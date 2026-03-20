हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत का वो 'मौत का द्वीप' जहां भारतीयों की भी नो एंट्री, जानें सरकार ने क्यों लगा रखा है बैन?

भारत का वो 'मौत का द्वीप' जहां भारतीयों की भी नो एंट्री, जानें सरकार ने क्यों लगा रखा है बैन?

अंडमान का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत की वह प्रतिबंधित जगह है, जहां भारतीयों का जाना मना है. यहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति बाहरी दुनिया से नफरत करती है और संपर्क करने वालों पर जानलेवा हमला कर देती है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Mar 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा हिस्सा है जो कागजों पर तो भारत का है, लेकिन वहां का कानून और दुनिया बिल्कुल अलग है. हम बात कर रहे हैं 'नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड' की, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी द्वीपों में गिना जाता है. इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां रहने वाली जनजाति ने हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा है. भारत सरकार ने यहां आम नागरिकों के जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि यहां कदम रखने का मतलब सीधे मौत को दावत देना है.

सदियों से कटी हुई एक अलग दुनिया

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग जिन्हें 'सेंटिनली' कहा जाता है, संभवतः दुनिया की आखिरी ऐसी जनजाति है जो पाषाण युग (Stone Age) की तरह जीवन जी रही है. ये लोग आज भी तन ढंकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते और पूरी तरह से शिकार और समुद्र से मिलने वाली मछलियों पर निर्भर हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग करीब 60,000 सालों से इस टापू पर रह रहे हैं. इन्होंने खेती करना तक नहीं सीखा है और आग जलाने के रहस्यों के बारे में भी इनकी जानकारी सीमित मानी जाती है.

बाहरी दुनिया के प्रति बेहद आक्रामक व्यवहार

इस द्वीप पर बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह यहां के निवासियों का हिंसक व्यवहार है. सेंटिनली लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने करीब नहीं आने देते हैं. जब भी कोई नाव या हेलिकॉप्टर इस द्वीप के पास पहुंचता है, तो वहां के लोग तीरों और पत्थरों से हमला कर देते हैं. साल 2006 में दो भारतीय मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास चले गए थे, जिन्हें इन आदिवासियों ने मार डाला था. यहां तक कि उनके शवों को वापस लाने गई पुलिस और सेना को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था.

सरकार ने क्यों लगाई है कानूनी पाबंदी?

भारत सरकार ने 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956' के तहत इस द्वीप के 5 समुद्री मील के दायरे में जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. इस पाबंदी के पीछे दो मुख्य कारण हैं. पहला, वहां के लोगों का हिंसक होना जिससे जान का खतरा है. दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सेंटिनली लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है. हमारे लिए एक मामूली जुकाम या फ्लू भी उस पूरी जनजाति का सफाया कर सकता है.

आपदाओं के बीच जीवित रहने का अनसुलझा रहस्य

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे करते हैं. साल 2004 में जब भीषण सुनामी आई थी, तब भारत सरकार ने मदद के लिए हेलिकॉप्टर भेजे थे. तब यह देखकर हैरानी हुई कि ये लोग न सिर्फ सुरक्षित थे, बल्कि उन्होंने मदद लेने के बजाय हेलिकॉप्टर पर तीर चलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. घने जंगलों के बीच रहने वाले ये लोग आज भी विज्ञान और समाज के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं.

सुरक्षा घेरा और भारतीय नौसेना की निगरानी

इस द्वीप की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल लगातार इस इलाके की गश्त करते हैं. किसी भी पर्यटक या शोधकर्ता को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है. सरकार की नीति हस्तक्षेप न करने की है. इसका मतलब है कि हम उन पर नजर तो रखेंगे, लेकिन उनके जीवन और संस्कृति में कोई दखल नहीं देंगे. यह भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां संप्रभुता भारत की है, लेकिन शासन वहां के आदिवासियों का चलता है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों में कितना तेल-गैस मौजूद, जानें इनमें से कितने LPG कैरियर शामिल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
North Sentinel Island Sentinelese Tribe Andaman Dangerous Island
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत का वो 'मौत का द्वीप' जहां भारतीयों की भी नो एंट्री, जानें सरकार ने क्यों लगा रखा है बैन?
भारत का वो 'मौत का द्वीप' जहां भारतीयों की भी नो एंट्री, जानें सरकार ने क्यों लगा रखा है बैन?
जनरल नॉलेज
Sweden Lottery System: यहां लोग अपनी सैलरी का हिस्सा लॉटरी में भी करते हैं इन्वेस्ट, जानें इसे क्यों किया गया लीगल?
यहां लोग अपनी सैलरी का हिस्सा लॉटरी में भी करते हैं इन्वेस्ट, जानें इसे क्यों किया गया लीगल?
जनरल नॉलेज
House Names UK: इस देश में हाउस नंबर नहीं हाउस नेम का होता है इस्तेमाल, जानें क्या है इस सिस्टम के पीछे की वजह?
इस देश में हाउस नंबर नहीं हाउस नेम का होता है इस्तेमाल, जानें क्या है इस सिस्टम के पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
Houses Color Law: अपनी मर्जी से नहीं रख सकते यहां घर का रंग, जानें क्यों बनाया गया यह अजीब कानून
अपनी मर्जी से नहीं रख सकते यहां घर का रंग, जानें क्यों बनाया गया यह अजीब कानून
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरखंड कैबिनेट का विस्तार, CM पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए ये 5 नए मंत्री
उत्तरखंड कैबिनेट का विस्तार, CM पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए ये 5 नए मंत्री
विश्व
तेल, गैस के बाद अब इंटरनेट बंद करेगा ईरान? भारत समेत इन देशों के नेटवर्क पर मंडरा रहा खतरा
तेल, गैस के बाद अब इंटरनेट बंद करेगा ईरान? भारत समेत इन देशों के नेटवर्क पर मंडरा रहा खतरा
क्रिकेट
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
फूड
Chaitra Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन
Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन
एग्रीकल्चर
घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका
घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget