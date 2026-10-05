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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट निलंबित कर सकता है, जान लीजिए कानून?

क्या ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट निलंबित कर सकता है, जान लीजिए कानून?

Gyanesh Kumar Case: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें पद से हटा सकता है. जानें क्या हैं नियम.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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  • ज्ञानेश कुमार को मतदाता सूची, भ्रष्टाचार मामले में कानूनी चुनौती।
  • सुप्रीम कोर्ट सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त हटाने में संसद और राष्ट्रपति की भूमिका।
  • हालाँकि, कोर्ट अंतरिम निर्देश, जाँच का आदेश दे सकता।

Gyanesh Kumar Case: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से जुड़ी  और केरल सरकार द्वारा फिर से खोला गया 20 साल पुराना भ्रष्टाचार का मामला शामिल है. इन घटनाक्रमों के बीच एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठ रहा है. क्या सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड या फिर हटा सकता है? 

कानूनी स्थिति साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से नहीं हटा सकता. संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए एक खास प्रक्रिया दी गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं और अगर उसे उचित आधार मिलता है तो वह चुनाव आयोग के फैसलों में दखल दे सकता है. 

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मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के बारे में कानून क्या है? 

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत तय होती है. यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा देता है और पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के तरीके पर काफी पाबंदी लगाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है. इसका मतलब है कि उन्हें हटाने के लिए साबित कदाचार या फिर अक्षमता का आधार होना जरूरी है. 

इस प्रक्रिया के लिए संसद की कार्यवाही जरूरी है. हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जरूरी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए. संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का औपचारिक आदेश जारी कर सकते हैं. इस वजह से ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही सरकार सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर सकती है. 


क्या ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट निलंबित कर सकता है, जान लीजिए कानून?

क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड कर सकता है? 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता लेकिन न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति उसे संवैधानिक अधिकारियों के फैसले और काम पर काफी अधिकार देती है. अगर कोर्ट किसी याचिका पर सुनवाई के दौरान संवैधानिक या फिर कानूनी जरूरत का प्रथम दृश्य उल्लंघन पाता है तो वह उचित अंतिम निर्देश जारी कर सकता है. इस मामले में कानूनी स्थिति के मुताबिक इसमें संबंधित अधिकारी को कुछ खास प्रशासनिक या फिर नीति संबंधी काम करने से रोकना शामिल हो सकता है, जब तक कि मामला लंबित है. 

कोर्ट संबंधित अधिकारी को कुछ खास कार्यवाही से खुद को अलग करने के निर्देश भी दे सकता है. ऐसा आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने या फिर बर्खास्त करने से अलग होगा. वह व्यक्ति संवैधानिक पद पर बना रहेगा जबकि कोर्ट का अंतरिम आदेश मामले की सुनवाई के दौरान कुछ खास काम पर रोक लगा सकता है. 

क्या कोर्ट जांच का आदेश दे सकता है? 

एक और संभावित न्यायिक कदम उन रिकॉर्ड की जांच करना हो सकता है जिन पर विवादित फैसला आधारित था. सुप्रीम कोर्ट मूल रिकॉर्ड को पेश करने या फिर उनकी जांच करने का आदेश दे सकता है जहां वे कार्रवाई के लिए प्रासंगिक हैं. 

परिस्थिति और अपने सामने आए तथ्य के आधार पर कोर्ट विचाराधीन मुद्दों पर स्वतंत्र जांच का निर्देश भी दे सकता है. इस तरह की जांच में काम, फैसले और उनसे जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी, ना कि सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के कार्यवाही होगी.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुली 20 साल पुरानी फाइल, क्या है आरोप और इसमें कितनी सजा?

हटाना और न्यायिक समीक्षा अलग-अलग हैं 

पद से हटाना और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच अंतर काफी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसलों की समीक्षा कर सकता है, कानूनी रूप से उचित होने पर काम पर रोक लगा सकता है या फिर उन्हें रद्द कर सकता है, अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है और रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल का आदेश दे सकता है. लेकिन यह अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं.

आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए अनुच्छेद 324 (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया की जरूरत होगी. इसमें संसदीय कार्रवाई और उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश शामिल है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
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