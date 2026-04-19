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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen Reservation Bill: पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल, तब से अब तक कितनी बार हुआ खारिज?

Women Reservation Bill: पहली बार कब लाया गया था महिला आरक्षण बिल, तब से अब तक कितनी बार हुआ खारिज?

Women Reservation Bill Defeated: संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया है. महिलाओं को 33% आरक्षण और परिसीमन से जुड़े इस बिल को जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Apr 2026 11:15 AM (IST)
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  • लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत से गिरा.
  • महिला आरक्षण बिल 30 साल पुराना, देवगौड़ा सरकार में पहली बार आया.
  • 1996 से अब तक कई बार पेश, राजनीतिक विरोध से खारिज होता रहा.
  • परिसीमन के साथ जोड़ना और 'कोटा के भीतर कोटा' मुख्य वजहें रहीं.

Women Reservation Bill Defeated: संसद के गलियारों में शुक्रवार का दिन एक बड़े सियासी उलटफेर का गवाह बना. मोदी सरकार के लिए पिछले 12 सालों में यह पहला मौका था, जब लोकसभा में कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक गिर गया. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तेजी से लागू करने और परिसीमन के साथ जोड़कर पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक को वह जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, जो संवैधानिक बदलावों के लिए अनिवार्य होता है. इस हार ने सत्ता और विपक्ष के बीच नई तकरार पैदा कर दी है. आइए जानें कि पहली बार इसे कब लाया गया था और तब से अब तक यह कितनी बार खारिज हुआ.

संसद में गिरी नारी शक्ति की उम्मीद

शुक्रवार की शाम लोकसभा में जो हुआ, वह भारतीय संसदीय इतिहास में एक अहम घटना बन गई है. महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन (परिसीमन) के साथ जोड़कर पेश किए गए इस 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर लंबी बहस हुई. मतदान के बाद जब परिणाम आया, तो सरकार के लिए स्थिति स्पष्ट थी. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 मत दर्ज किए गए. संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना जरूरी था, जिसे यह विधेयक हासिल नहीं कर पाया. नतीजा यह रहा कि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया.

पहली बार कब आया यह बिल?

महिला आरक्षण का सफर आज का नहीं, बल्कि 30 साल पुराना है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि पहली बार यह बिल 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान संसद में पेश किया गया था. तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सत्ता के गलियारों में बहस का केंद्र रहा है. 1996 में जब इसे 81वें संविधान संशोधन के तौर पर लाया गया था, तभी सरकार अस्थिर हो गई और 11वीं लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ सका था. उस समय से यह एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका समाधान आज भी राजनीति के दांव-पेच में उलझा हुआ है.

यह भी पढ़ें: Muslim Women Reservation: मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा सकता आरक्षण, क्या है संविधान में नियम?

कितनी बार हुईं इस बिल को पास कराने की नाकाम कोशिशें?

1996 के बाद यह बिल बार-बार सदन में आया और बार-बार खारिज होता रहा. साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पेश किया, लेकिन सहमति के अभाव में यह ठंडे बस्ते में चला गया. इसके बाद 1999 में दोबारा प्रयास हुआ, फिर 2003 और 2004 में भी इसे लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार परिणाम वही रहा, राजनीतिक विरोध और हंगामा. यह दौर दिखाता है कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर कोई भी दल एकमत होने में नाकाम रहा.

राज्यसभा में पारित, लेकिन लोकसभा में अटका पेंच

साल 2008-2010 के बीच का समय इस बिल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. मई 2004 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसे प्राथमिकता दी थी. साल 2008 में इसे राज्यसभा में पेश कर स्थायी समिति के पास भेजा गया. अंततः 9 मार्च 2010 को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया. हालांकि, तब भी इसे लोकसभा में पेश करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई. उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने कड़ा विरोध किया था और समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी थी.

क्यों नहीं बन पाती है आम सहमति?

इस बिल के बार-बार गिरने के पीछे 'कोटा के भीतर कोटा' की सबसे प्रमुख मांग रही है. राजनीतिक दलों का एक बड़ा वर्ग लगातार यह कहता रहा है कि महिलाओं को आरक्षण तो मिले, लेकिन उस 33 फीसदी आरक्षण के भीतर भी एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा तय किया जाए. इसी मांग के चलते 1996 से लेकर 2023 तक का सफर विवादों भरा रहा है. पिछले 30 सालों में 6 से अधिक बार अलग-अलग सरकारों ने कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने-अपने नफे-नुकसान के गणित ने इस बिल को कानून बनने से रोके रखा.

क्या परिसीमन है असली पेंच?

शुक्रवार को गिरे बिल की एक मुख्य वजह इसे परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के साथ जोड़ना भी बताया जा रहा है. विपक्ष का तर्क रहा है कि परिसीमन का उपयोग चुनावी क्षेत्रों के समीकरण बदलने के लिए किया जा सकता है. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना और परिसीमन को अनिवार्य शर्त बनाना, संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ है. विपक्ष ने साफ किया कि आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ना महिलाओं के साथ न्याय नहीं, बल्कि राजनीति है, जिसके कारण बिल के पक्ष में जरूरी संख्या बल नहीं जुट पाया.

यह भी पढ़ें: PM Modi : राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कितनी बार लिया कांग्रेस का नाम, जानिए किन विपक्षी दलों पर बोला हमला

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Delimitation Women Reservation Bill Defeated Mahila Aarakshan Bill
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