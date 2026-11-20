Nuclear Power Countries: दुनिया में जब कहीं भी युद्ध की बात होती है तो बीच में परमाणु बम का नाम सबसे पहले आने लगता है. अगर दो परमाणु महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं तो एक वक्त के बाद यह चर्चा जरूर उठती है, लेकिन परमाणु हथियार कितना खतरनाक है यह बात तो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले के बाद साफ हो चुकी है. अब बीते दिन जब चीन में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं और इस पर लगाम लगानी चाहिए. शी जिंनपिंग ने परमाणु हथियारों को इंसानियत के लिए खतरा बताया. ऐसे में यह सवाल भी उठने लगता है कि दुनिया में कितने देश परमाणु संपन्न हैं और बाकी देश यह तमगा हासिल क्यों नहीं कर पाए हैं? आइए विस्तार से जानें.

कितने देशों के पास कितने परमाणु हथियार?

विश्व जनसंख्या समीक्षा की रिपोर्ट की मानें तो पूरी दुनिया में कुल 12,187 परमाणु बम हैं. जिसमें से रूस टॉप पर है और इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है. रूस के पास कुल 5420 परमाणु हथियार हैं, वहीं यूएस के पास 5042 बम हैं. इस लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास 602 परमाणु बमों का जखीरा है. इसके बाद चौथे पर फ्रांस और पांचवें पर ब्रिटेन का नंबर है, जिनके पास क्रमश: 370 और 225 हथियार हैं. फिर लिस्ट में छठे नंबर पर भारत आता है, जिसके पास 190 एटम बम हैं और सातवें नंबर पर पाकिस्तान ने 170 बम बना लिए हैं. इसके बाद इजरायल और उत्तर कोरिया का नंबर है, जिनके पास 90 और 60 हथियार हैं.

आखिर बाकी देश परमाणु संपन्न क्यों नहीं?

अब सवाल यह उठता है कि जब ये 9 देश परमाणु हथियार बना सकते हैं, तो फिर बाकी के देश ऐसा क्यों नहीं कर पाए? आखिर वह कौन सी वजह रही, जिसने इनके कदम रोक दिए हैं. अब जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ही देख लीजिए, ये देश बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है. इसकी वजह है न्यूक्लियर नॉन- प्रोलिफेरेशन ट्रीटी जिसे NPT भी कहते हैं. साल 1968 में दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए इस संधि को बनाया गया था. लेकिन यह 1970 में लागू हुई थी. अब तक 190 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. इसका उद्देश्य परमाणु परीक्षणों पर लगाम लगाना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है.

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अब फिर यह सवाल उठता है कि जब संधि के जरिए परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक है तो इन 9 देशों के पास एटम बम कहां से आ गए? तो रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन को तो इसे रखने की छूट है, क्योंकि जब तक यह संधि बनी तब तक ये देश बम बना चुके थे.

तो क्या बाकी देश निहत्थे हैं?

इसका जवाब है, नहीं…अब सोचिए कि अगर कोई परमाणु संपन्न देश किसी ऐसे देश पर हमला कर देता है, जिसके पास यह हथियार नहीं है, तो उसका क्या होगा? ऐसे में न्यूक्लियर नॉन- प्रोलिफेरेशन ट्रीटी नॉन न्यूक्लियर पावर को यह भरोसा दिलाती है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो मित्र देश उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं. कई साल पहले जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंग हुई थी तो अमेरिका और यूएन को बीच में आना पड़ा था.





भारत और पाकिस्तान कैसे बने न्यूक्लियर पावर?

अब सवाल है कि जब न्यूक्लियर नॉन- प्रोलिफेरेशन ट्रीटी सिर्फ पांच देशों को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है, तो फिर भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया इस लिस्ट में कैसे आए. दरअसल भारत-पाकिस्तान ने तो कभी न्यूक्लियर हथियारों का प्रसार रोकने वाली ट्रीटी पर साइन ही नहीं किए थे. वहीं उत्तर कोरिया तो पहले इस संधि में शामिल था, लेकिन बाद में उसने परमाणु परीक्षण कर लिया और इस संधि का हिस्सा नहीं रहा. इसी तरह से इजरायल ने भी गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया था.

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