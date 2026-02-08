Nitin Nabin Bungalow: नितिन नवीन को मिला टाइप-8 सरकारी बंगला, जानें कितनी तरह के होते हैं सरकारी आवास?
Nitin Nabin Bungalow: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को टाइप 8 सरकारी बंगला दिया गया है. आइए जानते हैं कि कितनी तरह के होते हैं सरकारी आवास.
Nitin Nabin Bungalow: भारतीय जनता पार्टी के नए नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन को टाइप 8 सरकारी बंगले का अलॉटमेंट मिला है. उन्हें नई दिल्ली में 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर आधिकारिक आवास अलॉट किया गया है. आइए जानते हैं कि कितने तरह के होते हैं सरकारी आवास.
भारत में सरकारी आवास
भारत में सरकारी आवास एक अच्छी तरह से तय पद के मुताबिक अलॉट किए जाते हैं. इन घरों का प्रबंधन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है और इन्हें टाइप 1 से टाइप 8 तक वर्गीकृत किया गया है. कैटिगरी अधिकारियों के वेतन स्तर, पद और संवैधानिक स्थिति पर निर्भर करती है. जैसे-जैसे कैटिगरी नंबर बढ़ता है वैसे-वैसे आवास का आकार, सुविधा, स्थान और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जाती है.
निचली कैटिगरी बुनियादी आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं. इसी के साथ उच्च कैटिगरी आधिकारिक जिम्मेदारी, सुरक्षा आवश्यकता और सार्वजनिक जीवन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई है.
टाइप 1 से टाइप 3 आवास
टाइप 1 आवास मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी जैसे निचली रैंक के सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं. यह छोटी यूनिट होती है जिनमें न्यूनतम सुविधाएं होती हैं. यह सुविधाएं पूरी तरह से बुनियादी रहने की जरूरत पर केंद्रित होती हैं.
टाइप 2 और टाइप 3 आवास जूनियर स्टाफ क्लर्क और एंट्री लेवल कर्मचारियों को अलॉट किए जाते हैं. यह घर टाइप 1 यूनिट से थोड़े बड़े होते हैं और छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त होते हैं. लेकिन आकार और सुविधा दोनों में ये अभी भी सामान्य ही रहते हैं.
टाइप 4 आवास
टाइप 4 आवास सेक्शन ऑफिसर और समकक्ष पदों जैसे मध्यम स्तरीय अधिकारियों के लिए आरक्षित है. यह आवास बेहतर रहने की जगह, बेहतर सुविधाएं और ज्यादा आरामदायक लेआउट प्रदान करते हैं.
टाइप 5 और टाइप 6 आवास
टाइप 5 और टाइप 6 आवाज डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को अलॉट किए जाते हैं. यह घर काफी बड़े होते हैं, अक्सर बेहतरीन इलाकों में होते हैं और साथ ही अतिरिक्त भत्ते और सुविधाओं के साथ आते हैं.
टाइप 7 बंगले
टाइप 7 बंगले ब्यूरोक्रेसी के सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारियों के लिए होते हैं. इसमें सेक्रेट्री लेवल के अधिकारी और कुछ खास संवैधानिक या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग शामिल हैं. यह बंगले बड़े और स्वतंत्र यूनिट होते हैं, जिनमें काफी बेहतर सुरक्षा और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है.
टाइप 8 सरकारी बंगला
टाइप 8 बंगला भारत में सरकारी आवास की सबसे ऊंची और सबसे प्रतिष्ठित कैटिगरी है. यह कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों के लिए आरक्षित है. यह बंगला आमतौर पर 8000 से 9000 वर्ग फुट या उससे भी ज्यादा में फैला होता है. इन घरों में आमतौर पर 8 से ज्यादा बड़े कमरे होते हैं. इनमें 5 से 6 बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, एक स्टडी, डायनिंग एरिया और एक मॉडर्न किचन शामिल है.
