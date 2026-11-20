नई दिल्ली में शुक्रवार (20 नवंबर) से तीन दिवसीय SCO सभ्यता संवाद का आयोजन होना है, जिसके लिए एससीओ के सदस्य देशों के नेता भारत आ रहे हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भी गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को देश के राजधानी नई दिल्ली पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री के भारत आने के बाद पाकिस्तानी थिंक टैंक के एनालिस्ट ने दावा किया कि मुसादिक मलिक का दिल्ली आने पर किसी भारतीय अधिकारी ने स्वागत नहीं किया.

हालांकि, पाकिस्तानी एनालिस्ट के इस दावे को न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से गलत और झूठा करार दिया है. सूत्रों के मुताबिक, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक डायरेक्टर और विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान (PAI) डिवीजन के एक अंडर सेक्रेटरी ने वेलकम प्रोटोकॉल के तहत हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को रिसीव किया.

SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत में कोई भेदभाव नहीं- अधिकारी

इसके साथ ही, यह भी कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को एक समान प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया जा रहा है.

पाकिस्तानी एनालिस्ट ने क्या किया दावा?

दरअसल, पाकिस्तानी थिंक टैंक के एनालिस्ट खुर्रम अब्बास ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तानी संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का पारंपरिक रूप से आधिकारिक स्वागत नहीं किया, जो गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच थे.

अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘भारत ने SCO सभ्यता संवाद में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के स्वागत के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा. उनका स्वागत पाकिस्तानी CdA ने किया. मुसादिक मलिक 2023 और 2025 के झगड़े के बाद भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले मंत्री हैं.’

यह भी पढ़ेंः 'केन्द्र सरकार ने 1-2 पूंजीपति...', PM मोदी के आर्थिक बदलाव वाले बयान पर भड़के खरगे

