NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी

तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के मियापुर इलाके में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां आंध्र प्रदेश के कडपा जिले की 20 वर्षीय मेडिकल अभ्यर्थी सना ने शनिवार (20 जून 2026) की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा से कुछ ही घंटे पहले घटी, जब वह अपने मियापुर स्थित कल्पना अपार्टमेंट में अकेली थी. उसके पिता जाफर हुसैन इस समय कुवैत में थे. मियापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस इनंसपेकटर पी. शिव प्रसाद के अनुसार, सना पिछले कई दिनों से नीट परीक्षा के बढ़ते दबाव और परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के डर से गहरे मानसिक तनाव में थी. पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और यह कदम वह पूरी तरह से मानसिक दबाव के कारण उठा रही है.

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मियापुर इंस्पेक्टर ने मामले पर क्या कहा?

मियापुर इंसपेकटर ने बताया, "हमें एक नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है कि वह तनाव सहन नहीं कर पा रही थी और उसे लगा कि वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती. हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं और छात्रों से अपील करते हैं कि वे परीक्षा के दबाव को हावी न होने दें. जरूरत पड़ने पर वे काउंसलर या परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं." अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं चला है. यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है, जब देशभर में नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा रविवार 21 जून को हो रही है. मूल परीक्षा 3 मई को पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी.

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