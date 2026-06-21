हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार

बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार

Bihar News In Hindi: बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी और उनके पिता लालू यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है. इसको लेकर उन्होंने आकाश यादव की पुलिस से शिकायत की.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी और उनके पिता लालू यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है. इस संबंध में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस शिकायत पर आरजेडी छात्र विंग के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. आकाश यादव ने कहा, "सबसे पहले बिहार सरकार और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि तेज प्रताप यादव जितने डर की वजह से वे सचिवालय थाने पहुंचे हैं. वह कह रहे हैं कि कोई उनके ऊपर बम फेंक सकता है या कोई उनके घर में घुस आया है. इसकी जांच करीय अधिकारी तुरंत करें."

'इन्होंने जो कुकर्म किया है...'

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस जांच करके उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर जो सच है वह मीडिया के सामने रखे. उस आधार पर हम लोग लीगल नोटिस के साथ कानूनी प्रक्रिया में भाग लेंगे." तेज प्रताप को लेकर आकाश यादव ने कहा, "इन्होंने जो कुकर्म किया है. हमारे घर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया गया. हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलाई गई है."

आकाश यादव ने आगे कहा कि जिस तरह से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन प्रेस वार्ता करके किया जा रहा है. हम लोग अब कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और अनुष्का यादव के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ संवाद करते हुए अपनी सारी पीड़ा को रखेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे.

तेज प्रताप द्वारा पैसे देने के आरोपों पर क्या बोले आकाश?

आकाश ने कहा, "उनके द्वारा जिस तरह हमारी के ऊपर 5-10 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया. मैं कहता हूं कि हमारी मां ने अगर किसी से भी जितना रुपया लिया है उसे आप साबित कर दीजिए, लेकिन आपकी मां रबड़ी देवी ने लोगों से नौकरी के नाम पर जमीन ली है. ये मामला भी कोर्ट में है. आपके भाई से लेकर आपकी बहन तक उसमें सब लोगों का नाम है."

खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम सुरक्षा रहेगी जारी, 25 जून को अगली सुनवाई

तेज प्रताप यादव द्वारा आकाश का खर्च चलाने वाले आरोपों पर आकाश यादव ने कहा, "आपने कहा कि आप 10 लाख 20 लाख का मेरा खर्ची चलाते हैं तो आप किस आधार पर मेरा खर्ची चलाते हैं. इसका क्या आधार है. आप कौन हैं मेरे इसका प्रमाण दीजिए.

सीबीआई को लिखूंगा पत्र- आकाश यादव

आकाश यादव ने बताया कि मैंने इस मामले को सीबीआई के समक्ष रखा है. साथ ही मंगलवार को मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई को पत्र लिखूंगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सारी फंडिंग और हमारे ऊपर लगाए गए जमीन लेने के आरोपों पर सारे विषयों की जांच की मांग करूंगा. 

उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव ने मुझ पर और मेरे परिवार पर करोड़ों रुपये लेने का आरोप लगाया है. इसमें मैं सीबीआई से मांग करूंगा कि इसकी जांच हो यह सब पैसा तेज प्रताप यादव पर कहां से आया है. उन्होंने कहा कि हमने गलतियों को माफ किया है, लेकिन पाप और अपराध को कभी माफ नहीं किया. इस बार तेज प्रताप ने जो किया है यह पाप और अपराध है और भरोसा है कि इसकी सजा न्यायालय जरूर देगा.

'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Bihar Police Akash Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर आई ओवैसी की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा- जहां है बीजेपी की सरकार...
भरत तिवारी एनकाउंटर पर आई ओवैसी की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा- जहां है बीजेपी की सरकार...
बिहार
भरत तिवारी का एनकाउंटर या मर्डर? बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का बड़ा बयान
भरत तिवारी का एनकाउंटर या मर्डर? बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
क्रिकेट
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
ओटीटी
Father's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
फादर्स डे स्पेशल: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
फूड
Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
ऑटो
Audi-BMW का सपना अब होगा पूरा, कम बजट में मिल सकती हैं ये लग्जरी कारें
Audi-BMW का सपना अब होगा पूरा, कम बजट में मिल सकती हैं ये लग्जरी कारें
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget