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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, जानें सालभर में कितनी हो जाती है कमाई?

मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, जानें सालभर में कितनी हो जाती है कमाई?

मुकेश अंबानी की गाड़ियों के लिए कई ड्राइवर रखे जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल कार चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है वह बहुत कुशल चालक होता है. चलिए उसकी सालभर की कमाई जान लेते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बेशुमार दौलत और आलीशान लाइफस्टाइल के लिए दुनिया में जानें जाते हैं. उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें हैं, जिनकी सुरक्षा और देखरेख पर करोड़ों रुपये खर्चा किए जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की इन लग्जरी गाड़ियों को जो भी ड्राइव करता है, इसके बदले में उसे कितनी सैलरी मिलती है. मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी की सैलरी से कम नहीं है. आइए जानें कि वह सालभर में कितना कमा लेते हैं.

अंबानी की गाड़ियां और ड्राइवर

मुकेश अंबानी के एंटीलिया वाले गैराज में रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज मेबैक और बीएमडब्ल्यू जैसी दुनिया की कई सबसे महंगी कारें मौजूद हैं. इन गाड़ियों को चलाने के लिए रिलायंस ग्रुप कई सारे ड्राइवर्स रखता है, लेकिन मुकेश अंबानी की कार चलाने वाला ड्राइवर खास होता है. इस ड्राइवर का काम सिर्फ स्टेयरिंग संभालना नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े वीआईपी शख्स की सुरक्षा, समय की पाबंदी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल का हर वक्त ध्यान रखना होता है. इसीलिए इसे भरोसेमंद और जिम्मेदारी वाला पद माना जाता है.

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कड़ी ट्रेनिंग के बाद मिलती है नौकरी

मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनना कोई आसान बात नहीं है. इसके लिए बहुत कड़ा और लंबा प्रोसेस होता है. रिलायंस ग्रुप इसके लिए बाकायदा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कि कड़े वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड जांच के बाद ही सही उम्मीदवार का चुनाव करती है. इसके लिए ड्राइवर को न सिर्फ बेहतरीन ड्राइविंग आनी चाहिए, बल्कि उसे हर परिस्थितियों से निपटने के लिए, बुलेटप्रूफ गाड़ियों को संभालने और मुश्किल रास्तों पर सूझबूझ दिखाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. कई राउंड स्क्रीनिंग के बाद ही इस नौकरी पर मुहर लगती है. 

कितना होता है सालभर का पैकेज?

अगर कमाई की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो साल 2017 में मुकेश अंबानी के पर्सनल ड्राइवर की सैलरी सालानी 24 लाख रुपये थी. इसका मतलब आज से करीब आठ-नौ साल पहले ही वह हर महीने दो लाख रुपये कमा रहा था. समय के साथ बढ़े भत्तों, महंगाई और रिलायंस के इंक्रीमेंट पॉलिसी को देखें तो मौजूदा वक्त में यह सैलरी बढ़कर आसानी से तीन से चार लाख रुपये महीना हो चुकी होगी. यानि साल का पैकेज करीब 36 से 48 लाख रुपये के आसपास होता है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Mukesh Ambani Driver Salary
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