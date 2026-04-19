हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में 30 दिन तो पाकिस्तान में कितने दिन में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, वहां क्या है स्थिति?

भारत में 30 दिन तो पाकिस्तान में कितने दिन में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, वहां क्या है स्थिति?

Pakistan LPG Crisis: होर्मुज तनाव से पाकिस्तान में एलपीजी संकट गहराया है. कीमतें बढ़ीं, सप्लाई घटी और सिलेंडर मिलने में देरी से आम लोग परेशान हैं. आइए जानें वहां कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Apr 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • होर्मुज तनाव से पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें बेकाबू हुई हैं.
  • पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,900 से 5,100 रुपये तक.
  • सरकारी रेट और बाजार मूल्य में बड़ा अंतर, कालाबाजारी बढ़ी.
  • भारत के मुकाबले पाकिस्तान में सिलेंडर डिलीवरी में लग रहा ज्यादा समय.

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है. खासतौर पर पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत और सप्लाई दोनों बिगड़ चुकी हैं. जहां भारत में आम तौर पर 30 दिन के भीतर सिलेंडर मिल जाता है, वहीं पाकिस्तान में हालात अलग हैं. वहां गैस मिलने में देरी, महंगाई और सप्लाई संकट ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है. आइए जानते हैं वहां असल स्थिति क्या है और सिलेंडर कितने दिन में मिल रहा है.

होर्मुज तनाव का सीधा असर

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव ने वैश्विक तेल और गैस सप्लाई को प्रभावित किया है. ईरान द्वारा समुद्री रास्तों पर नियंत्रण और जहाजों की आवाजाही पर रोक के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है. इसका असर पाकिस्तान जैसे देशों पर ज्यादा पड़ा है, जो एलपीजी के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं.

पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें बेकाबू

मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान पाकिस्तान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,900 से 5,100 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई है. 11.67 से 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए यह कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है. कई इलाकों में यह कीमत 5,100 रुपये के पार भी दर्ज की गई है, जिससे रसोई गैस एक बड़ा खर्च बन गई है.

यह भी पढ़ें: US Enemies: रूस-चीन और ईरान के अलावा अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कौन, देख लें लिस्ट

सरकारी रेट और बाजार में बड़ा अंतर

सरकार द्वारा तय की गई कीमत और बाजार में बिक रही कीमत के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. आधिकारिक तौर पर कीमत कम दिखाई जाती है, लेकिन असल में लोगों को सिलेंडर काफी महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है. मार्च 2026 में औसत खुदरा कीमत करीब 4,139 PKR दर्ज की गई, लेकिन कई जगह इससे ज्यादा वसूली हो रही है.

कितने दिन में मिल रहा सिलेंडर?

भारत में जहां आमतौर पर 30 दिन के भीतर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती है, वहीं पाकिस्तान में यह समय तय नहीं है. बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्राइवेट सप्लायर्स के जरिए कुछ दिनों में सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कई बार 7 से 15 दिन या उससे और ज्यादा वक्त इंतजार करना पड़ रहा है. सप्लाई की अनिश्चितता के कारण यह समय और बढ़ भी सकता है.

कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ी

सप्लाई कम होने और मांग ज्यादा रहने के कारण कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही है. कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स सीमित स्टॉक दिखाकर ऊंचे दाम वसूल रहे हैं. इससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. सरकार की निगरानी कमजोर होने के कारण इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है.

मुद्रास्फीति और रुपये की कमजोरी असर

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है. डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी के कारण आयात महंगा हो गया है. इसके साथ ही बढ़ती महंगाई ने एलपीजी की कीमतों को और ऊपर धकेल दिया है. यानी अंतरराष्ट्रीय संकट के साथ घरेलू आर्थिक हालात भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Women Reservation Bill: पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल, तब से अब तक कितनी बार हुआ खारिज?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Pakistan Lpg Crisis Lpg Cylinder Rate Pakistan Cylinder In Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत में 30 दिन तो पाकिस्तान में कितने दिन में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, वहां क्या है स्थिति?
भारत में 30 दिन तो पाकिस्तान में कितने दिन में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, वहां क्या है स्थिति?
जनरल नॉलेज
Women Reservation Bill: पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल, तब से अब तक कितनी बार हुआ खारिज?
पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल, तब से अब तक कितनी बार हुआ खारिज?
जनरल नॉलेज
US Enemies: रूस-चीन और ईरान के अलावा अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कौन, देख लें लिस्ट
रूस-चीन और ईरान के अलावा अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कौन, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
Mushroom Farming: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?
दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है मशरूम की खेती, जानें किस पायदान पर आता है India?
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
नीतीश कुमार के बेटे की Z सुरक्षा पर RJD ने तेजस्वी यादव से की तुलना, कांग्रेस बोली- 'मंदबुद्धि पुत्र…'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
हेल्थ
Sleep Apnea Risk: स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
स्लीप एपनिया कर रहा परेशान तो हो जाएं अलर्ट, वरना चुपके-चुपके दबोच लेगी मौत
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget