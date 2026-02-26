हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?

इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंस्टाग्राम पीएम मोदी को भी पैसे देता है, आइए इस बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ वे दुनिया के पहले ऐसे मौजूदा राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं. वे साल 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे. फॉलोअर्स के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 43.2 मिलियन फॉलोअर्स बताए जाते हैं. इस तुलना से साफ है कि मोदी के फॉलोअर्स की संख्या ट्रंप से दोगुने से भी ज्यादा है. आइए जानें कि क्या पीएम मोदी को भी सोशल मीडिया से पैसा मिलता है. 

क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से सीधे पैसा मिलता है?

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सीधे पैसा नहीं देता है. कमाई तभी होती है जब अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए योग्य हो और प्लेटफॉर्म की शर्तें पूरी करे. आमतौर पर इंस्टाग्राम पर कमाई के लिए प्रोफेशनल या क्रिएटर अकाउंट होना जरूरी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट एक सार्वजनिक नेता के रूप में है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें इंस्टाग्राम से किसी तरह की व्यक्तिगत कमाई नहीं होती है. इंस्टाग्राम की कमाई की प्रक्रिया आम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर लागू होती है.

इंस्टाग्राम पर कमाई के तरीके

इंस्टाग्राम पर कमाई के मुख्य तरीके ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, रील्स पर व्यूज, गिफ्ट्स और एफिलिएट मार्केटिंग हैं. ब्रांड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. कंपनियां उन अकाउंट्स को पैसे देती हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा और एक्टिव होते हैं. 

रील्स पर व्यूज के आधार पर भी कुछ कमाई हो सकती है. छोटे क्रिएटर्स को 10,000 से ज्यादा व्यूज आने पर प्रति रील 500 से 2000 रुपये तक मिल सकते हैं. यह रकम व्यूज और एंगेजमेंट पर निर्भर करती है. 

Instagram Gifts फीचर के जरिए दर्शक रील पर स्टार या वर्चुअल गिफ्ट भेज सकते हैं. एक स्टार की कीमत लगभग 0.01 अमेरिकी डॉलर तक होती है. इसके लिए कम से कम 500 फॉलोअर्स और प्रोफेशनल अकाउंट जरूरी है. एफिलिएट मार्केटिंग में क्रिएटर अपने बायो या स्टोरी में किसी प्रोडक्ट का लिंक लगाता है. उस लिंक से खरीदारी होने पर कमीशन मिलता है. 

इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के नियम

इंस्टाग्राम से कमाई के लिए मेटा की पार्टनर और कंटेंट मोनेटाइजेशन नीतियों का पालन करना होता है. अकाउंट प्रोफेशनल या बिजनेस प्रोफाइल में होना चाहिए. उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. कंटेंट ओरिजिनल होना जरूरी है. कॉपी या रीपोस्ट किए गए वीडियो पर कमाई नहीं होती है. प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट अकाउंट से मोनेटाइजेशन संभव नहीं है. 

स्पॉन्सरशिप के लिए आमतौर पर 10,000 या उससे ज्यादा फॉलोअर्स होना फायदेमंद माना जाता है, हालांकि अब छोटे क्रिएटर्स के लिए भी कुछ विकल्प उपलब्ध हैं. पेआउट अकाउंट सेट करना जरूरी है ताकि कमाई सीधे बैंक में जा सके. कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर मोनेटाइजेशन बंद किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Bihar Bengal Division: बंगाल-बिहार काटकर नया राज्य बनाने की चर्चा, क्या दोनों राज्य इस पर लगा सकते हैं रोक?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Modi Social Media PM Modi Instagram Followers Narendra Modi Instagram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Bihar Bengal Division: बंगाल-बिहार काटकर नया राज्य बनाने की चर्चा, क्या दोनों राज्य इस पर लगा सकते हैं रोक?
बंगाल-बिहार काटकर नया राज्य बनाने की चर्चा, क्या दोनों राज्य इस पर लगा सकते हैं रोक?
जनरल नॉलेज
कितनी बार बदल चुका दिल्ली का नाम? जानें महाभारत से लेकर अंग्रेजों तक का इतिहास
कितनी बार बदल चुका दिल्ली का नाम? जानें महाभारत से लेकर अंग्रेजों तक का इतिहास
जनरल नॉलेज
क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?
क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
कौन है वो डायरेक्टर जिसकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होतीं? नाम ही हिट की गारंटी है
बॉलीवुड डायरेक्टर जिसकी हर फिल्म हुई है हिट, नाम ही है सक्सेज की गारंटी
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget