हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLongest Serving PM Modi: कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम रहने वाला नेता, जानें पीएम मोदी उनसे कितने पीछे?

Longest Serving PM Modi: कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम रहने वाला नेता, जानें पीएम मोदी उनसे कितने पीछे?

Longest Serving PM Modi: पीएम मोदी ने आज 9 जून 2026 को पीएम के तौर पर 4398 दिन पूरे करके पंडित नेहरू के 4397 दिनों के निर्वाचित प्रधानमंत्री वाले सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पीएम मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा.
  • 9 जून 2024 को उन्होंने 4398 दिन पूरे कर लिए.
  • नेहरू का अंतरिम कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री अवधि में नहीं था.
  • वैश्विक नेताओं के रिकॉर्ड से पीएम मोदी अभी दूर.

Longest Serving PM Modi: दुनिया के सियासी इतिहास में जब भी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नेताओं का जिक्र होता है, तो कई दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं. लोकतंत्र और राजशाही के बीच सत्ता के इस लंबे सफर को देखना बेहद रोमांचक है. मौजूदा वक्त में जब हम भारत के राजनैतिक परिदृश्य को देखते हैं, तो एक नया इतिहास बनता हुआ दिखाई देता है. आज 9 जून को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसने आजाद भारत के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. पीएम मोदी ने भारत में लंबे वक्त तक लगातार पीएम रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भी देश की राजनैतिक स्थिरता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर दुनिया में इस पद पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले नेता कौन हैं और पीएम मोदी अभी उनसे कितने पीछे हैं.

कौन हैं दुनिया में सबसे लंबे वक्त के पीएम?

अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक किस नेता ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो इसमें बहरीन का नाम सबसे ऊपर आता है. बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के नाम दुनिया में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का एक अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है. वह साल 1971 में अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद वह लगातार इस पद पर बने रहे और नवंबर 2020 में अपने जीवन की आखिरी सांस लेने तक देश की कमान संभालते रहे. प्रिंस खलीफा का यह कार्यकाल लगभग 50 साल यानी पूरे 50 वर्ष और 11 महीने का रहा, जो अपने आप में एक मिसाल है.

लोकतंत्र में सिंगापुर का सबसे बड़ा चेहरा

जब हम राजशाही से इतर विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों की बात करते हैं, तो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नाम सिंगापुर से निकलकर आता है. सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले नेता माने जाते हैं. वह साल 1959 से लेकर साल 1990 तक लगातार सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे. ली कुआन यू ने पूरे 31 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई और सिंगापुर को एक आधुनिक और विकसित देश बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी.

यह भी पढ़ें: Dictators Leadership: इन तानाशाहों ने बदल दी अपने देशों की किस्मत, रईसी में तमाम डेमोक्रेटिक देशों को छोड़ दिया पीछे

भारत में मोदी का नया कीर्तिमान

भारतीय राजनीति के लिहाज से आज का दिन एक बहुत बड़े बदलाव और इतिहास का गवाह बना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत के इतिहास में एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं. उन्होंने 9 जून 2024 को एनडीए की सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी पूरे हो रहे हैं.

दिन और तारीखों का पूरा गणित

इस राजनैतिक सफर के आंकड़ों को बारीकी से समझें तो पीएम मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. आज 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के पूरे 4398 दिन पूरे हो चुके हैं. इस संख्या के साथ ही वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम दर्ज था, जो 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने थे और लगातार 4397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक इस पद पर रहे थे. पीएम मोदी ने 4398 दिन यानी 12 साल 15 दिन पूरे करके नेहरू का यह रिकॉर्ड पार कर लिया है.

नेहरू का अंतरिम कार्यकाल

पंडित जवाहर लाल नेहरू के कुल कार्यकाल को लेकर अक्सर एक असमंजस रहता है, जिसे समझना जरूरी है. नेहरू वास्तव में 15 अगस्त 1947 को ही देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन साल 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव होने से पहले तक का उनका वह 5 साल का कार्यकाल एक अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर था. उस दौरान वह जनता द्वारा सीधे चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे. यही वजह है कि एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के मुखिया के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल अब नेहरू के निर्वाचित कार्यकाल से आगे निकल चुका है. 

वैश्विक दिग्गजों से से कितने पीछे पीएम मोदी?

अब सवाल यह उठता है कि दुनिया के इन सबसे बड़े नेताओं से पीएम मोदी अभी कितने पीछे हैं? अगर बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के 50 साल के रिकॉर्ड से तुलना करें, तो पीएम मोदी अभी उनसे करीब 38 साल पीछे हैं. वहीं अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक सिंगापुर के ली कुआन यू के 31 साल के कार्यकाल से तुलना की जाए, तो पीएम मोदी उनके कार्यकाल से अभी लगभग 19 साल पीछे चल रहे हैं. भारत के लिहाज से भले ही यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो, लेकिन वैश्विक पटल पर अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड, देखें सत्ता में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले टॉप-3 प्रधानमंत्री की लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
PM Modi PM Modi Breaks Nehru Record Longest Serving PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Longest Serving PM Modi: कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम रहने वाला नेता, जानें पीएम मोदी उनसे कितने पीछे?
कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम रहने वाला नेता, जानें पीएम मोदी उनसे कितने पीछे?
जनरल नॉलेज
Underground River: जमीन के नीचे बहती है भारत की कौन-सी नदी, जहां कहां-कहां मिलते हैं इसके निशान?
जमीन के नीचे बहती है भारत की कौन-सी नदी, जहां कहां-कहां मिलते हैं इसके निशान?
जनरल नॉलेज
डंब बॉम्ब और स्मार्ट बॉम्ब में क्या होता है अंतर, जानें कौन-सा बम कब होता है इस्तेमाल?
डंब बॉम्ब और स्मार्ट बॉम्ब में क्या होता है अंतर, जानें कौन-सा बम कब होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में होता है एक प्लेन का इंश्योरेंस, किस तरह के हादसों पर नहीं मिलता क्लेम?
कितने रुपये में होता है एक प्लेन का इंश्योरेंस, किस तरह के हादसों पर नहीं मिलता क्लेम?
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
हेल्थ
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget