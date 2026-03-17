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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

Most sixes In An IPL Season: आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई भी भारतीय बल्लेबाज मौजूद नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 17 Mar 2026 06:15 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन यानी IPL 2026 की घंटी बज चुकी है. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी. सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदरबाद के बीच खेला जाएगा. वहीं सीजन की शुरुआत से पहले हम आपको ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है. 

1- क्रिस गेल

इस लिस्ट में क्रिस गेल टॉप पर मौजूद हैं. गेल के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए गेल ने 59 छक्के लगाए थे. यह अब तक किसी भी बल्लेबाज के जरिए एक सीजन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. 14 सालों से यह रिकॉर्ड गेल के नाम पर दर्ज है. 

2- आंद्रे रसेल

लिस्ट में दूसरा नाम आंद्रे रसेल का मौजूद है. रसेल ने 2019 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए 52 छक्के लगाए थे. बताते चलें कि 2025 सीजन के बाद केकेआर ने रसेल को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद कैरेबियाई ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट से संन्यास ले लिया था. 

3- क्रिस गेल

लिस्ट में कुल तीन बार क्रिस गेल का नाम मौजूद है. 2012 में 59 छक्के लगाने के बाद गेल ने अगले सीजन यानी 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए 51 छक्के जड़े थे. इसके साथ वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर मौजूद हैं. 

4- जोस बटलर 

इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर के लिए 2022 का सीजन बहुत शानदार गुजरा था. राजस्थान के लिए खेलते हुए बटलर ने इस सीजन 17 मैचों की 17 पारियों में 863 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 45 छक्के लगाए थे, जिसके साथ बटलर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने. 

5- क्रिस गेल 

लिस्ट में क्रिस गेल पांचवें पायदान पर भी नजर आते हैं. गेल ने 2011 में भी आरसीबी के लिए खेलते हुए कमाल की बल्लेबाज की थी. उन्होंने सीजन में 44 छक्के लगाए थे. 

 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले से PSL 2026 पर मंडराया खतरा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वापस लेंगे नाम?

Published at : 17 Mar 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Chris Gayle IPL INDIAN PREMIER LEAGUE
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