किन-किन क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार, कहां होता है फंक्शन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोबेल पुरस्कार छह क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है।

नोबेल शांति ओस्लो, शेष स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को।

विजेताओं को मेडल, डिप्लोमा और 12 मिलियन क्रोनर मिलते।

Nobel Prize 2026: नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे मशहूर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है. यह मानव ज्ञान और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है. करोलिंस्का इंस्टिट्यूट की नोबल असेंबली ने संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2026 के नोबेल पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टिट्यूट के कार्ल डिसेरोथ, जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के पीटर हेगेमैन और वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय के जॉर्ज नागेल को देने की घोषणा की है.



इस घोषणा से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं और समारोह कहां आयोजित किए जाते हैं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है?

नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है. इनमें विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.

छह श्रेणियां कुछ इस प्रकार हैं

भौतिकी

रसायन विज्ञान

फिजियोलॉजी या मेडिसिन

साहित्य

शांति

आर्थिक विज्ञान

पहले पांच श्रेणियां अल्फ्रेड नोबेल की मूल नोबेल पुरस्कार प्रणाली का हिस्सा हैं. आर्थिक विज्ञान पुरस्कार बाद में 1968 में शुरू किया गया था. इसी के साथ यह पहली बार 1969 में दिया गया था. हर श्रेणी उन व्यक्ति या फिर संगठन को मान्यता देती है जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान दिया है.

नोबेल पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किए जाते हैं?

नोबेल पुरस्कार समारोह दो अलग-अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं. यह अंतर श्रेणी पर निर्भर करता है. नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है. बाकी पांच पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और आर्थिक विज्ञान, स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं. यह परंपरा नोबेल पुरस्कार की स्थापना के समय से चली आ रही है और अल्फ्रेड नोबेल की इच्छाओं को दर्शाती है.





समारोह 10 दिसंबर को क्यों आयोजित किया जाता है?

मुख्य नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है. यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है. इन्होंने अपनी वसीयत के माध्यम से इन पुरस्कारों की स्थापना की थी. स्टॉकहोम और ओस्लो में आयोजित समारोहों के दौरान विजेताओं को औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाता है.

इस अवसर के बाद पारंपरिक नोबेल भोज और समारोह से जुड़े दूसरे कार्यक्रम होते हैं. पुरस्कार विजेताओं की घोषणा आमतौर पर अक्टूबर में की जाती है. इससे दुनिया को दिसंबर में औपचारिक समारोह होने से पहले उस साल के विजेताओं के बारे में जानने के लिए कई हफ्ते का समय मिल जाता है.





नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या मिलता है?

नोबेल पुरस्कार न सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है बल्कि इसके साथ एक मेडल, डिप्लोमा और नकद पुरस्कार भी मिलता है. 2026 के लिए नोबेल फाउंडेशन ने पुरस्कार राशि बढ़ाकर 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दी है. यह एक्सचेंज रेट के आधार पर लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या ₹10 करोड़ से ज्यादा के बराबर है.

हर विजेता को तीन मुख्य चीज दी जाती हैं:

नोबेल गोल्ड मेडल: यह मेडल सोने से बना होता है और इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होती है

यह मेडल सोने से बना होता है और इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होती है नोबेल डिप्लोमा: एक खास तौर पर डिजाइन किया गया डिप्लोमा जिसमें पुरस्कार से जुड़ा प्रशस्ति पत्र होता है

एक खास तौर पर डिजाइन किया गया डिप्लोमा जिसमें पुरस्कार से जुड़ा प्रशस्ति पत्र होता है नकद पुरस्कार: इस पुरस्कार की राशि 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है

अगर किसी कैटेगरी में एक से ज्यादा लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है तो नकद पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन के नियम के मुताबिक विजेताओं के बीच बांट दिया जाता है.

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वैश्विक पहचान

नोबेल पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है. हालांकि पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में होती है, लेकिन औपचारिक समारोह दिसंबर में पूरा होता है. उस वक्त विजेताओं को उनके मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाती है.

इस तरह भले ही नोबेल पुरस्कार की चर्चा आमतौर पर एक ही वैश्विक पुरस्कार के तौर पर की जाती है लेकिन इसकी 6 कैटेगरी और दो समारोह स्थल एक लंबी परंपरा को दर्शाते हैं. यह परंपरा स्टॉकहोम और ओस्लो को दुनिया की कुछ सबसे मशहूर उपलब्धियों से जोड़ती है.

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