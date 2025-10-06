Patna Metro Fare: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया. हालांकि यह उद्घाटन काफी समय पहले हो जाना था लेकिन अधूरे काम के कारण देरी की वजह से इसे टाल दिया गया था. फिलहाल यह मेट्रो 4.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेगी जो तीन बड़े स्टेशन: आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड को जोड़ती है.

पटना मेट्रो का किराया

पटना मेट्रो का किराया दैनिक यात्रियों के लिए काफी ज्यादा किफायती बनाया गया है. दो स्टेशनों के बीच यात्रा का किराया ₹15 से शुरू होगा और जबकि पूरे मार्ग का अधिकतम किराया ₹30 है. यानी आईएसबीटी से जीरो माइल तक की यात्रा का किराया ₹15 होगा और न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक का किराया ₹30 लिया जाएगा. वहीं अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यह 2 किलोमीटर तक के लिए ₹11 और 2-5 किलोमीटर के लिए ₹20 लेती है.

बिहार की संस्कृति से प्रेरित डिजाइन

पटना मेट्रो के डिब्बों को बिहार की चित्रकला शैली मधुबनी से प्रेरित डिजाइनों से सजाया गया है. यात्रियों को अपने सफर के दौरान एक सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा. पटना मेट्रो 945 यात्रियों को ले जा सकती है और हर कोच में 138 सीटें और खड़े होने की जगह है.

यात्री सुरक्षा और सुविधा

पटना मेट्रो के हर कोच में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे, दो आपातकालीन बटन और इमरजेंसी में मेट्रो चालक से सीधे बात करने के लिए एक माइक्रोफोन लगाया हुआ है. इसी के साथ पैनिक बटन दबाने से सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम को रियल टाइम में भेजा जाता है. इसके अलावा हर कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा दी गई है और अगले स्टेशन के बारे में लगातार अपडेट और घोषणाओं के लिए डिस्प्ले बोर्ड की भी व्यवस्था है.

सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए दरवाजों के पास लाल पैनिक बटन लगाए गए हैं. इसी के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी. बीएसएपी के जवान पूरे मेट्रो सिस्टम में तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पटना मेट्रो की शुरुआत से शहर में भीड़भाड़ कम होगी और निवासियों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा. यह परिवहन विकल्प काफी ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित है. पटना मेट्रो बिहार की सार्वजनिक परिवहन सुविधा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

