं मजबूत पंजों की मदद से ये जमीन में गहरे गड्ढे खोदने और भारी मात्रा में मिट्टी व पत्तियों को समेटने का काम बखूबी अंजाम देते हैं. मेगापोडिडी परिवार के अंतर्गत कुल बाईस प्रजातियां आती हैं, जिनका मुख्य बसेरा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस और प्रशांत महासागर के सुदूर द्वीपों के घने जंगलों व तटीय इलाकों में फैला हुआ है.

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ज्वालामुखी के पास अंडे देने की क्या है वजह?

किसी भी अंडे के भीतर जीवन पनपने और चूजे के बाहर आने के लिए एक निश्चित और स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है. मेगापॉड पक्षियों के मामले में यह आदर्श तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. अपने शरीर की गर्मी खर्च करने के बजाय, इस परिवार की कुछ प्रजातियां धरती की प्राकृतिक और भू-तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं.





इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाया जाने वाला मालेओ (Maleo) पक्षी इसका सबसे शानदार उदाहरण है. काले और सफेद पंखों तथा सिर पर हेलमेट जैसी अनोखी संरचना वाले इस पक्षी की मादा ज्वालामुखी की गतिविधि से गर्म हुई मिट्टी या धूप से तपती काली रेत में करीब आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदती है. अंडा देने के बाद वह उस पर मिट्टी की परत चढ़ाकर वहां से हमेशा के लिए विदा ले लेती है. ठीक इसी तरह, प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप समूह के निउआफोओउ द्वीप पर रहने वाला पॉलिनेशियन मेगापॉड भी ज्वालामुखी की गर्म राख का उपयोग प्राकृतिक इनक्यूबेटर के रूप में करता है.

कितना बड़ा होता है इस पक्षी का अंडा?

ज्वालामुखी की तपिश में पलने वाले इन अंडों की बनावट भी सामान्य पक्षियों के अंडों से बिल्कुल जुदा होती है. उदाहरण के लिए, मालेओ पक्षी का एक अंडा लगभग 240 ग्राम वजनी होता है, जो एक सामान्य मुर्गी के अंडे की तुलना में करीब पांच गुना बड़ा है. इस विशाल अंडे के भीतर जर्दी यानी पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है. प्रकृति ने यह विशेष व्यवस्था इसलिए की है, क्योंकि जमीन की गहराई में दबे इस अंडे से चूजा बाहर आने में दो से तीन महीने तक का लंबा वक्त लेता है. इस पूरी अवधि के दौरान अंडे के भीतर पल रहे नन्हे जीव को बाहरी दुनिया से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए अंडे का यही अतिरिक्त पोषण उसे पूर्ण रूप से विकसित होने की ताकत देता है.

जन्म लेते ही उड़ान भरने को तैयार चूजे

पक्षियों की पूरी दुनिया में मेगापॉड के चूजों जैसा आत्मनिर्भर जीव शायद ही कोई दूसरा हो. आमतौर पर अन्य चिड़ियों के बच्चे जन्म के समय अंधे, बिना पंखों वाले और पूरी तरह असहाय होते हैं, जिन्हें हफ्तों तक माता-पिता की चोंच से खाना मिलता है. इसके उलट, मेगापॉड का चूजा अंडे का खोल तोड़ने के बाद कई घंटों तक लगातार संघर्ष करते हुए खुद मिट्टी की मोटी परत को खोदकर बाहर निकलता है.

धरती की सतह पर कदम रखते ही इसके शरीर पर पूरे पंख मौजूद होते हैं, आंखें खुली होती हैं और महज कुछ ही घंटों से लेकर एक दिन के भीतर यह खुले आसमान में उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है. इन्हें न तो अपने माता-पिता का प्यार नसीब होता है और न ही कभी उनसे मुलाकात होती है, फिर भी यह अपनी हिम्मत से जीवन शुरू करता है.

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