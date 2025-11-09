हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तानी सेना के CDF, जानें भारत में इसके बराबर कौन सा पद? 

आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तानी सेना के CDF, जानें भारत में इसके बराबर कौन सा पद? 

पाकिस्तान ने सीडीएफ का पद ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद सृजित करने का फैसला किया है, जिससे युद्ध या किसी ऐसी परिस्थिति में सेना के तीनों अंगों को साथ लेकर कार्य किया जा सके.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 09 Nov 2025 10:01 AM (IST)
भारत के साथ हर क्षेत्र में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत के बराबरी करने चला है. खबर है कि पाकिस्तान की सेना में एक नया पद गठित करने पर काम चल रहा है. इसके लिए पाकिस्तान की संसद में 27वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया गया है, जिसके तहत रक्षा बलों के कमांडर (CDF) का पद सृजित किया जाएगा. यह पद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत में और इजाफा करेगा. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनने के बाद अब मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ भी बनने जा रहे हैं.

बता दें, सीडीएफ का पद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद होगा. इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल को बेहतर किया जा सकेगा. अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में सीडीएफ का पद सृजित करना भारत की नकल कैसे है और भारत में यह पद किसके बराबर है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब... 

पाकिस्तान के CDF की तरह भारत में क्या?

पाकिस्तान में सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद होगा, यानी पाकिस्तान की थल सेना, वायु सेना और जल सेना के चीफ सीडीएफ के अधीन होंगे और उनके आदेश के मानने के लिए बाध्य होंगे. अब बात भारत की करते हैं भारत में ठीक इसी तरह सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, जिस पर इस समय CDS अनिल चौहान कार्यरत हैं. इस पद का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाना और रक्षा जरूरतों और खरीद की प्राथमिकताएं तय करना है.  

पाकिस्तान को क्यों पड़ी इसकी जरूरत

खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने सीडीएफ का पद ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद सृजित करने का फैसला किया है, जिससे युद्ध या किसी ऐसी परिस्थिति में सेना के तीनों अंगों को साथ लेकर कार्य किया जा सके. इसके तहत सेना के तीनों अंगों की एक संयुक्त कमान भी स्थापित की जा सकती है. 

भारत में कब से है यह पद?

भारत में 2019 से पहले तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के अलग-अलग प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन कोई संयुक्त सैन्य प्रमुख नहीं था, जो तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई की निगरानी कर सके. 2019 में ही केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया और जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे. इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना और सरकार को सैन्य सलाह देना था, इसके अलावा थिएटर कमांड की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था. 

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 09 Nov 2025 10:01 AM (IST)
India Army Asim Munir PAKISTAN Army Pakistan Army Chief Asim Munir
