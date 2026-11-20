Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो से विवाह किया।

1631 में मुमताज महल का निधन, आगरा में दफन।

ताजमहल निर्माण 1632 में शुरू, 1653 तक चला।

सफेद संगमरमर, हजारों कारीगरों ने ताजमहल गढ़ा।

Shah Jahan-Mumtaz Love Story: सोनिया गांधी ने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव". इस किताब में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी का जिक्र है. इसी के साथ किताब में कुछ ऐसे किस्सों का भी जिक्र है जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं. सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी के साथ एक और मशहूर लव स्टोरी मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की भी है. मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है.

शाहजहां और मुमताज महल की मुलाकात कैसे हुई थी?

अब्दुल हमीद लाहौरी और मुहम्मद अमीन कजविनी ने शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास एक किताब में लिखा था. इस किताब का नाम बादशाहनामा है. बादशाहनामा, 1607 में अर्जुमंद बानू बेगम और राजकुमार खुर्रम की सगाई का रिकॉर्ड रखता है. उस वक्त अर्जुमंद लगभग 14 साल की थीं और खुर्रम 15 साल के थे. 10 मई 1612 को उनकी शादी हुई और खुर्रम ने उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी. आधुनिक इतिहासकार एब्बा कोच मुमताज महल को शाहजहां की सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद पत्नियों में से एक बताते हैं. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि उन्हें शाही मुहर दी गई थी, जो मुगल दरबार में उनके महत्व को दर्शाता है.

मुमताज महल की मौत कब हुई?

मुहम्मद सालेह कंबोह ने एक किताब 'अमल-ए-सालेह' लिखी थी. इस किताब के मुताबिक मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 को बुरहानपुर में शाहजहां के एक बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी. ऐतिहासिक स्रोत उनके बच्चों की कुल संख्या और उनके जन्म के क्रम पर अलग-अलग हैं. शाहजहां ने लंबे वक्त तक शोक मनाया था और संगीत, शाही दावत और शाही कपड़े पहनने से परहेज किया था.





मुमताज का पार्थिव शरीर आगरा कैसे पहुंचा?

उनकी मौत के बाद मुमताज के पार्थिव शरीर को शुरू में बुरहानपुर के जैनाबाद में आहुखाना बाग में दफनाया गया था. दिसंबर 1631 में उन्हें एक सुनहरे ताबूत में रखा गया और शाही जुलूस के साथ आगरा ले जाया गया. जनवरी 1632 में उनके शरीर को ताजमहल के लिए चुनी गई एक जगह पर एक अस्थायी कब्र में रखा गया था. जब निर्माण पूरा हो गया तब उनके पार्थिव शरीर को मुख्य मकबरे में दफना दिया गया.





ताजमहल बनवाने में कितना वक्त लगा?

ताजमहल को बनाने का काम 1632 में शुरू हो गया था. मुख्य मकबरा 1648 तक पूरा हो गया था जबकि मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य प्रवेश द्वार और बाहरी परिसर पर काम 1653 तक जारी रहा. ऐतिहासिक स्रोत में सटीक निर्माण लागत की जानकारी नहीं मिलती.

उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य वास्तुकार माना जाता है. ताजमहल पर 20,000 से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने काम किया था. अमानत खान शिराजी इसके मुख्य सुलेखकार थे और उन्होंने ही मकबरे पर कुरान की आयतें खुदवाई थीं. इमारत पर उनके हस्ताक्षर भी हैं.

ताजमहल की वास्तुकला

ताजमहल राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाया गया था. इसकी सजावट में लैपिस लाजूली, जेड, फिरोजा, कारेलियन और दूसरे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इसके अलंकरण में 28 तरह के ऐसे पत्थरों की पहचान करते हैं. पत्थर जड़ने की तकनीक को पच्चीकारी के रूप में जाना जाता है. जयपुर संग्रहालय और एएसआई के जरिए से संरक्षित शाही भूमि रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि शाहजहां ने आमेर के राजा जय सिंह से यमुना के किनारे की भूमि हासिल की थी. बदले में जय सिंह को आगरा में चार हवेलियां दी गईं थीं.

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यूरोपीय यात्रियों ने क्या रिकॉर्ड किया?

फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने अपने रिकॉर्ड्स में मुगल दरबार और ताजमहल के बारे में लिखा है. टैवर्नियर नहीं यह अनुमान लगाया है कि निर्माण में लगभग 22 साल लगे और लिखा की सामग्री को लाने ले जाने लिए कई हाथियों का इस्तेमाल किया गया था. किसी भी यात्री ने शुरू से अंत तक पूरा निर्माण नहीं देखा है. 1666 में शाहजहां की मौत के बाद ताजमहल की समरूपता ही बदल गई और उसकी कब्र को मुख्य कक्ष में मुमताज महल के बगल में रखा गया.

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