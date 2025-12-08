Nasa Moon Mission: नासा के अगले मून मिशन के लिए कैसे भेजें अपना नाम, जानें कितने रुपये में मिलेगा बोर्डिंग पास?
NASA Name Registration: अगर आपके दिल में अंतरिक्ष की दुनिया की सैर करने की तमन्ना है तो नासा ने इसे पूरा करने की तैयारी कर ली है. आप नासा के अगले मून मिशन में शामिल हो सकते हैं. जानते हैं इसका तरीका.
अंतरिक्ष की दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींचती है. अगर आप भी इस दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं तो नासा के अगले मून मिशन में शामिल हो सकते हैं. दरअसल, यह स्पेस एजेंसी अपने मून मिशन के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, जो यहां जाने की तमन्ना रखते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि 50 से भी ज्यादा साल बाद यह नासा का पहला मानव मून मिशन है. आइए जानते हैं कि आप कैसे इस स्पेशल मिशन का हिस्सा बन सकते हैं और बोर्डिंग पास हासिल करने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे?
कब शुरू होगा यह मिशन?
बता दें कि नासा आर्टमिस II नाम से मून मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जो चार एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन को लेकर अप्रैल 2026 में चांद पर जाएगा. 10 दिन के इस ट्रिप में वे चांद से 4600 मील आगे जाकर पृथ्वी पर लौटेंगे. इस दौरान वे नासा के फ्यूचर मिशन से पहले डीप स्पेस सिस्टम की स्टडी भी करेंगे.
ऐसे कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन
नासा के इस मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको नासा की वेबसाइट पर जाना होगा और send your name with artemis पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा.
नाम के बाद तय करना होगा पिन
नासा के रजिस्ट्रेशन पेज पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट और लास्ट नाम रजिस्टर करना होगा. इसके बाद 4 से 7 डिजिट का पिन सेट करना होगा. नासा के अधिकारियों के मुताबिक, अगर आप इस पिन को भूल जाते हैं तो आप इस ट्रिप को मिस कर सकते हैं.
तुरंत मिल जाएगा डिजिटल बोर्डिंग पास
जैसे ही आप नासा की वेबसाइट पर अपनी डिटेल डालकर सबमिट का बटन दबाएंगे, आपका बोर्डिंग पास तुरंत मिल जाएगा. आप इसे सेव करके रख सकते हैं.
आगे क्या होगा?
नासा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर शख्स का नाम ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगे एसडी कार्ड में स्टोर किय जाएगा. जैसे ही ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाएगा, क्रू शुरुआती दो दिन पृथ्वी के पास सिस्टम टेस्टिंग करेगा. इसके बाद कक्षा से बाहर निकलने के लिए सर्विस मॉड्यूल इंजन चालू करेगा. वहीं, ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न उन्हें चांद के दूरवर्ती भाग के चारों ओर चार दिन के अष्टकोणीय पाथ पर भेजेगा. इस दौरान वैज्ञानिक रेडिएशन, ह्यूमन परफॉर्मेंस और टेक कम्युनिकेशन का डेटा जुटाएंगे, जो भविष्य में होने वाले मार्स मिशन में मदद करेगा. चांद की परिक्रमा करने के बाद स्पेसक्राफ्ट काफी तेजी से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा और प्रशांत महासागर में उतरेगा, जहां नासा और रक्षा विभाग मिलकर क्रू मेंबर्स और कैप्सूल को बाहर निकालेंगे.
क्या आप भी बनेंगे इस मिशन का हिस्सा?
अब सवाल उठता है कि इस रजिस्ट्रेशन को कराने से क्या आप भी स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. रजिस्ट्रेशन कराने से आप आप डिजिटली इस मिशन से जुड़ेंगे, न कि क्रू मेंबर्स में शामिल होंगे. हालांकि, इससे आपको उस मील के पत्थर की उड़ान में छोटा-सा आधार जरूर मिलेगा, जिस तक पहुंचने के लिए मानव जाति आधी सदी से प्रयास कर रही है. हालांकि, स्पेस से जुड़े स्मृति चिन्ह के रूप में यह आपके लिए यादगार जरूर बन जाएगा.
