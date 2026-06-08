Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोदी की जीत जनकल्याण, राष्ट्रवाद, सुरक्षा नीतियों का परिणाम.

भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो आने वाले कई दशकों की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल देते हैं. जून 2026 का यह महीना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा ही अभूतपूर्व बदलाव देखने जा रहा है, जो सत्ता के स्थायित्व की नई परिभाषा लिखेगा. देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहे हैं, जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा. यह महज एक संख्या या दिनों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उस राजनीतिक संक्रमण की गाथा है जो नेहरू युग के बाद अब सीधे मोदी युग को स्थापित करने की गवाही दे रही है.

10 जून 2026 की तारीख बनेगी ऐतिहासिक मील का पत्थर

आगामी 10 जून 2026 को देश की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के सबसे बड़े और पुराने रिकॉर्ड को हमेशा के लिए पार कर जाएंगे. इस तारीख को पीएम मोदी देश के शीर्ष पद पर लगातार बने रहते हुए पूरे 4399 दिन का सफर पूरा कर लेंगे. इसके साथ ही वह नेहरू के लगातार निर्वाचित कार्यकाल के कुल 4398 दिनों के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष पुरुष के रूप में उभरेंगे, जो सीधे तौर पर एक बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है.

निर्वाचित और अंतरिम कार्यकाल के बीच का बेहद बारीक अंतर

इस रिकॉर्ड की गहराई को समझने के लिए देश के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के ठीक बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था. हालांकि, वह उनका सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना हुआ कार्यकाल नहीं था, बल्कि वह एक अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में देश का शासन देख रहे थे. भारत में संविधान लागू होने के बाद देश का पहला आम चुनाव साल 1951-1952 में संपन्न हुआ था. उस लोकतांत्रिक चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन हुआ था और देश को उसकी पहली निर्वाचित सरकार मिली थी.

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पहले आम चुनाव के बाद शुरू हुई असली लोकतांत्रिक गिनती

ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, भारत के पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा का आधिकारिक गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था. इसके बाद इस नवनिर्वाचित लोकसभा की सबसे पहली ऐतिहासिक बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी. इसी गौरवशाली दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली थी. इसलिए राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार हमेशा 13 मई 1952 से ही नेहरू के वास्तविक चुने हुए लोकतांत्रिक कार्यकाल की गणना करते हैं, जिसकी अवधि लगातार 4398 दिनों तक चली थी.

नरेंद्र मोदी का सफर

इस महा-रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का पूरा कार्यकाल शत-प्रतिशत सीधे जनता के भारी जनादेश और लोकतांत्रिक जीत पर ही आधारित रहा है. उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी और तब से लेकर अब तक वह देश के प्रधान सेवक के रूप में निरंतर देश का नेतृत्व कर रहे हैं. साल 2014 के बाद 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी अगुवाई में सरकार ने लगातार जीत हासिल की और वर्तमान में भी वह अपने लगातार तीसरे कार्यकाल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

सत्ता में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले टॉप-3 प्रधानमंत्री

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले कुल तीन प्रधानमंत्रियों की सूची बेहद दिलचस्प है. इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दर्ज रहा है, जिन्होंने पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4398 दिनों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली थी. इस सूची में दूसरे पायदान पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो 10 जून को 4399 दिन पूरे कर पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे. वहीं, इस ऐतिहासिक सूची में तीसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आते हैं, जिन्होंने लगातार 3656 दिनों तक देश का सफल नेतृत्व किया था.

पंडित नेहरू के किस रिकॉर्ड से अभी दूर हैं पीएम मोदी?

भले ही पीएम नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित रहने के मामले में पंडित नेहरू के 64 साल पुराने कीर्तिमान को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन नेहरू का एक और बड़ा रिकॉर्ड अभी भी उनकी पहुंच से काफी दूर है. पंडित जवाहरलाल नेहरू का साल 1947 से लेकर 1964 में उनके निधन तक का कुल कार्यकाल 16 वर्ष और 286 दिन का रहा है, जो कुल मिलाकर 6131 दिन बैठता है. पीएम मोदी के वर्तमान कार्यकाल को देखा जाए तो उन्हें देश का नेतृत्व करते हुए लगभग 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, जो नेहरू के कुल दिनों के मुकाबले काफी कम है.

मोदी के लिए नेहरू के कीर्तिमान को तोड़ने के लिए क्या है जरूरी?

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंडित नेहरू के इस कुल 6131 दिनों के महा-रिकॉर्ड को भी अपने नाम दर्ज करना है, तो इसके लिए उन्हें आने वाले कई सालों तक इस पद पर बने रहना होगा. गणितीय आंकड़ों के लिहाज से पीएम मोदी को कम से कम साल 2030 के आखिरी महीनों तक देश का प्रधानमंत्री बने रहना अनिवार्य होगा. इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को साल 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करनी होगी और उसके बाद भी पीएम मोदी को लगातार दो वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना होगा.

विरोधी लहर को मात देकर 4399 दिनों का रिकॉर्ड बनाना क्यों है खास?

राजनीतिक गलियारों में 4399 दिनों के इस नए कीर्तिमान को बेहद असाधारण और ऐतिहासिक माना जा रहा है. इसकी मुख्य वजह यह है कि किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में इतने लंबे समय तक सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी-इंकम्बेंसी से बचते हुए लगातार शासन करना बेहद कठिन काम होता है. अक्सर देखा जाता है कि चंद सालों में ही सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी पैदा होने लगती है. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लगातार तीन आम चुनावों में जनता का भरोसा और मजबूत बहुमत हासिल किया, जो उनके बेजोड़ राजनीतिक नैरेटिव और मजबूत पकड़ को साफ दर्शाता है.

पीएम की चुनावी सफलता का आधार क्या?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार की इस लगातार चुनावी कामयाबी के पीछे पिछले एक दशक में जमीनी स्तर पर लागू की गईं कड़े फैसले और बड़ी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं. सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया. उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते और देश के करोड़ों नागरिकों को मिलने वाले मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने समाज के सबसे गरीब और ग्रामीण तबके तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित की, जिससे सत्ता विरोधी लहर हमेशा के लिए बेअसर साबित हुई.

राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत नीति का असर

मोदी सरकार की राजनीतिक शैली सिर्फ जनकल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा और अटूट पुट भी शामिल रहा. जम्मू-कश्मीर से विवादित अनुच्छेद 370 को पूरी तरह हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और वैश्विक पटल पर भारत की विदेश नीति को आक्रामक व मजबूत बनाना जैसे बड़े फैसलों ने जनता के एक बहुत बड़े वर्ग के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास पैदा किया.

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