आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तानी सेना के CDF, जानें भारत में इसके बराबर कौन सा पद? 

भारत के साथ हर क्षेत्र में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत के बराबरी करने चला है. खबर है कि पाकिस्तान की सेना में एक नया पद गठित करने पर काम चल रहा है. इसके लिए पाकिस्तान की संसद में 27वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया गया है, जिसके तहत रक्षा बलों के कमांडर (CDF) का पद सृजित किया जाएगा. यह पद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत में और इजाफा करेगा. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनने के बाद अब मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ भी बनने जा रहे हैं.

बता दें, सीडीएफ का पद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद होगा. इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल को बेहतर किया जा सकेगा. अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में सीडीएफ का पद सृजित करना भारत की नकल कैसे है और भारत में यह पद किसके बराबर है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब...

पाकिस्तान के CDF की तरह भारत में क्या?

पाकिस्तान में सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद होगा, यानी पाकिस्तान की थल सेना, वायु सेना और जल सेना के चीफ सीडीएफ के अधीन होंगे और उनके आदेश के मानने के लिए बाध्य होंगे. अब बात भारत की करते हैं भारत में ठीक इसी तरह सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, जिस पर इस समय CDS अनिल चौहान कार्यरत हैं. इस पद का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाना और रक्षा जरूरतों और खरीद की प्राथमिकताएं तय करना है.

पाकिस्तान को क्यों पड़ी इसकी जरूरत

खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने सीडीएफ का पद ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद सृजित करने का फैसला किया है, जिससे युद्ध या किसी ऐसी परिस्थिति में सेना के तीनों अंगों को साथ लेकर कार्य किया जा सके. इसके तहत सेना के तीनों अंगों की एक संयुक्त कमान भी स्थापित की जा सकती है.

भारत में कब से है यह पद?

भारत में 2019 से पहले तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के अलग-अलग प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन कोई संयुक्त सैन्य प्रमुख नहीं था, जो तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई की निगरानी कर सके. 2019 में ही केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया और जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे. इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना और सरकार को सैन्य सलाह देना था, इसके अलावा थिएटर कमांड की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था.

