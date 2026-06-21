बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी और उनके पिता लालू यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है. इस संबंध में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस शिकायत पर आरजेडी छात्र विंग के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. आकाश यादव ने कहा, "सबसे पहले बिहार सरकार और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि तेज प्रताप यादव जितने डर की वजह से वे सचिवालय थाने पहुंचे हैं. वह कह रहे हैं कि कोई उनके ऊपर बम फेंक सकता है या कोई उनके घर में घुस आया है. इसकी जांच करीय अधिकारी तुरंत करें."

'इन्होंने जो कुकर्म किया है...'

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस जांच करके उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर जो सच है वह मीडिया के सामने रखे. उस आधार पर हम लोग लीगल नोटिस के साथ कानूनी प्रक्रिया में भाग लेंगे." तेज प्रताप को लेकर आकाश यादव ने कहा, "इन्होंने जो कुकर्म किया है. हमारे घर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया गया. हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलाई गई है."

आकाश यादव ने आगे कहा कि जिस तरह से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन प्रेस वार्ता करके किया जा रहा है. हम लोग अब कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और अनुष्का यादव के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ संवाद करते हुए अपनी सारी पीड़ा को रखेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे.

तेज प्रताप द्वारा पैसे देने के आरोपों पर क्या बोले आकाश?

आकाश ने कहा, "उनके द्वारा जिस तरह हमारी के ऊपर 5-10 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया. मैं कहता हूं कि हमारी मां ने अगर किसी से भी जितना रुपया लिया है उसे आप साबित कर दीजिए, लेकिन आपकी मां रबड़ी देवी ने लोगों से नौकरी के नाम पर जमीन ली है. ये मामला भी कोर्ट में है. आपके भाई से लेकर आपकी बहन तक उसमें सब लोगों का नाम है."

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तेज प्रताप यादव द्वारा आकाश का खर्च चलाने वाले आरोपों पर आकाश यादव ने कहा, "आपने कहा कि आप 10 लाख 20 लाख का मेरा खर्ची चलाते हैं तो आप किस आधार पर मेरा खर्ची चलाते हैं. इसका क्या आधार है. आप कौन हैं मेरे इसका प्रमाण दीजिए.

सीबीआई को लिखूंगा पत्र- आकाश यादव

आकाश यादव ने बताया कि मैंने इस मामले को सीबीआई के समक्ष रखा है. साथ ही मंगलवार को मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई को पत्र लिखूंगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सारी फंडिंग और हमारे ऊपर लगाए गए जमीन लेने के आरोपों पर सारे विषयों की जांच की मांग करूंगा.

उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव ने मुझ पर और मेरे परिवार पर करोड़ों रुपये लेने का आरोप लगाया है. इसमें मैं सीबीआई से मांग करूंगा कि इसकी जांच हो यह सब पैसा तेज प्रताप यादव पर कहां से आया है. उन्होंने कहा कि हमने गलतियों को माफ किया है, लेकिन पाप और अपराध को कभी माफ नहीं किया. इस बार तेज प्रताप ने जो किया है यह पाप और अपराध है और भरोसा है कि इसकी सजा न्यायालय जरूर देगा.

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