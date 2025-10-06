हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPatna Metro Fare: पटना में कम से कम कितना है मेट्रो का किराया, यह दिल्ली के मुकाबले कम या ज्यादा?

Patna Metro Fare: पटना में कम से कम कितना है मेट्रो का किराया, यह दिल्ली के मुकाबले कम या ज्यादा?

Patna Metro Fare: पटना में विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है. आइए जानते हैं कि क्या होगा इसका किराया और क्या यह दिल्ली मेट्रो से कम होगा या ज्यादा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Oct 2025 05:06 PM (IST)
Patna Metro Fare: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया. हालांकि यह उद्घाटन काफी समय पहले हो जाना था लेकिन अधूरे काम के कारण देरी की वजह से इसे टाल दिया गया था. फिलहाल यह मेट्रो 4.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेगी जो तीन बड़े स्टेशन: आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड को जोड़ती है. 

पटना मेट्रो का किराया 

पटना मेट्रो का किराया दैनिक यात्रियों के लिए काफी ज्यादा किफायती बनाया गया है. दो स्टेशनों के बीच यात्रा का किराया ₹15 से शुरू होगा और जबकि पूरे मार्ग का अधिकतम किराया ₹30 है. यानी आईएसबीटी से जीरो माइल तक की यात्रा का किराया ₹15 होगा और न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक का किराया ₹30 लिया जाएगा. वहीं अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यह 2 किलोमीटर तक के लिए ₹11 और 2-5 किलोमीटर के लिए ₹20 लेती है.

बिहार की संस्कृति से प्रेरित डिजाइन 

पटना मेट्रो के डिब्बों को बिहार की चित्रकला शैली मधुबनी से प्रेरित डिजाइनों से सजाया गया है. यात्रियों को अपने सफर के दौरान एक सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा. पटना मेट्रो 945 यात्रियों को ले जा सकती है और हर कोच में 138 सीटें और खड़े होने की जगह है. 

यात्री सुरक्षा और सुविधा 

पटना मेट्रो के हर कोच में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे, दो आपातकालीन बटन और इमरजेंसी में मेट्रो चालक से सीधे बात करने के लिए एक माइक्रोफोन लगाया हुआ है. इसी के साथ पैनिक बटन दबाने से सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम को रियल टाइम में भेजा जाता है. इसके अलावा हर कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा दी गई है और अगले स्टेशन के बारे में लगातार अपडेट और घोषणाओं के लिए डिस्प्ले बोर्ड की भी व्यवस्था है. 

सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए दरवाजों के पास लाल पैनिक बटन लगाए गए हैं. इसी के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी. बीएसएपी के जवान पूरे मेट्रो सिस्टम में तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पटना मेट्रो की शुरुआत से शहर में भीड़भाड़ कम होगी और निवासियों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा. यह परिवहन विकल्प काफी ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित है. पटना मेट्रो बिहार की सार्वजनिक परिवहन सुविधा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 05:06 PM (IST)
Patna Metro Bihar Metro Inauguration Patna Public Transport
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
